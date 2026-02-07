Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Соловьёв

Когда вес в норме, а жир держится намертво: скрытые причины пивного живота у мужчин

Спорт

Лишние сантиметры в области талии у мужчин нередко появляются даже при нормальном весе. Бока формируются постепенно и сохраняются, несмотря на попытки увеличить кардио или нагрузку на пресс. Причина кроется в сочетании физиологии, питания и образа жизни.

Мужчина с животом в спортзале
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с животом в спортзале

Откуда берётся жир в области талии

Мужской организм чаще накапливает избыточную энергию именно в зоне живота. Это связано с гормональным фоном и особенностями обмена веществ.

Тренер-нутрициолог клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан отмечает, что ключевым фактором остаётся избыток калорий, усиленный низкой активностью, алкоголем, стрессом и нарушением сна — тем, что напрямую влияет на жировую ткань у мужчин.

С возрастом снижение тестостерона и рост кортизола дополнительно замедляют снижение жира в области талии.

"При абдоминальном ожирении важную роль играет не только калорийность, но и режим питания: поздние приёмы пищи и алкоголь усиливают нагрузку на печень и гормональную систему", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Почему нельзя убрать жир только с боков

Локальное жиросжигание невозможно. Скручивания и наклоны укрепляют мышцы, но не запускают уменьшение жировой прослойки в конкретной зоне.

Организм снижает жировую массу равномерно, исходя из общего энергетического баланса.

"Можно ли убрать жир локально? Ответ категоричный — нет. Тело худеет комплексно, а не по запросу", — подчёркивает Брабечан.

Именно поэтому в спортивной физиологии основное внимание уделяется общему расходу энергии.

Что действительно помогает уменьшить талию

Рабочая стратегия включает контроль питания, регулярные силовые тренировки и отказ от алкоголя хотя бы на 2-3 недели. Важную роль играют сон и снижение уровня стресса.

"Силовые тренировки, умеренное кардио, уменьшение количества алкоголя, повышение бытовой активности, качественный сон и работа со стрессом — все эти элементы работают в связке", — пояснил специалист.

Первые изменения обычно заметны через месяц, устойчивый результат формируется за несколько месяцев.

Какие упражнения дают наибольший эффект

Наибольший вклад дают упражнения с вовлечением крупных мышечных групп: приседания, становая тяга, выпады, тяги и жимы. Для стабилизации корпуса используются планка и анти-ротационные движения. Такие нагрузки увеличивают энергозатраты и поддерживают мышечную массу, сообщает Газета.Ru.

Можно ли убрать бока без спортзала

Домашние тренировки также эффективны. Ходьба 8-12 тысяч шагов в день, бег, велосипед и упражнения с собственным весом создают достаточную нагрузку при условии регулярности.

Даже повышение бытовой активности постепенно отражается на объёме талии.

Распространённые мифы о сжигании жира

Жжение в мышцах не означает сжигание жира. Боковые наклоны с весом не уменьшают талию, а могут визуально её расширять.

"Кардио не является лучшим способом убрать живот — силовые тренировки в сочетании с правильным питанием дают намного лучший эффект", — заключил Брабечан.

Советы: как начать убирать бока

  1. Создать умеренный дефицит калорий.
  2. Тренироваться силово 3-4 раза в неделю.
  3. Увеличить ежедневную активность.
  4. Временно отказаться от алкоголя.
  5. Нормализовать сон.

Популярные вопросы

Можно ли убрать бока упражнениями на пресс?

Нет, без дефицита калорий это не работает.

Когда появится результат?

Первые изменения — через 3-4 недели.

Что важнее — питание или тренировки?

Питание определяет результат, тренировки его усиливают.

Автор Андрей Соловьёв
Соловьёв Андрей Валерьевич — инструктор ЛФК с 16-летним стажем. Реабилитация, восстановление движений и работа с хронической болью.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы спорт фитнес питание здоровье похудение тренировки
Новости Все >
Тихая альтернатива Дубаю: новое направление привлекло россиян — без виз и высоток
Золотая подушка безопасности: резервы России обновили рекорд без громких заявлений ЦБ
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Ток на десятилетия вперёд: разработка из Челябинска получила признание в Кремле
Вчера в зале консерватории случилось необыкновенное происшествие: публика собралась смотреть... босячку Айседору Дункан — писала газета Русский голос 7 февраля 1905 года
Зима раскрыла фаворита: один вид спорта оказался полезнее всех привычных
Татарстан тонет в нефти, но бензин лишь дорожает: скрытая логика рынка
Жилищный тупик региона: взрослые сироты в Омской области остаются без квартир годами
Европейские Мальдивы без толп туристов: направление, где море ещё не стало конвейером
Сакура зацвела проблемами: фестиваль у Фудзи пустил корни в жизнь горожан
Сейчас читают
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Еда и рецепты
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Популярное
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита

Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.

Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Невысокие, крепкие, с первыми красными плодами: помидоры, усыпанные раньше срока
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Семейный хит за копейки: нежный пирог, который съедят раньше, чем вы подадите чай
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
Этот огурец не знает слова пустоцвет: каждый завязавшийся — сразу идеальный хруст
Этот огурец не знает слова пустоцвет: каждый завязавшийся — сразу идеальный хруст
Последние материалы
Зима с яблочным характером: как Мичуринск и Тамбовская область развивают событийный туризм
Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица
Кредитка лежит без дела — а банк ставит минус: неожиданные ловушки ипотеки
Материнство ускользает раньше планов: эта женская болезнь не ждёт взрослой жизни
Карельский отдых поделили на лоты: объекты, где природу включили в цену
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых
Минимум усилий — максимум эффекта: трендовая укладка 2026 повторяется за минуты
Медовый запах и ковёр из цветов: приём с лобулярией, который продлевает лето в саду
Земля за зиму обеднела: весенняя подкормка почвы, после которой урожай удваивается
Живая вода вместо удобрений: простой способ разбудить комнатные растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.