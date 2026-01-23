Глаза не отдыхают даже ночью: эти движения снимают напряжение после экранов

Глаза — один из самых активных органов человека, которые не прекращают работу даже во время сна. При этом зрение ежедневно испытывает нагрузку из-за экранов, искусственного света и постоянного напряжения. Простая гимнастика для глаз помогает снизить усталость и поддержать их здоровье. Об этом рассказывают Fithacker.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Портрет женщины с ошеломляющими глазами

Почему глазам нужна регулярная тренировка

Движение глазного яблока обеспечивают сразу несколько мышц. При длительной работе за компьютером или смартфоном они перенапрягаются, что может приводить к снижению остроты зрения, сухости глаз и головным болям.

Регулярные упражнения улучшают кровообращение, помогают глазам быстрее расслабляться и могут снизить внутриглазное давление. Главное условие — выполнять их системно и без резких движений.

Когда упражнения особенно полезны

Гимнастика для глаз рекомендуется тем, кто много читает, работает за монитором, водит автомобиль или часто сталкивается с усталостью глаз. Она также полезна в качестве профилактики возрастных изменений зрения и при ощущении «песка» в глазах.

Важно помнить, что упражнения не заменяют консультацию врача, но хорошо дополняют базовый уход за зрением.

Комплекс из 10 упражнений для глаз

Все упражнения выполняются сидя, с прямой спиной и расслабленными плечами. Дыхание спокойное.

Медленно посмотрите вверх, затем вниз, повторите 8–10 раз.

Переводите взгляд влево и вправо, не двигая головой.

Нарисуйте глазами круг по часовой стрелке и против неё.

Быстро поморгайте в течение 20–30 секунд.

Сфокусируйтесь на кончике пальца перед собой, затем переведите взгляд вдаль.

Закройте глаза ладонями на 30–40 секунд, полностью расслабившись.

Рисуйте взглядом воображаемую восьмёрку.

Медленно сведите глаза к переносице и вернитесь в исходное положение.

Сильно зажмурьтесь на 5 секунд, затем широко откройте глаза.

Посмотрите в окно и выберите дальний объект, удерживая взгляд 20–30 секунд.

Как часто выполнять гимнастику

Оптимально делать упражнения 1–2 раза в день, особенно после длительной зрительной нагрузки. Весь комплекс занимает не более 5–7 минут, но при регулярном выполнении даёт заметный эффект.

Сравнение: гимнастика для глаз и пассивный отдых

Просто закрыть глаза — полезно, но этого недостаточно. Активные движения задействуют глазные мышцы, улучшают питание тканей и помогают глазам быстрее адаптироваться к нагрузкам.

Плюсы и минусы упражнений для зрения

Такая гимнастика подходит большинству людей, но имеет свои особенности.

Преимущества:

простота и доступность;

отсутствие оборудования;

снижение усталости глаз;

поддержка остроты зрения.

Ограничения:

требует регулярности;

не заменяет лечение;

при заболеваниях глаз нужна консультация врача.

Советы для лучшего эффекта

Делайте упражнения без спешки.

Не выполняйте гимнастику через боль.

Сочетайте её с перерывами в работе.

Следите за освещением рабочего места.

Дополняйте уход полноценным сном и питанием.

Популярные вопросы о гимнастике для глаз

Можно ли восстановить зрение упражнениями?

Они помогают снять напряжение и замедлить ухудшение, но не заменяют медицинское лечение.

Подходят ли упражнения детям?

Да, при условии правильного выполнения и отсутствия противопоказаний.

Сколько времени нужно для результата?

Первые улучшения обычно заметны через 2–3 недели регулярной практики.