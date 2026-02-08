Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Лето уже дышит в спину: марафон на ноги и бёдра подтягивает фигуру пугающе быстро

Спорт

Подтянутые ноги и бёдра к тёплому сезону — цель, которая волнует многих не меньше плоского живота. Именно эта зона часто требует отдельного внимания, особенно при сидячем образе жизни и низкой повседневной активности. Один из рабочих способов — короткий фитнес-марафон, который легко встроить в распорядок дня. Об этом сообщает NEWS. ru.

Девушка делает скручивания
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает скручивания

В чём суть 4-недельного марафона для ног и бёдер

Формат марафона рассчитан на регулярность, а не на изнуряющие тренировки. В программе всего четыре упражнения, поэтому выполнение занимает минимум времени и не требует сложного инвентаря. Такой подход помогает постепенно подтянуть бёдра, ягодицы и улучшить общий тонус без перегрузки.

Основной акцент делается на мышцы ног и ягодиц, что особенно актуально для людей с низкой повседневной активностью.

"Короткие ежедневные тренировки дисциплинируют и дают мышцам нужный стимул без перегрузки. Для большинства людей это эффективнее редких, но тяжёлых занятий", — считает Инструктор по домашним тренировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецов Павел Игоревич.

Правила выполнения марафона

Перед началом важно соблюдать несколько базовых принципов, чтобы нагрузка была безопасной и эффективной. Упражнения выполняются ежедневно в течение четырёх недель. Каждый пятый день предусмотрен перерыв для восстановления.

Стартовое количество — 10 повторов каждого упражнения. Ежедневно число повторов увеличивается на два, что позволяет мышцам адаптироваться без резкого стресса. Такой подход снижает риск переутомления и помогает сохранить мотивацию.

Ягодичный мостик с акцентом на внутренние мышцы

Классический ягодичный мостик знаком многим, но в этой версии добавляется дополнительная нагрузка. Упражнение активно задействует ягодицы, бёдра и мышцы кора, которые отвечают за устойчивость и силу нижней части тела.

Для выполнения понадобится мяч или подушка. Исходное положение — лёжа на полу, ноги согнуты, руки вдоль корпуса. На выдохе таз поднимается вверх, на вдохе — плавно опускается.

Плие для бёдер и ягодиц

Плие эффективно прорабатывает внутреннюю и внешнюю поверхность бёдер, ягодицы и мышцы корпуса. Упражнение улучшает координацию и повышает мышечный тонус, что важно при домашних тренировках и ограниченном времени.

Упражнение "ослик лягается" для задней поверхности бедра

Это движение помогает активировать ягодицы и заднюю поверхность бедра без осевой нагрузки. Оно подходит для регулярного выполнения и хорошо вписывается в формат марафона. Исходное положение — на четвереньках. На выдохе нога отводится назад и вверх, на вдохе возвращается в исходное положение.

"Такие упражнения хорошо подходят для начинающих, потому что позволяют укреплять ноги и ягодицы без риска травм и чрезмерной нагрузки", — отмечает эксперт по активному отдыху, обозреватель Pravda. ru Алексей Михайлович Трусов.

"Пожарный гидрант" для внешней линии бёдер

Упражнение направлено на проработку внешней поверхности бёдер и зоны "галифе". Дополнительный плюс — развитие подвижности тазобедренных суставов и улучшение контроля движений.

Сравнение марафона и классических тренировок

Фитнес-марафон удобен для тех, кто не готов тратить много времени на спортзал. Он проще встраивается в график и помогает выработать привычку движения. Классические силовые тренировки дают более выраженный силовой эффект, но требуют больше времени и восстановления.

Советы по выполнению марафона

  1. Начинайте с минимального количества повторов.
  2. Следите за техникой, а не за скоростью.
  3. Делайте перерыв каждый пятый день.
  4. При дискомфорте снижайте нагрузку.

Популярные вопросы

Подойдёт ли марафон новичкам?

Да, за счёт постепенного увеличения повторов он подходит для начинающих.

Можно ли сочетать марафон с кардио?

Допустимо добавлять лёгкую активность — прогулки или велотренажёр.

Когда ждать первые результаты?

Ощущение тонуса появляется через 2-3 недели, визуальные изменения — ближе к концу марафона.

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес тренировки
