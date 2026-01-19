Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте

Отказ капитана клуба НХЛ от участия в символической акции вызвал обсуждение не только в спортивной среде, но и на политическом уровне. Ситуация вокруг поступка российского хоккеиста стала примером того, как личные убеждения спортсменов всё чаще выходят за рамки ледовой площадки и становятся предметом публичной оценки.

Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз", не стал присоединяться к акции в поддержку ЛГБТ* во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". В то время как его одноклубники использовали радужную символику, он вышел на лёд с клюшкой, обмотанной лентой классического белого цвета. Этот выбор сразу привлёк внимание американских СМИ.

Поступок хоккеиста был воспринят как демонстрация личной позиции, а не как вызов команде или лиге. Сам Овечкин публичных заявлений не делал, однако его решение стало поводом для широкой дискуссии о допустимости отказа от участия в подобных инициативах в профессиональном спорте.

О реакции в России на этот эпизод сообщило издание "Абзац". В беседе с журналистами депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что Овечкин имеет полное право придерживаться собственных взглядов и не поддерживать акции, противоречащие его убеждениям.

Позиция российских спортсменов

По словам Журовой, российские спортсмены не впервые демонстрируют принципиальность в вопросах, связанных с ЛГБТ*. Она напомнила, что подобные отказы уже случались ранее и поначалу сопровождались громкими скандалами, однако со временем отношение к ним изменилось.

"На самом деле, [так делал] не только Овечкин: есть и другие спортсмены, кстати, в рядах американцев и тех, кто играет в НХЛ. Просто наши ребята, когда сделали это впервые, дали всем понять, что можно оставаться при своих, в том числе, религиозных взглядах", — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова.

Изменение правил и реакции в НХЛ

Журова также указала, что ещё год назад участие в подобных акциях в НХЛ фактически носило обязательный характер. Тогда отказ российских игроков вызывал резкую реакцию и становился поводом для конфликтов. Сейчас, по её словам, формат изменился и участие стало добровольным.

Она отметила, что в США стараются не задевать чувства верующих, если спортсмен объясняет своё решение религиозными убеждениями. В результате отказ больше не приводит к навешиванию ярлыков или публичным обвинениям, а воспринимается как допустимая форма личного выбора.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
