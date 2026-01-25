Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Мышцы не работают на диване: что на самом деле помогает худеть

Спорт

Мышцы и жировая ткань включаются в работу не постоянно, а лишь при определённых условиях, и именно это влияет на то, как организм расходует энергию. Вокруг роли мышц в похудении давно существует множество мифов, особенно о "пассивном" сжигании калорий. Учёные разобрались, где заканчиваются ожидания и начинаются реальные физиологические механизмы. Об этом сообщает дзен-канал "Hi-Tech Mail".

Девушка тренирует пресс в зале
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка тренирует пресс в зале

Почему мышцы и жир работают не всегда

В отличие от мозга, сердца или печени, которые расходуют энергию круглосуточно, мышцы и бурый жир активируются эпизодически. Мышечная ткань начинает активно потреблять калории только во время движения, а бурый жир — при воздействии холода, помогая телу сохранять тепло. В состоянии покоя их вклад в общий расход энергии остаётся минимальным.

Существует устойчивое мнение, что наращивание мышечной массы автоматически ускоряет метаболизм даже без физической активности. Логика кажется простой: больше мышц — выше энергозатраты. Однако исследования показывают, что этот эффект значительно слабее, чем принято считать.

Как организм на самом деле расходует калории

Калории — это мера энергии, которая поступает с пищей и используется для поддержания жизненно важных процессов. Если энергии поступает больше, чем требуется, излишки откладываются в виде жира. Основную часть калорий в организме расходуют органы, работающие без перерыва: мозг, сердце, печень и почки. Они потребляют энергии примерно в 20 раз больше, чем расслабленные скелетные мышцы.

Для наглядности: около 450 граммов мышечной ткани в состоянии покоя сжигают примерно 6 килокалорий в сутки, тогда как такой же объём жировой ткани — около 2 килокалорий. Разница есть, но она слишком мала, чтобы существенно влиять на снижение веса без движения.

Что происходит во время тренировок

Ситуация резко меняется, когда мышцы включаются в работу. Во время физической нагрузки они становятся одними из самых "прожорливых" тканей организма. Исследования показывают, что мужчины при тренировках на силовых гидравлических тренажёрах тратили более 12,6 ккал в минуту, а при беге на беговой дорожке — около 9,5 ккал в минуту.

При этом существенных различий между мужчинами и женщинами с учётом массы тела учёные не обнаружили. Как отмечает кинезиолог Эдвард Мерритт из Юго-Западного университета Техаса, наиболее эффективный способ сжигать калории — кардионагрузка. Однако выдерживать интенсивное кардио несколько раз в неделю способны не все, поэтому силовые тренировки остаются важной альтернативой.

"Если вы просто поднимаете тяжести, а затем сидите на диване, ваши мышцы не будут сжигать гораздо больше калорий", — отмечает исследователь метаболизма из Университета Макмастера, Грегори Стейнберг.

Мышечная масса и метаболизм: где граница

Учёные подчёркивают: рост мышц не приводит автоматически к заметному ускорению обмена веществ в состоянии покоя. Миф о "мышцах, которые сжигают жир сами по себе", научного подтверждения не получил. Тем не менее увеличение мышечной массы даёт другое преимущество — во время тренировок калорий сжигается больше.

Более крупные мышцы содержат больше быстрых мышечных волокон, которые требуют больше энергии, чем медленные волокна, отвечающие за выносливость. Именно поэтому силовые упражнения делают тренировки энергозатратнее и эффективнее в долгосрочной перспективе.

Белый и бурый жир: в чём разница

Основная часть жира в организме — это белый жир. Он служит энергетическим запасом, защищает внутренние органы и участвует в гормональной регуляции аппетита. Бурый жир выполняет другую функцию: он активно сжигает калории для выработки тепла в холодных условиях.

На этом эффекте основана популярность ледяных ванн, которые часто рекламируют как способ ускорить похудение. Однако реальная польза бурого жира в этом процессе ограничена. В состоянии покоя он расходует около 2 ккал в день, а даже при полуторачасовом охлаждении — всего около 20 дополнительных килокалорий.

Почему холод — не панацея

Для сравнения, такое же количество энергии можно потратить всего за пару минут активного движения. Исследования также показывают, что у физически активных людей бурого жира действительно больше. Однако, по словам Стейнберга, большинство данных получено в экспериментах на грызунах, у которых бурого жира значительно больше из-за быстрого охлаждения тела.

У людей его объёма, как правило, недостаточно, чтобы заметно повлиять на снижение веса. В случае ледяных ванн дополнительные калории чаще всего сжигаются за счёт дрожи мышц, а не из-за ускорения метаболизма.

Сравнение: силовые тренировки, кардио и холод

Кардионагрузка позволяет быстро увеличить расход энергии и подходит для активного сжигания калорий. Силовые тренировки помогают укрепить мышцы и сделать каждую последующую тренировку более затратной по энергии. Воздействие холода активирует бурый жир, но его вклад в похудение остаётся минимальным по сравнению с движением.

Советы по эффективному снижению веса

  1. Сочетайте кардио и силовые упражнения в одной программе.
  2. Делайте ставку на регулярность, а не на экстремальные нагрузки.
  3. Используйте холодовые процедуры как дополнительный элемент, а не основной метод.
  4. Следите за питанием, чтобы дефицит калорий был устойчивым и безопасным.

Популярные вопросы

Сжигают ли мышцы калории в покое?

Да, но их вклад минимален по сравнению с активно работающими органами.

Что лучше для похудения: кардио или силовые тренировки?

Оптимальный вариант — сочетание обоих типов нагрузки.

Помогают ли ледяные ванны похудеть?

Их эффект ограничен и несопоставим с физической активностью.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мышцы фитнес здоровье похудение тренировки
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Последние материалы
Мышцы не работают на диване: что на самом деле помогает худеть
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Зимняя ошибка номер один: почему кроссовки в мороз работают против ваших ног
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Зимний педикюр выходит из тени: ногти в ботинках стали новым маркером стиля
Си Цзиньпин отправил в отставку весь состав управления НОАК. Паранойя или план?
Питомцы не паникуют, а хозяева не переживают: как организовать встречу с гостями
Листья падают, хотя всё по правилам: скрытый признак, который вы игнорируете годами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.