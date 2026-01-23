Глаза не отдыхают даже ночью: эти движения снимают напряжение после экранов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глаза — один из самых активных органов человека, которые не прекращают работу даже во время сна. При этом зрение ежедневно испытывает нагрузку из-за экранов, искусственного света и постоянного напряжения. Простая гимнастика для глаз помогает снизить усталость и поддержать их здоровье. Об этом рассказывают Fithacker.

Почему глазам нужна регулярная тренировка

Движение глазного яблока обеспечивают сразу несколько мышц. При длительной работе за компьютером или смартфоном они перенапрягаются, что может приводить к снижению остроты зрения, сухости глаз и головным болям.

Регулярные упражнения улучшают кровообращение, помогают глазам быстрее расслабляться и могут снизить внутриглазное давление. Главное условие — выполнять их системно и без резких движений.

Когда упражнения особенно полезны

Гимнастика для глаз рекомендуется тем, кто много читает, работает за монитором, водит автомобиль или часто сталкивается с усталостью глаз. Она также полезна в качестве профилактики возрастных изменений зрения и при ощущении «песка» в глазах.

Важно помнить, что упражнения не заменяют консультацию врача, но хорошо дополняют базовый уход за зрением.

Комплекс из 10 упражнений для глаз

Все упражнения выполняются сидя, с прямой спиной и расслабленными плечами. Дыхание спокойное.

Медленно посмотрите вверх, затем вниз, повторите 8–10 раз.

Переводите взгляд влево и вправо, не двигая головой.

Нарисуйте глазами круг по часовой стрелке и против неё.

Быстро поморгайте в течение 20–30 секунд.

Сфокусируйтесь на кончике пальца перед собой, затем переведите взгляд вдаль.

Закройте глаза ладонями на 30–40 секунд, полностью расслабившись.

Рисуйте взглядом воображаемую восьмёрку.

Медленно сведите глаза к переносице и вернитесь в исходное положение.

Сильно зажмурьтесь на 5 секунд, затем широко откройте глаза.

Посмотрите в окно и выберите дальний объект, удерживая взгляд 20–30 секунд.

Как часто выполнять гимнастику

Оптимально делать упражнения 1–2 раза в день, особенно после длительной зрительной нагрузки. Весь комплекс занимает не более 5–7 минут, но при регулярном выполнении даёт заметный эффект.

Сравнение: гимнастика для глаз и пассивный отдых

Просто закрыть глаза — полезно, но этого недостаточно. Активные движения задействуют глазные мышцы, улучшают питание тканей и помогают глазам быстрее адаптироваться к нагрузкам.

Плюсы и минусы упражнений для зрения

Такая гимнастика подходит большинству людей, но имеет свои особенности.

Преимущества:

  • простота и доступность;
  • отсутствие оборудования;
  • снижение усталости глаз;
  • поддержка остроты зрения.

Ограничения:

  • требует регулярности;
  • не заменяет лечение;
  • при заболеваниях глаз нужна консультация врача.

Советы для лучшего эффекта

Делайте упражнения без спешки.
Не выполняйте гимнастику через боль.
Сочетайте её с перерывами в работе.
Следите за освещением рабочего места.
Дополняйте уход полноценным сном и питанием.

Популярные вопросы о гимнастике для глаз

Можно ли восстановить зрение упражнениями?
Они помогают снять напряжение и замедлить ухудшение, но не заменяют медицинское лечение.

Подходят ли упражнения детям?
Да, при условии правильного выполнения и отсутствия противопоказаний.

Сколько времени нужно для результата?
Первые улучшения обычно заметны через 2–3 недели регулярной практики.

