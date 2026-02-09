Западные спортивные чиновники ищут повод вернуть Россию в большой спорт. Проснулась совесть?

МОК приветствует возвращение России в международный спорт. Как в этой связи выглядят 13 "нейтральных" россиян на зимней Олимпиаде в Италии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Олимпиское катание на льду

Россию не получилось сделать изгоем в мировом спорте

Делегаты Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях. Снятие спортивного бойкота рассмотрели на этой неделе на заседании МОК, пишет The New York Times. Президент МОК Кирсти Ковентри в своём обращении напрямую не упомянула Россию, но подчеркнула: "Наша игра — это спорт. А спорт должен оставаться нейтральной площадкой".

Ранее МОК уже пошёл на смягчение, сняв ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях. Также президент ФИФА Джанни Инфантино недавно выступил за снятие "бана" с России, чтобы сборная могла участвовать в отборочных циклах к будущим турнирам. Инфантино заявил, что отстранение "ничего не достигло", а лишь "создало больше разочарования и ненависти".

Причины такого "прозрения" не во внезапных угрызениях совести, а более чем прозаические...

Нет безусловного политического давления из США, а влияние из Европы ослабло из-за юридических сложностей: МОК опасается исков о дискриминации, которые могут обернуться огромными штрафами. Российские спортивные чиновники хорошо поработали в федерациях, поскольку процесс ослабления санкций начат именно с них (водные виды спорта, фехтование, волейбол). Они уже начали возвращать россиян на свои турниры, что создаёт давление на МОК и ФИФА для принятия системного решения. Международная ассоциация бокса под руководством Умара Кремлёва была первой, кто вернул Россию на соревнования как полноценную национальную сборную. Глобальные партнёры МОК (программа TOP) требуют "чистого" продукта без скандалов и бойкотов. Это вынуждает спортивных чиновников искать компромисс, так как отсутствие ведущих атлетов снижает ТВ-рейтинги и доходы от рекламы. Страны Азии, Африки и Латинской Америки усилили давление на МОК, требуя соблюдения Олимпийской хартии и равенства всех атлетов, независимо от политики их государств. Их доводы убедительны: Израиль и США не лишены участия, хотя их политика в Газе — это геноцид. Если не учесть эту позицию, то МОК развалится на два лагеря, что опять же приведёт к финансовым потерям, обесцениванию рекордов.

13 — несчастливое число

На проходящих сейчас зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спортсмены из РФ по-прежнему выступают в нейтральном статусе — в лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте и горных лыжах. Их всего 13 человек.

Чтобы получить статус AIN (индивидуального нейтрального атлета), спортсмен должен соответствовать ряду жёстких критериев. Среди них: отсутствие активной поддержки СВО в соцсетях и выступлениях, действующих контрактов с ЦСКА и "Динамо", а также обязательство не исполнять гимн и использовать российскую символику (даже в качестве заколки в волосах) и наличие определённого количества допинговых проб, взятых международными агентствами (ITA) за пределами России.

Спортсмены обязаны подписать документ, в котором они подтверждают, что не представляют Российскую Федерацию и обязуются соблюдать условия нейтралитета.

Какое будущее у этих "нейтральных" спортсменов в России? Представляется, что оно малоперспективное особенно после окончания спортивной карьеры, поэтому многие уедут за границу. Это их выбор, и каждый россиянин делает свой выбор, сопереживать им или нет.

