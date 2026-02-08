Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жир уходит не там, где ждут: неожиданный путь к летней фигуре мечты

Желание привести фигуру в порядок к лету для многих женщин связано не с набором мышц, а с внешним видом и самочувствием. Хочется похудеть, подтянуть тело, сделать живот более плоским, а ягодицы — упругими, не жертвуя здоровьем. Эксперт фитнес-индустрии объяснила, какие ожидания реалистичны и как выстроить процесс без крайностей. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв
За какое время можно заметно изменить фигуру

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина отмечает, что женщины чаще мужчин следуют сомнительным советам вроде строгих диет, бесконечного кардио и отказа от силовых нагрузок. Такой подход быстро приводит к усталости и разочарованию, а не к результату.

С точки зрения физиологии безопасный и устойчивый путь к изменениям занимает около пяти-шести месяцев. За это время можно снизить процент жира без резких сбоев, сохранить мышечный тонус и улучшить качество тела.

"Форма меняется не за счёт экстремальных мер, а благодаря регулярности. Организму нужно время, чтобы адаптироваться к нагрузке и начать отвечать улучшением рельефа и выносливости", — считает Инструктор по домашним тренировкам, обозреватель Pravda. ru Кузнецов Павел Игоревич.

Оптимальный темп — потеря примерно 0,3-0,6% массы тела в неделю, что позволяет избежать срывов и ухудшения самочувствия.

Почему одного похудения недостаточно

Распространённая ошибка — считать, что снижение веса автоматически делает фигуру красивой. На практике при отсутствии силовых тренировок тело может выглядеть "плоским" и менее упругим, даже если цифра на весах уменьшается.

Визуальный эффект формируется не самим весом, а соотношением жировой и мышечной ткани. Именно поэтому две женщины с одинаковой массой тела могут выглядеть совершенно по-разному — одна подтянутой, другая уставшей и рыхлой.

Как улучшить форму ягодиц и не разочароваться

Ягодицы — одна из самых популярных целей, но и одна из самых сложных зон. Лёгкие упражнения без нагрузки редко дают эффект, потому что это крупная мышечная группа, которой нужны вес, время и правильная техника.

Заметные изменения формы обычно появляются через 8-12 недель, а выраженный визуальный результат — ближе к пяти-шести месяцам регулярных силовых тренировок.

Страх "перекачаться" не оправдан: женский гормональный фон не позволяет набирать избыточную мышечную массу, зато помогает сформировать округлость и упругость.

Плоский живот: почему скручивания не работают

Упражнения на пресс укрепляют мышцы, но не сжигают жир локально. Если общий процент жира остаётся высоким, рельеф живота не проявится.

У женщин эта зона также чувствительна к стрессу, недосыпу и гормональным колебаниям.

Рабочая стратегия — сочетание силовых тренировок, умеренного кардио, сбалансированного питания и полноценного восстановления. Именно такой подход постепенно приводит к более плоскому животу и улучшению общего тонуса.

Сравнение подходов: кардио против силовых тренировок

Ставка только на кардио и резкое сокращение калорий может дать быстрый минус на весах, но часто сопровождается упадком сил и откатами. Силовые тренировки помогают сохранить форму, поддерживают обмен веществ и улучшают внешний вид.

Лучший результат даёт их комбинация с умеренного кардио и активным образом жизни.

"Сочетание силовых и аэробных нагрузок даёт не только эстетический эффект, но и повышает общую физическую работоспособность, что особенно важно для женщин без спортивного прошлого", — считает эксперт по активному отдыху, обозреватель Pravda. ru Трусов Алексей Михайлович.

Советы по подготовке фигуры к лету

  1. Планируйте изменения минимум на 4-6 месяцев.
  2. Сочетайте силовые тренировки и кардио.
  3. Не сокращайте калорийность резко.
  4. Оценивайте прогресс по объёмам и самочувствию, а не только по весам.

Популярные вопросы

Можно ли накачать пресс и убрать живот одновременно?

Да, но только при снижении общего процента жира и регулярных тренировках.

Сколько раз в неделю тренироваться?

В среднем достаточно 3-4 силовых занятий и 2-3 кардио-сессий.

Стоит ли копировать программы фитнес-блогеров?

Нет, без учёта уровня подготовки и здоровья такие программы часто не работают.

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
