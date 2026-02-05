Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Кузнецов

Малоподвижность ускоряет старение: программа из 7 упражнений после 60

Спорт

С возрастом движение постепенно уходит из повседневной жизни, и это происходит почти незаметно. Дом, покупки онлайн, редкие выходы на улицу — всё это снижает уровень активности, хотя именно после 60 лет она становится особенно важной. Регулярные упражнения помогают сохранить самостоятельность, уверенность в движениях и привычный уровень бытовой активности. Об этом сообщает Alex Fitness.

Бабушка в спортзале
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему движение особенно важно после 60 лет

С годами обмен веществ замедляется, и даже привычное питание может приводить к набору веса. Простая физическая активность помогает расходовать энергию и поддерживать стабильную массу тела без жёстких ограничений.

Не менее важен вопрос кровообращения. После 60 лет оно часто ухудшается, из-за чего снижается выносливость и быстрее появляется усталость при обычных делах. Регулярные упражнения мягко стимулируют работу сердца и помогают дольше сохранять способность к повседневной нагрузке.

"Даже простые регулярные движения после 60 лет поддерживают выносливость и дают ощущение контроля над телом — это база для любой активности, от прогулок до поездок" — считает Персональный фитнес-тренер, обозреватель Pravda. ru Киселёв Артём Сергеевич.

Отдельная проблема — снижение подвижности и риск падений. Страх поскользнуться зимой нередко заставляет пожилых людей вовсе отказаться от прогулок. Между тем упражнения на баланс, гибкость и силу ног снижают риск травм и помогают чувствовать себя устойчиво в быту.

Как подготовиться к домашним занятиям

Перед началом тренировок важно создать безопасные условия. Короткая разминка в течение 5-7 минут разогревает мышцы и суставы, снижая риск растяжений. Подойдут круговые движения плечами, тазом, кистями и лодыжками, а также спокойная ходьба на месте.

Одежда должна быть удобной и не сковывать движения, а обувь — устойчивой, с нескользящей подошвой. Для занятий лучше выбрать светлое, проветриваемое пространство без ковров и лишних предметов. Во время упражнений важно прислушиваться к самочувствию и делать паузы при появлении дискомфорта.

Как сохранить мотивацию и не бросить занятия

Существует миф, что начинать тренировки в пожилом возрасте поздно. Однако реальные примеры доказывают обратное. Американская монахиня Мадонна Бьюдер начала заниматься спортом после 48 лет и позже участвовала в соревнованиях Ironman. Японский альпинист Юитиро Миура поднимался на Эверест в 70 и даже в 80 лет.

Для устойчивой мотивации важно начинать с небольших целей. Короткие, но регулярные тренировки в одно и то же время дня легче превратить в привычку. Поддержка близких и фиксирование самочувствия помогают не терять интерес. Хорошо работает и спокойная растяжка под музыку после занятий.

7 упражнений для поддержания активности после 60

Программа рассчитана на выполнение дома и не требует специального инвентаря.

  1. Круговые движения плечами сидя или стоя помогают снять напряжение и улучшить подвижность плечевого пояса.
  2. Подъёмы на носки у опоры укрепляют икроножные мышцы и улучшают равновесие.
  3. Махи ногами вперёд и назад развивают подвижность тазобедренных суставов.
  4. Приседания до стула поддерживают силу ног и навыки бытовых движений.
  5. Скручивания корпуса сидя улучшают подвижность позвоночника.
  6. Упражнение "кошка-корова" мягко прорабатывает спину и улучшает осанку.
  7. Растяжка икроножных мышц снижает скованность и улучшает походку, особенно в формате гимнастики со стулом.

Все движения выполняются в спокойном темпе, без боли и резких усилий.

Сравнение: активный и малоподвижный образ жизни после 60

Активный образ жизни помогает сохранять мышечную силу, координацию и уверенность в движениях. При низкой подвижности быстрее нарастают слабость и скованность суставов. Даже простые домашние упражнения способны заметно замедлить эти процессы и поддержать привычный уровень активности.

Советы по началу занятий

  1. Начинайте с 10-15 минут в день.
  2. Выполняйте упражнения в одно и то же время.
  3. Делайте упор на плавность и дыхание.
  4. Постепенно увеличивайте количество повторов.

Популярные вопросы

Можно ли начинать упражнения без спортивного опыта?

Да, программа подходит даже тем, кто раньше не занимался спортом.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Оптимально 3-5 раз в неделю в комфортном режиме.

Что важнее — упражнения или питание?

Лучший эффект даёт сочетание умеренной активности и сбалансированного рациона.

Автор Павел Кузнецов
Кузнецов Павел Игоревич — инструктор по домашним тренировкам с 15-летним стажем. Учит тренироваться дома безопасно и системно.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт здоровье профилактика
