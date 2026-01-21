Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кислород — ключ зажигания мышц: условия тренировок заводят организм по-разному

Спорт

Кислород напрямую влияет на то, сколько энергии способен выдать спортсмен и как быстро он восстановится после нагрузки. Условия тренировки — открытое пространство, зал или высота над уровнем моря — меняют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому выбор среды становится частью стратегии подготовки. Об этом сообщает Alex Fitness.

Человек на вершине горы
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Человек на вершине горы

Почему кислород определяет выносливость

Во время физической активности организм использует кислород для аэробного обмена — процесса, при котором из глюкозы и жирных кислот вырабатывается АТФ. Это основной источник энергии при беге, плавании, велоспорте и других циклических нагрузках. Чем эффективнее транспорт кислорода к мышцам, тем дольше спортсмен сохраняет рабочий темп.
При его дефиците тело вынуждено переходить на анаэробный режим. Это ускоряет утомление, вызывает накопление лактата и снижает точность движений. Поэтому показатель VO₂ max считается одним из ключевых маркеров физической формы.

Тренировки на улице и в помещении: в чём разница

Занятия на свежем воздухе чаще всего обеспечивают более высокую насыщенность кислородом, особенно в парковых и прибрежных зонах. Это положительно сказывается на снабжении тканей и общем тонусе организма. Дополнительную роль играют температура, влажность и ветер, которые заставляют дыхательную систему адаптироваться к изменяющимся условиям.

Закрытые залы, в свою очередь, дают стабильность. Там проще контролировать пульс, темп и силовую нагрузку, использовать тренажёры, беговые дорожки и силовое оборудование. Такой формат удобен в период реабилитации или при работе над техникой.

Как высота над уровнем моря меняет подготовку

С ростом высоты снижается парциальное давление кислорода, и организм сталкивается с гипоксией. В ответ запускаются адаптационные механизмы: увеличивается выработка эритропоэтина, растёт количество эритроцитов и концентрация гемоглобина. Параллельно улучшается капиллярная сеть и активность митохондрий.

Среднегорье позволяет сочетать адаптацию с сохранением интенсивности тренировок. Высокогорные условия усиливают стресс, поэтому требуют постепенного входа и грамотного планирования.

Сравнение тренировок на улице, в зале и в горах

Тренировки на открытом воздухе подходят для развития общей выносливости и дыхательной функции. Зал удобен для точной дозировки нагрузки, силовой работы и занятий вне зависимости от погоды. Высотная подготовка используется как инструмент физиологической адаптации и чаще всего применяется в ограниченные периоды сезона.

Советы по организации тренировок

  1. Определите цель цикла: выносливость, сила или восстановление.
  2. Сочетайте зал и улицу в недельном плане.
  3. Используйте среднегорье для адаптационных сборов.
  4. Следите за пульсом, самочувствием и качеством восстановления.

Популярные вопросы

Как выбрать место для тренировок?

Ориентируйтесь на цель: для выносливости подойдёт улица, для контроля нагрузки — зал.

Насколько эффективны высотные сборы?

При грамотной акклиматизации они помогают повысить аэробные показатели и работоспособность.

Что лучше для новичков — зал или улица?

Начинающим проще стартовать в контролируемых условиях, постепенно добавляя тренировки на свежем воздухе.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес тренировки
Новости Все >
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Сейчас читают
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Садоводство, цветоводство
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Последние материалы
Bloomberg: Россия фактически компенсировала потери от заморозки активов на Западе
Олуши сломали представления о моногамии: птицы изменяют без последствий для потомства
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Стиральная машина превращает влагу в счёт за ремонт: простые шаги против поломок
Грядка работает на износ: как получить два урожая моркови без теплиц и химии
В недрах спутника Юпитера недостаточное обогащение воды минералами
Повышенная влажность воздуха улучшает цветение азалии
Включили дрель — готовьтесь к войне с соседями: как пережить ремонт без скандалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.