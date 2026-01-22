Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Пресс можно не качать: 3 упражнения формируют плоский живот безопасно

Спорт

Плоский живот не всегда появляется после диет и изнурительных тренировок. Часто проблема кроется не в лишнем жире, а в том, как работают мышцы корпуса. Правильный подход к упражнениям способен изменить внешний вид живота без перегрузок и риска для здоровья. Об этом сообщает Alex Fitness.

Гормональный живот
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гормональный живот

Почему живот может "торчать" даже без лишнего веса

Рыхлость в области живота, отёчность и ощущение слабого пресса нередко связывают с питанием или гормональными сбоями. Однако во многих случаях причина гораздо проще — недостаточная активность мышц кора. Особенно это касается поперечной мышцы живота, которая выполняет роль естественного внутреннего корсета.

Если она работает слабо, живот может выглядеть выпуклым даже у стройных людей. При этом попытки "закачать пресс" стандартными упражнениями часто не дают результата и могут создавать дополнительную нагрузку.

Почему обычные упражнения не всегда подходят

Классические скручивания, интенсивные планки и упражнения с высокой нагрузкой увеличивают внутрибрюшное давление. При неправильной технике это может перегружать мышцы тазового дна и снижать эффективность тренировок для живота.

В таких случаях важно не усиливать давление, а научиться мягко включать глубокие мышцы. Именно они формируют аккуратный силуэт и поддерживают внутренние органы.

Что действительно помогает подтянуть живот

Ключевая задача — активировать поперечную мышцу живота. Она работает иначе, чем прямая мышца пресса, и не увеличивает объёмы талии. При правильной работе живот становится более плоским, а корпус — устойчивым.

Перед выполнением упражнений важно научиться чувствовать эту мышцу. В положении лёжа на спине при выдохе поясница мягко прижимается к полу, а живот остаётся ровным, без выпячивания по центру. Это и есть правильное включение.

Три упражнения для активации поперечной мышцы

Упражнение 1

Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Голова слегка приподнята. На выдохе поочерёдно поднимайте ноги, сохраняя живот плоским. На вдохе возвращайтесь в исходное положение. Выполняйте 8 повторений, контролируя ощущения.

Упражнение 2

Ноги подняты и согнуты в коленях. На выдохе поочерёдно опускайте правую и левую ногу. Более сложный вариант — выпрямлять ногу и удерживать её на небольшом расстоянии от пола. Достаточно 8 повторений без спешки.

Упражнение 3

Исходное положение остаётся тем же. На выдохе слегка приподнимите голову и плечи и мягко надавите ладонями на колено. На вдохе полностью расслабьтесь. Повторите 8 раз, следя за тем, чтобы живот не выпячивался.

Если при выполнении третьего упражнения сложно удерживать контроль, стоит временно ограничиться первыми двумя.

Сравнение: классический пресс и глубокая активация

Традиционные упражнения на пресс в первую очередь нагружают поверхностные мышцы. Они могут увеличивать объём талии и не всегда улучшают внешний вид живота.
Работа с поперечной мышцей действует глубже. Она формирует аккуратный силуэт, улучшает осанку и снижает нагрузку на поясницу.

Советы для безопасных тренировок

  1. Выполняйте упражнения медленно и осознанно.
  2. Следите за дыханием и не задерживайте его.
  3. Прекращайте упражнение при появлении дискомфорта.
  4. Делайте акцент на качестве, а не на количестве повторений.

Популярные вопросы

Сколько раз в неделю выполнять этот комплекс?

Оптимально 3-4 раза в неделю, сочетая с лёгкой активностью.

Можно ли делать упражнения ежедневно?

Да, если нагрузка остаётся комфортной и не вызывает усталости.

Что лучше — диета или упражнения?

Упражнения помогают сформировать мышечный корсет, а питание поддерживает результат.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье упражнения
Новости Все >
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сейчас читают
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Садоводство, цветоводство
Посев эустомы в январе обеспечивает цветение летом
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Последние материалы
Обычная вода портит пельмени: один ингредиент делает их в разы вкуснее
Январь кажется мёртвым сезоном, но именно сейчас клубника решает судьбу урожая
Кислотный пилинг как путь к молодости: как обновление кожи может обернуться ожогами
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни
Блеск ушёл первым, а дальше хуже: сигнал, что окрашивание долго не проживёт
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
Газон под снегом живёт по другим законам: эти ошибки покроют лужайку проплешинами
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.