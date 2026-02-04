Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Шнурки на удачу и тайные привычки: как рождаются победы в спорте

Спорт

В спорте победа часто складывается не только из тренировок и техники, но и из деталей, которые помогают спортсмену чувствовать уверенность. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила значение спортивных ритуалов. Поводом для обсуждения стала история с капитаном клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным, который подарил свои знаменитые ярко-желтые шнурки американскому фигуристу Илье Малинину. Тот собирается выступать в них на Олимпийских играх 2026 года.

Такие жесты в профессиональном спорте воспринимаются не как случайные сувениры, а как часть особой психологической подготовки. По словам Журовой, ритуалы сопровождают практически каждого спортсмена и помогают настроиться на старт.

Ритуалы как элемент психологической подготовки

Светлана Журова подчеркнула, что спортивные привычки и ритуалы не имеют отношения к магии. Речь идет о внутреннем состоянии и создании комфортной среды перед соревнованиями. Именно такие детали позволяют спортсмену почувствовать контроль и уверенность.

"У каждого спортсмена есть свой ритуал. Речь не о магии, это такая психологическое настройка, это очень важно", — объяснила Светлана Журова.

Она отметила, что важными могут быть самые разные моменты: как человек проводит время до старта, как заходит на стадион, где выбирает место в раздевалке. Все это связано с зоной комфорта и помогает психологически подготовиться к соревнованиям.

Талисманы и личные символы спортсменов

Журова добавила, что у большинства атлетов существуют свои талисманы — вещи, которые ассоциируются с удачей и поддержкой. Они становятся частью личной истории спортсмена и помогают сохранять внутреннюю стабильность.

Сама олимпийская чемпионка считала таким артефактом часы, которые ей подарила Светлана Мастеркова. Этот предмет имел для нее особое значение и воспринимался как символ поддержки. Подобные примеры показывают, что спортивные талисманы часто связаны не с суевериями, а с эмоциональной памятью и психологической уверенностью.

История со шнурками Овечкина и Олимпиадой-2026

Поводом для разговора стали ярко-желтые шнурки Александра Овечкина, которые давно стали его узнаваемой деталью. Российский хоккеист подарил их американскому фигуристу Илье Малинину, который планирует выступать в них на Олимпийских играх 2026 года.

Ранее в Сети появилось видео с первой предолимпийской тренировки Малинина, где он катался с этими шнурками. Фигурист подтвердил, что это подарок от Овечкина, и заявил о намерении использовать их на Играх. История стала примером того, как символические вещи могут приобретать особую ценность в большом спорте, помогая спортсменам чувствовать дополнительную уверенность на пути к важнейшим стартам. Об этом сообщает aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт светлана журова александр овечкин
