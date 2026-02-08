Лето уже дышит в спину: марафон на ноги и бёдра подтягивает фигуру пугающе быстро

Подтянутые ноги и бёдра к тёплому сезону — цель, которая волнует многих не меньше плоского живота. Именно эта зона часто требует отдельного внимания, особенно при сидячем образе жизни и низкой повседневной активности. Один из рабочих способов — короткий фитнес-марафон, который легко встроить в распорядок дня. Об этом сообщает NEWS. ru.
Формат марафона рассчитан на регулярность, а не на изнуряющие тренировки. В программе всего четыре упражнения, поэтому выполнение занимает минимум времени и не требует сложного инвентаря. Такой подход помогает постепенно подтянуть бёдра, ягодицы и улучшить общий тонус без перегрузки.
Основной акцент делается на мышцы ног и ягодиц, что особенно актуально для людей с низкой повседневной активностью.
"Короткие ежедневные тренировки дисциплинируют и дают мышцам нужный стимул без перегрузки. Для большинства людей это эффективнее редких, но тяжёлых занятий", — считает Инструктор по домашним тренировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецов Павел Игоревич.
Перед началом важно соблюдать несколько базовых принципов, чтобы нагрузка была безопасной и эффективной. Упражнения выполняются ежедневно в течение четырёх недель. Каждый пятый день предусмотрен перерыв для восстановления.
Стартовое количество — 10 повторов каждого упражнения. Ежедневно число повторов увеличивается на два, что позволяет мышцам адаптироваться без резкого стресса. Такой подход снижает риск переутомления и помогает сохранить мотивацию.
Классический ягодичный мостик знаком многим, но в этой версии добавляется дополнительная нагрузка. Упражнение активно задействует ягодицы, бёдра и мышцы кора, которые отвечают за устойчивость и силу нижней части тела.
Для выполнения понадобится мяч или подушка. Исходное положение — лёжа на полу, ноги согнуты, руки вдоль корпуса. На выдохе таз поднимается вверх, на вдохе — плавно опускается.
Плие эффективно прорабатывает внутреннюю и внешнюю поверхность бёдер, ягодицы и мышцы корпуса. Упражнение улучшает координацию и повышает мышечный тонус, что важно при домашних тренировках и ограниченном времени.
Это движение помогает активировать ягодицы и заднюю поверхность бедра без осевой нагрузки. Оно подходит для регулярного выполнения и хорошо вписывается в формат марафона. Исходное положение — на четвереньках. На выдохе нога отводится назад и вверх, на вдохе возвращается в исходное положение.
"Такие упражнения хорошо подходят для начинающих, потому что позволяют укреплять ноги и ягодицы без риска травм и чрезмерной нагрузки", — отмечает эксперт по активному отдыху, обозреватель Pravda. ru Алексей Михайлович Трусов.
Упражнение направлено на проработку внешней поверхности бёдер и зоны "галифе". Дополнительный плюс — развитие подвижности тазобедренных суставов и улучшение контроля движений.
Фитнес-марафон удобен для тех, кто не готов тратить много времени на спортзал. Он проще встраивается в график и помогает выработать привычку движения. Классические силовые тренировки дают более выраженный силовой эффект, но требуют больше времени и восстановления.
Да, за счёт постепенного увеличения повторов он подходит для начинающих.
Допустимо добавлять лёгкую активность — прогулки или велотренажёр.
Ощущение тонуса появляется через 2-3 недели, визуальные изменения — ближе к концу марафона.
