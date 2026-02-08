Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата

Новогодние каникулы легко превращают даже самых активных людей в профессиональных лежебок. После плотных застолий хочется только укутаться в плед и никуда не двигаться. Но есть хорошая новость: чтобы взбодриться, не обязательно сразу идти в спортзал или бегать по морозу.
Если сил на полноценную тренировку нет, можно начать с самого простого — пяти минут лёгкой активности прямо дома. Такой комплекс не заменит серьёзные занятия и не станет "волшебной таблеткой" для похудения, но поможет разогнать кровь, снять ощущение тяжести и зарядиться энергией.
Супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Елена Скоблова уверена: даже диван может стать отличной площадкой для небольшой зарядки.
Первое упражнение помогает мягко включить мышцы кора и активизировать пресс. Оно подходит тем, кто хочет размяться без резких движений.
Техника выполнения:
Выполняйте упражнение в течение одной минуты.
Это простое движение отлично подходит тем, кто долго сидел за столом или провёл каникулы почти без активности. Ягодичный мост помогает снять напряжение в пояснице и укрепить ягодицы.
Техника выполнения:
Выполняйте упражнение одну минуту.
"После длительного отдыха важно включать мышцы постепенно: мягкие упражнения вроде моста и планки помогают активировать кровообращение и снизить риск перенапряжения", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.
Это упражнение включает мышцы спины, рук и ног, а также тренирует баланс. Оно хорошо подходит для тех, кто хочет "разбудить" тело после отдыха.
Техника выполнения:
Выполняйте упражнение одну минуту.
Планка — одно из самых универсальных упражнений, которое помогает укрепить мышцы кора, спины и плеч. Даже короткая фиксация даёт хороший эффект.
Техника выполнения:
Сделайте два подхода по 30 секунд.
Скручивания помогают включить верхнюю часть пресса и вернуть ощущение тонуса. Главное — не торопиться и не тянуть шею руками.
Техника выполнения:
Выполняйте упражнение одну минуту.
После долгих каникул организму сложно перестроиться на рабочий ритм. Лёгкая тренировка утром помогает быстрее проснуться, улучшает кровообращение и снижает ощущение усталости. Особенно хорошо сочетать упражнения с правильным завтраком, водой и прогулкой на свежем воздухе.
Такой формат отлично подходит тем, кто пока не готов к бегу, тренажёрам или интенсивным занятиям, но хочет мягко вернуться в форму. Об этом сообщает Чемпионат. com.
Сколько раз в неделю стоит выполнять комплекс?
Лучше всего делать упражнения ежедневно, особенно утром, чтобы организм быстрее вошёл в активный режим.
Что лучше: планка или скручивания?
Планка укрепляет мышцы кора комплексно, а скручивания больше работают на верхнюю часть пресса. Оптимально сочетать оба упражнения.
