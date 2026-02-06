Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артём Киселёв

Свинцовые ноги после работы сдаются за 2 минуты: растяжка, которая запускает лимфу

Спорт

К вечеру ноги наливаются тяжестью, обувь жмёт, а привычные способы борьбы с отёками работают слабо. Пока мы ищем кремы и гели, в Европе уже несколько лет используют простое движение, не вставая со стула. Оно занимает пару минут и запускает естественный лимфоотток. Об этом сообщает Alex Fitness.

Растяжка на стуле
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растяжка на стуле

Почему ноги отекают при сидячем образе жизни

Длительное сидение замедляет кровообращение и лимфоток в нижних конечностях. Мышцы голени и стопы почти не работают, а именно они помогают "проталкивать" жидкость вверх, к сердцу. В результате лимфа застаивается, появляются отёки, ощущение тяжести и гудения в ногах.

Особенно заметно это к вечеру у офисных сотрудников, водителей, людей старшего возраста и тех, кто мало двигается в течение дня. Со временем такие состояния могут усиливаться и сопровождаться судорогами и чувством скованности.

Европейский тренд office stretch

Несколько лет назад в скандинавских странах появился формат office stretch — короткая гимнастика для тех, кто много времени проводит за компьютером. Одним из самых популярных элементов стала растяжка к носкам, выполняемая сидя на стуле. Похожие принципы используются и в практике короткой йоги сидя, направленной на снятие зажимов после рабочего дня.

Позже врачи обратили внимание, что это движение полезно не только для офисных работников. В домах престарелых Германии и Нидерландов его включили в ежедневные комплексы гимнастики как мягкий способ поддержать венозный и лимфатический отток.

Как работает растяжка на стуле

Во время наклона вперёд мягко стимулируются зоны под коленями и в паховой области, где расположены важные лимфатические узлы. При возврате в исходное положение лимфа начинает активнее двигаться вверх. Так запускается естественный лимфодренаж без резких нагрузок.

Ровное дыхание усиливает эффект, улучшая работу сосудов. Уже через пару минут появляется ощущение, будто в ногах включился внутренний "насос", а тяжесть постепенно уходит.

Как выполнять упражнение правильно

Сядьте на край устойчивого стула, поставьте ступни на пол и выпрямите спину. На вдохе подготовьтесь к движению, а на выдохе медленно потянитесь руками к носкам, не сгибая колени. Достаточно лёгкого натяжения, без боли и рывков.

Задержитесь в наклоне на 2-3 секунды и плавно вернитесь обратно. Выполните 3-5 повторов — этого достаточно для мягкой активации лимфотока, особенно если вы только начинаете. По схожему принципу построена и гимнастика со стулом для пожилых людей, где упор делается на безопасность и регулярность.

""В спортивной практике давно известно: короткие, регулярно повторяемые движения улучшают микроциркуляцию эффективнее редких и интенсивных нагрузок", — считает Тренер по растяжке, обозреватель Pravda. ru Фёдорова Алина Сергеевна.

Что говорят исследования

Учёные Университета Копенгагена отмечают, что у людей старше 60 лет, выполняющих простые растяжки по 5 минут в день, улучшается венозный отток и снижается риск ночных судорог. Регулярность здесь важнее интенсивности, а простые движения оказываются эффективнее сложных упражнений.

Сравнение: растяжка на стуле и другие способы борьбы с отёками

Кремы и гели для ног действуют локально и дают временное ощущение прохлады. Компрессионный трикотаж помогает при длительных нагрузках, но не всегда удобен дома или в офисе. Растяжка на стуле запускает естественные механизмы организма и не требует дополнительного инвентаря, специальной одежды или подготовки.

Советы по выполнению растяжки для лимфооттока

  1. Делайте упражнение в удобной одежде, не сковывающей движения.
  2. Следите за дыханием — выдох помогает расслабить мышцы.
  3. Выполняйте растяжку 1-2 раза в день, особенно после длительного сидения.
  4. Сочетайте её с короткими прогулками и мягкой разминкой стоп.

Популярные вопросы

Сколько времени нужно, чтобы почувствовать эффект?

Лёгкость в ногах часто появляется уже после 2-3 минут выполнения.

Можно ли делать упражнение пожилым людям?

Да, при отсутствии противопоказаний и с комфортной амплитудой движений.

Что лучше при отёках — растяжка или кремы?

Растяжка воздействует на причину застоя, а кремы работают как дополнительное средство…

Автор Артём Киселёв
Киселёв Артём Сергеевич — персональный фитнес-тренер с 15-летним стажем. Силовые тренировки, восстановление и работа с телом.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Ключевой вид сломался: массовая гибель морских ежей запускает цепную катастрофу
Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
Ошибка в воспитании из лучших побуждений: из-за нее ребенок теряет чувство защищенности
Закон о работе во время болезни пугает бизнес: в чем юридическая ловушка
Уезжать страшнее, чем остаться: почему люди продолжают жить в приграничье
Похудение любой ценой: популярный препарат может оставить без зрения и здоровья
Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов
Сейчас читают
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Военные новости
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Садоводство, цветоводство
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Последние материалы
Ночной уход за лицом превратили в легенду: 5 мифов, которые мешают коже
Человек выглядит счастливым, но медленно выгорает: признаки улыбающейся депрессии
Угроза для всей семьи: эти человеческие болезни легко подхватывают питомцы
Ключевой вид сломался: массовая гибель морских ежей запускает цепную катастрофу
Во Франции спад промышленности, несмотря на рекордные инвестиции
Ремонт без лишних трат: эти приемы помогут создать дорогой интерьер при ограниченном бюджете
Проклятие тишины: об этом сильном механизме защиты российских территорий молчат в СМИ
Длиннее жирафа и тяжелее медведя: в Индонезии обнаружили питона — рекордсмена
Корни приподняты, жирность ушла: один кухонный ингредиент меняет уход за волосами
Еда, от которой не ждут подвоха: эти продукты нарушают обмен веществ и ускоряют старение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.