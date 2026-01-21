Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поясница перестаёт ныть за 10 минут в день: простые движения, которые снимают напряжение

Повороты таза уменьшают скованность в поясничном отделе
Спорт

Напряжение в пояснице часто накапливается незаметно — из-за сидячей работы, недостатка движения или неравномерной нагрузки. Простая растяжка помогает снизить дискомфорт и вернуть спине подвижность без сложных тренировок. Регулярные упражнения улучшают самочувствие и работают как профилактика болей. Об этом сообщает Alex Fitness.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Почему поясница нуждается в растяжке

Поясничный отдел ежедневно принимает на себя значительную нагрузку, особенно при длительном сидении и слабой мышечной поддержке корпуса. В таких условиях мышцы укорачиваются, кровообращение ухудшается, а подвижность суставов снижается. Мягкая растяжка помогает снять избыточное напряжение и поддерживать гибкость позвоночника. Она особенно полезна в сочетании с умеренной физической активностью, упражнениями с собственным весом и восстановительными практиками.

Пять упражнений для ежедневной практики

Эти движения не требуют специального инвентаря, подходят для дома и легко сочетаются с утренней зарядкой или вечерним расслаблением. Для комфорта можно использовать коврик для фитнеса.

Повороты таза лёжа

Лёжа на спине с согнутыми коленями, медленно опускайте их вправо и влево, не отрывая плечи от пола. Упражнение улучшает подвижность позвоночника и мягко растягивает поясничные мышцы. Дышите спокойно и не торопитесь.

Растяжка ягодиц со скрещёнными ногами

В положении лёжа положите одну лодыжку на противоположное колено и подтяните ногу к груди. Это движение снижает нагрузку на поясницу за счёт расслабления ягодичных мышц и тазобедренных суставов.

Подтягивание колен к груди

Обхватите колени руками и аккуратно прижмите их к корпусу. Поясница остаётся прижатой к полу, шея расслаблена. Упражнение помогает снять ощущение скованности после долгого дня.

Скручивание позвоночника

Руки разведены в стороны, колени согнуты. Опускайте ноги в одну сторону, а голову — в другую. Такая скрутка улучшает эластичность мышц и подходит для вечернего расслабления.

Поза счастливого ребёнка

Возьмитесь за стопы и мягко разведите колени в стороны, удерживая поясницу на полу. Поза способствует глубокому расслаблению и снижению напряжения в крестцовой зоне.

Сравнение: растяжка поясницы и силовые упражнения

Растяжка направлена на расслабление и восстановление подвижности, тогда как силовые упражнения укрепляют мышечный корсет. В идеале они дополняют друг друга: растяжка снижает риск зажимов, а силовая работа поддерживает стабильность позвоночника. Для здоровья спины важно сочетать оба подхода в рамках одной программы.

Советы по растяжке поясницы

  1. Выбирайте ровную поверхность и удобную одежду.
  2. Выполняйте движения медленно, без рывков.
  3. Следите за дыханием и ощущениями в спине.
  4. Завершайте практику коротким расслаблением лёжа.

Популярные вопросы о растяжке поясницы

Как часто можно выполнять эти упражнения?

Оптимально делать растяжку ежедневно или через день, уделяя 5-10 минут.

Подходит ли растяжка при сидячей работе?

Да, она особенно полезна тем, кто много времени проводит за компьютером.

Что лучше — растяжка или массаж?

Растяжка работает как ежедневная профилактика, а массаж помогает при выраженном напряжении; они могут дополнять друг друга.

