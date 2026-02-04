Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Работа на свежем воздухе с изнанкой: как уборка снега ломает спину без падений и боли

Зимняя уборка снега кажется привычным и даже полезным занятием, но именно в такие моменты многие получают травмы спины. Неправильные движения, спешка и игнорирование техники легко приводят к болям в пояснице и мышечным спазмам. Особенно уязвимы люди старше 40 лет, для которых перегрузки могут закончиться серьезными проблемами.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова is licensed under publiс domain
Почему уборка снега опасна для спины

Работа с лопатой выглядит простой, но при неправильной технике она создает высокую нагрузку на поясничный отдел. Самая частая ошибка — наклон вперед с округленной спиной и попытка тянуть снег за счет корпуса. Такое движение перегружает мышцы и связки и со временем может привести к стойким болям и другим проблемам со здоровьем спины.

"Уборка снега — одно из самых зимних кардио, но если делать это неправильно, можно легко заработать боль в пояснице, спазм мышц или даже протрузию. Особенно важно знать правильную технику тем, кому уже за 40-50 лет", — пояснил тренер клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.

По его словам, риск возрастает, если держать лопату далеко от тела, поднимать снег руками, а не ногами, и долго работать без пауз.

Правильное положение тела при работе с лопатой

Основной принцип безопасной уборки — прямая спина и активная работа ног. Тело должно двигаться как единое целое, без резких скручиваний. Такой подход соответствует базовым принципам функционального фитнеса.

"Самое важное правило — сохранять спину прямой и работать ногами. Частично присядьте, немного согнув колени и слегка уведя таз назад, как при румынской тяге. Так нагрузка распределяется между ногами и корпусом", — отметил Брабечан.

Лопату следует держать ближе к телу, чтобы снизить давление на поясницу, а все движения выполнять плавно и контролируемо.

Как поднимать и выбрасывать снег без травм

Наибольшую опасность представляют подъем и выброс снега. Именно в этот момент многие совершают резкие повороты корпусом, оставляя ноги неподвижными.

"Если без подъема снега никак не обойтись, держите ноги согнутыми, спину ровной и поднимайте за счет ног. Разворачивать корпус нужно полностью, включая стопы, а не только талию", — подчеркнул тренер.

Плавный разворот с шагом снижает риск защемлений и травм поясницы.

Перерывы и восстановление

Даже при правильной технике мышцы не рассчитаны на длительную непрерывную нагрузку. Оптимально делать короткие паузы каждые 10-15 минут, а каждые 30-40 минут — более продолжительный отдых. Это снижает вероятность перенапряжения и позволяет сохранить работоспособность, сообщает Газета.Ru.

Что делать, если спина все же заболела

Легкая боль после уборки снега чаще всего связана с мышечным перенапряжением. В таких случаях помогает тепло, спокойная ходьба и мягкая растяжка.

"После непривычной нагрузки важно не ложиться сразу, а дать телу мягкое движение. Тепло и легкая активность помогают мышцам быстрее восстановиться", — считает инструктор по лечебной физкультуре, обозреватель Pravda. ru Соловьёв Андрей Валерьевич.

Если же боль отдает в ногу, появляется онемение или резкие прострелы, специалисты советуют не откладывать визит к врачу.

