Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата

Спорт

Новогодние каникулы легко превращают даже самых активных людей в профессиональных лежебок. После плотных застолий хочется только укутаться в плед и никуда не двигаться. Но есть хорошая новость: чтобы взбодриться, не обязательно сразу идти в спортзал или бегать по морозу.

Женщина на диване выполняет упражнение
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на диване выполняет упражнение

Мини-тренировка для тех, кто не готов вставать

Если сил на полноценную тренировку нет, можно начать с самого простого — пяти минут лёгкой активности прямо дома. Такой комплекс не заменит серьёзные занятия и не станет "волшебной таблеткой" для похудения, но поможет разогнать кровь, снять ощущение тяжести и зарядиться энергией.

Супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Елена Скоблова уверена: даже диван может стать отличной площадкой для небольшой зарядки.

"Никак не дойдёте до фитнес-клуба? Если у вас есть только пять минут и диван, то эта тренировка для вас!", — говорит супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Елена Скоблова.

Упражнение 1. Жук для тонуса и пресса

Первое упражнение помогает мягко включить мышцы кора и активизировать пресс. Оно подходит тем, кто хочет размяться без резких движений.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, вытяните руки вперёд.
  • Согните ноги так, чтобы колени были под углом 90 градусов.
  • Одновременно выпрямите правую ногу и левую руку.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую сторону.

Выполняйте упражнение в течение одной минуты.

Упражнение 2. Ягодичный мост для спины и таза

Это простое движение отлично подходит тем, кто долго сидел за столом или провёл каникулы почти без активности. Ягодичный мост помогает снять напряжение в пояснице и укрепить ягодицы.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях.
  • Поднимите таз вверх, напрягая ягодицы.
  • Опуститесь вниз и повторите снова.

Выполняйте упражнение одну минуту.

"После длительного отдыха важно включать мышцы постепенно: мягкие упражнения вроде моста и планки помогают активировать кровообращение и снизить риск перенапряжения", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Упражнение 3. Равновесие для координации

Это упражнение включает мышцы спины, рук и ног, а также тренирует баланс. Оно хорошо подходит для тех, кто хочет "разбудить" тело после отдыха.

Техника выполнения:

  • Встаньте на четвереньки.
  • Выпрямите правую ногу и левую руку, удерживая равновесие.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую сторону.

Выполняйте упражнение одну минуту.

Упражнение 4. Планка для всего тела

Планка — одно из самых универсальных упражнений, которое помогает укрепить мышцы кора, спины и плеч. Даже короткая фиксация даёт хороший эффект.

Техника выполнения:

  • Примите положение планки: упор на локтях, ноги на ширине плеч.
  • Следите, чтобы тело оставалось прямым.
  • Зафиксируйте положение.

Сделайте два подхода по 30 секунд.

Упражнение 5. Скручивания для пресса

Скручивания помогают включить верхнюю часть пресса и вернуть ощущение тонуса. Главное — не торопиться и не тянуть шею руками.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, руки заведите за голову.
  • Согните ноги в коленях.
  • На вдохе приподнимитесь, отрывая лопатки от поверхности.
  • На выдохе вернитесь обратно.
  • Повторяйте движения спокойно.

Выполняйте упражнение одну минуту.

Почему такой комплекс полезен после праздников

После долгих каникул организму сложно перестроиться на рабочий ритм. Лёгкая тренировка утром помогает быстрее проснуться, улучшает кровообращение и снижает ощущение усталости. Особенно хорошо сочетать упражнения с правильным завтраком, водой и прогулкой на свежем воздухе.

Такой формат отлично подходит тем, кто пока не готов к бегу, тренажёрам или интенсивным занятиям, но хочет мягко вернуться в форму. Об этом сообщает Чемпионат. com.

Популярные вопросы о тренировках на диване

Сколько раз в неделю стоит выполнять комплекс?

Лучше всего делать упражнения ежедневно, особенно утром, чтобы организм быстрее вошёл в активный режим.

Что лучше: планка или скручивания?

Планка укрепляет мышцы кора комплексно, а скручивания больше работают на верхнюю часть пресса. Оптимально сочетать оба упражнения.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье упражнения
Новости Все >
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
Частные дома переходят в цифру: как новый электронный учёт изменит жизнь владельцев
Компас указывает на север не случайно: под Землёй нашли механизм магнитного поля
Там не пустота, а целый мир: под антарктическим льдом нашли тысячи холмов и долин
Таисия Алексеевна Мошкова при дневной норме в 15 килограммов натрепала 140 килограммов длинного льноволокна — писала газета Социалистическое земледелие 8 февраля 1945 года
Подвал не место для банок: новые штрафы ударят по привычкам жильцов
Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход
Расходы перевесили доходы: бюджет РФ показал дефицит уже в январе
Японский бренд ломает рынок: компактный кроссовер оказался дешевле китайских моделей
Космос с выжженным центром: на зимнем небе обнаружили структуру колоссальных размеров
Сейчас читают
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Садоводство, цветоводство
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Еда и рецепты
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Садоводство, цветоводство
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Популярное
Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода

Лапчатка кустарниковая способна цвести с июня до осени без постоянного полива и подкормок. Почему её выбирают дачники и как ухаживать.

Золотое облако цветов держится всё лето: кустарник, который не требует ухода
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
Плюшевая игрушка поселилась на клумбе: этот цветок распускает помпоны вместо лепестков
Солянка без тяжести: куриный вариант с быстрым бульоном стал любимцем зимы
Нагар сгорает сам: что происходит с двигателем, если дать ему поработать в пол Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Океан раскрыл нового властелина: даже киты и акулы не могут ему противостоять
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Последние материалы
Лето уже дышит в спину: марафон на ноги и бёдра подтягивает фигуру пугающе быстро
Длительный просмотр экрана бьёт по сердцу: привычка, которая старит организм
Комары чуют удовольствие за километр: что их привлекает для желания укусить людей
Природа придумала лайфхак раньше людей: как детёныши принимают решения без обучения
Жир уходит не там, где ждут: неожиданный путь к летней фигуре мечты
Шапка с витрины — билет в кожный кошмар: чем можно заразиться при обычной примерке
Полнота против бедности: что мужчинам и женщинам не нравится друг в друге
За покушением на замглавы ГРУ Алексеева маячит явный украинский след
Когда расчёска пугает количеством волос: тесты помогают, но ответ прячется глубже
Белые крупинки больше не вернутся: правила ухода, которые спасают зону вокруг глаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.