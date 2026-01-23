Глаза не отдыхают даже ночью: эти движения снимают напряжение после экранов

Глаза — один из самых активных органов человека, которые не прекращают работу даже во время сна. При этом зрение ежедневно испытывает нагрузку из-за экранов, искусственного света и постоянного напряжения. Простая гимнастика для глаз помогает снизить усталость и поддержать их здоровье. Об этом рассказывают Fithacker.
Движение глазного яблока обеспечивают сразу несколько мышц. При длительной работе за компьютером или смартфоном они перенапрягаются, что может приводить к снижению остроты зрения, сухости глаз и головным болям.
Регулярные упражнения улучшают кровообращение, помогают глазам быстрее расслабляться и могут снизить внутриглазное давление. Главное условие — выполнять их системно и без резких движений.
Гимнастика для глаз рекомендуется тем, кто много читает, работает за монитором, водит автомобиль или часто сталкивается с усталостью глаз. Она также полезна в качестве профилактики возрастных изменений зрения и при ощущении «песка» в глазах.
Важно помнить, что упражнения не заменяют консультацию врача, но хорошо дополняют базовый уход за зрением.
Все упражнения выполняются сидя, с прямой спиной и расслабленными плечами. Дыхание спокойное.
Медленно посмотрите вверх, затем вниз, повторите 8–10 раз.
Переводите взгляд влево и вправо, не двигая головой.
Нарисуйте глазами круг по часовой стрелке и против неё.
Быстро поморгайте в течение 20–30 секунд.
Сфокусируйтесь на кончике пальца перед собой, затем переведите взгляд вдаль.
Закройте глаза ладонями на 30–40 секунд, полностью расслабившись.
Рисуйте взглядом воображаемую восьмёрку.
Медленно сведите глаза к переносице и вернитесь в исходное положение.
Сильно зажмурьтесь на 5 секунд, затем широко откройте глаза.
Посмотрите в окно и выберите дальний объект, удерживая взгляд 20–30 секунд.
Оптимально делать упражнения 1–2 раза в день, особенно после длительной зрительной нагрузки. Весь комплекс занимает не более 5–7 минут, но при регулярном выполнении даёт заметный эффект.
Просто закрыть глаза — полезно, но этого недостаточно. Активные движения задействуют глазные мышцы, улучшают питание тканей и помогают глазам быстрее адаптироваться к нагрузкам.
Такая гимнастика подходит большинству людей, но имеет свои особенности.
Преимущества:
Ограничения:
Делайте упражнения без спешки.
Не выполняйте гимнастику через боль.
Сочетайте её с перерывами в работе.
Следите за освещением рабочего места.
Дополняйте уход полноценным сном и питанием.
Можно ли восстановить зрение упражнениями?
Они помогают снять напряжение и замедлить ухудшение, но не заменяют медицинское лечение.
Подходят ли упражнения детям?
Да, при условии правильного выполнения и отсутствия противопоказаний.
Сколько времени нужно для результата?
Первые улучшения обычно заметны через 2–3 недели регулярной практики.
