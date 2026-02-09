Западные спортивные чиновники ищут повод вернуть Россию в большой спорт. Проснулась совесть?

МОК приветствует возвращение России в международный спорт. Как в этой связи выглядят 13 "нейтральных" россиян на зимней Олимпиаде в Италии.
Делегаты Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях. Снятие спортивного бойкота рассмотрели на этой неделе на заседании МОК, пишет The New York Times. Президент МОК Кирсти Ковентри в своём обращении напрямую не упомянула Россию, но подчеркнула: "Наша игра — это спорт. А спорт должен оставаться нейтральной площадкой".
Ранее МОК уже пошёл на смягчение, сняв ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях. Также президент ФИФА Джанни Инфантино недавно выступил за снятие "бана" с России, чтобы сборная могла участвовать в отборочных циклах к будущим турнирам. Инфантино заявил, что отстранение "ничего не достигло", а лишь "создало больше разочарования и ненависти".
Причины такого "прозрения" не во внезапных угрызениях совести, а более чем прозаические...
На проходящих сейчас зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены из РФ по-прежнему выступают в нейтральном статусе — в лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте и горных лыжах. Их всего 13 человек.
Чтобы получить статус AIN (индивидуального нейтрального атлета), спортсмен должен соответствовать ряду жёстких критериев. Среди них: отсутствие активной поддержки СВО в соцсетях и выступлениях, действующих контрактов с ЦСКА и "Динамо", а также обязательство не исполнять гимн и использовать российскую символику (даже в качестве заколки в волосах) и наличие определённого количества допинговых проб, взятых международными агентствами (ITA) за пределами России.
Спортсмены обязаны подписать документ, в котором они подтверждают, что не представляют Российскую Федерацию и обязуются соблюдать условия нейтралитета.
Какое будущее у этих "нейтральных" спортсменов в России? Представляется, что оно малоперспективное особенно после окончания спортивной карьеры, поэтому многие уедут за границу. Это их выбор, и каждый россиянин делает свой выбор, сопереживать им или нет.
Читайте Telegram-канал автора.
Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.