Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Западные спортивные чиновники ищут повод вернуть Россию в большой спорт. Проснулась совесть?

Спорт

МОК приветствует возвращение России в международный спорт. Как в этой связи выглядят 13 "нейтральных" россиян на зимней Олимпиаде в Италии.

Олимпиское катание на льду
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олимпиское катание на льду

Россию не получилось сделать изгоем в мировом спорте

Делегаты Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях. Снятие спортивного бойкота рассмотрели на этой неделе на заседании МОК, пишет The New York Times. Президент МОК Кирсти Ковентри в своём обращении напрямую не упомянула Россию, но подчеркнула: "Наша игра — это спорт. А спорт должен оставаться нейтральной площадкой".

Ранее МОК уже пошёл на смягчение, сняв ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях. Также президент ФИФА Джанни Инфантино недавно выступил за снятие "бана" с России, чтобы сборная могла участвовать в отборочных циклах к будущим турнирам. Инфантино заявил, что отстранение "ничего не достигло", а лишь "создало больше разочарования и ненависти".

Причины такого "прозрения" не во внезапных угрызениях совести, а более чем прозаические...

  1. Нет безусловного политического давления из США, а влияние из Европы ослабло из-за юридических сложностей: МОК опасается исков о дискриминации, которые могут обернуться огромными штрафами.
  2. Российские спортивные чиновники хорошо поработали в федерациях, поскольку процесс ослабления санкций начат именно с них (водные виды спорта, фехтование, волейбол). Они уже начали возвращать россиян на свои турниры, что создаёт давление на МОК и ФИФА для принятия системного решения. Международная ассоциация бокса под руководством Умара Кремлёва была первой, кто вернул Россию на соревнования как полноценную национальную сборную.
  3. Глобальные партнёры МОК (программа TOP) требуют "чистого" продукта без скандалов и бойкотов. Это вынуждает спортивных чиновников искать компромисс, так как отсутствие ведущих атлетов снижает ТВ-рейтинги и доходы от рекламы.
  4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки усилили давление на МОК, требуя соблюдения Олимпийской хартии и равенства всех атлетов, независимо от политики их государств. Их доводы убедительны: Израиль и США не лишены участия, хотя их политика в Газе — это геноцид. Если не учесть эту позицию, то МОК развалится на два лагеря, что опять же приведёт к финансовым потерям, обесцениванию рекордов.

13 — несчастливое число

На проходящих сейчас зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены из РФ по-прежнему выступают в нейтральном статусе — в лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте и горных лыжах. Их всего 13 человек.

Чтобы получить статус AIN (индивидуального нейтрального атлета), спортсмен должен соответствовать ряду жёстких критериев. Среди них: отсутствие активной поддержки СВО в соцсетях и выступлениях, действующих контрактов с ЦСКА и "Динамо", а также обязательство не исполнять гимн и использовать российскую символику (даже в качестве заколки в волосах) и наличие определённого количества допинговых проб, взятых международными агентствами (ITA) за пределами России.

Спортсмены обязаны подписать документ, в котором они подтверждают, что не представляют Российскую Федерацию и обязуются соблюдать условия нейтралитета.

Какое будущее у этих "нейтральных" спортсменов в России? Представляется, что оно малоперспективное особенно после окончания спортивной карьеры, поэтому многие уедут за границу. Это их выбор, и каждый россиянин делает свой выбор, сопереживать им или нет.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы фифа международный олимпийский комитет
Новости Все >
Дорогие игрушки закончились: что стоит за острым дефицитом ракет Patriot на Украине
Высокие проценты не отпускают: ожидание дешёвых кредитов в России снова сдвигается
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
Сквозь толпу протиснулся молодой человек и сзади, в упор, выстрелил в затылок губернатора... — писала газета Русское слово 9 февраля 1907 года
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Сейчас читают
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Садоводство, цветоводство
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Газ
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Последние материалы
Высокие проценты не отпускают: ожидание дешёвых кредитов в России снова сдвигается
США используют новую тактику в конкуренции с Китаем за металлы
Один шаг в начале — и булочки тают во рту: хозяйки массово переходят на этот метод
Ремонт выйдет боком: в модном материале нашли токсичные примеси и угрозу дому
Эта турецкая запеканка взрывает соцсети: сыр тянется, макароны тают — всего 30 минут
Крушение под Харьковом изменило всё: как началась эволюция правительственных поездов в России
Трещины Гренландии пробивают защиту планеты: океан готовит неприятный сюрприз
Ведро, вода и маленький секрет: приём, который наполняет дом мягким ароматом
Не магия, а хитрость: японский метод делает огурцы такими, что глаза округляются
Целый мир вместо офиса: как мечта о путешествиях меняет выбор профессии у российских подростков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.