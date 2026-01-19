Планка отдыхает в стороне: 5 упражнений из пилатеса делают живот стройным по-умному

Пилатес улучшает контроль дыхания при тренировке пресса

Плоский живот — это не только эстетика, но и показатель сильного и устойчивого корпуса. Пилатес предлагает мягкий, но эффективный подход к работе с мышцами пресса без перегрузок и резких движений. Даже короткая тренировка может дать заметный результат при регулярной практике. Об этом сообщает Alex Fitness.

Почему пилатес эффективен для мышц живота

Пилатес направлен на активацию глубоких мышц кора, которые редко включаются в работу при классических упражнениях на пресс. За счет контроля дыхания, плавного темпа и точной техники нагрузка распределяется равномерно. Это помогает не только подтянуть живот, но и улучшить осанку, снизить нагрузку на поясницу и повысить общую координацию — именно поэтому пилатес часто выбирают как мягкую тренировку для регулярных занятий.

Упражнения можно выполнять дома, без дополнительного инвентаря. Достаточно коврика, удобной одежды и концентрации на движениях. Такой формат подходит как новичкам, так и тем, кто уже регулярно тренируется.

5 упражнений для плоского живота из пилатеса

Эти движения помогают проработать прямые, косые и глубокие мышцы живота. Выполняйте упражнения медленно, удерживая поясницу прижатой к полу и контролируя дыхание.

Вытягивание обеих ног

Упражнение укрепляет пресс, развивает гибкость и улучшает контроль корпуса. Оно особенно полезно для глубоких мышц, отвечающих за поддержку позвоночника.

Лягте на спину, согните ноги под углом 90 градусов и приподнимите голову и плечи. Руки тянутся к стопам. На вдохе вытяните ноги вперед, а руки — назад над головой. На выдохе вернитесь в исходное положение, обхватывая колени. Поясница остается прижатой к полу.

Рекомендуется выполнить 8-10 повторений в два подхода.

Упражнение "Ножницы"

Это движение акцентировано нагружает нижний пресс и улучшает подвижность тазобедренных суставов. Оно также тренирует стабилизаторы корпуса.

Исходное положение — лежа на спине, ноги вытянуты вверх. Голова и плечи слегка приподняты. На выдохе опустите одну ногу ближе к полу, вторую удерживайте вертикально, мягко фиксируя бедро руками. На вдохе поменяйте ноги. Следите, чтобы колени не сгибались, а поясница не отрывалась от пола.

Выполните 16-18 смен ног, два подхода.

Упражнение "Сотня"

Классическое упражнение пилатеса, которое задействует весь пресс и помогает наладить дыхание. Оно повышает выносливость и улучшает кровообращение.

Лягте на спину, поднимите ноги под углом около 45 градусов. Поднимите плечи и голову, руки вытяните вдоль тела на весу. Начните выполнять короткие пульсирующие движения руками. На пять движений делайте вдох, на следующие пять — выдох. Пресс остается напряженным.

Выполняйте 8-10 дыхательных циклов, два подхода.

Скручивания крест-накрест

Это упражнение помогает проработать косые мышцы живота и сформировать более четкую линию талии. Оно также улучшает координацию движений.

Лежа на спине, поднимите согнутые ноги. Руки за головой, плечи приподняты. На выдохе поверните корпус, направляя локоть к противоположному колену, одновременно выпрямляя вторую ногу. На вдохе вернитесь в центр и повторите в другую сторону.

Сделайте 18-20 скручиваний всего, два подхода.

Опускание ног с касанием пола

Упражнение подходит для начинающих и помогает укрепить нижнюю часть пресса без перегрузки поясницы.

Лягте на спину, ноги согнуты под углом 90 градусов, стопы над полом. Руки вдоль тела. На выдохе медленно опустите одну ногу, касаясь пола носком. На вдохе верните ее обратно и смените ногу. Контролируйте положение поясницы.

Выполните 16-18 касаний, два подхода.

Сравнение: пилатес и классические упражнения на пресс

Классические скручивания часто дают быструю усталость и перегружают шею и поясницу. Пилатес, напротив, делает акцент на качестве движений и дыхании. Он подходит для людей с разным уровнем подготовки и снижает риск травм. При этом эффект на мышцы живота достигается за счет глубокой проработки, а не резких повторений — схожий принцип используется и в форматах, где глубокие мышцы включаются без жесткой нагрузки.

Как тренировать пресс с помощью пилатеса

Начинайте с коротких тренировок по 10-15 минут. Сосредотачивайтесь на дыхании и ощущениях в мышцах. Выполняйте упражнения на коврике для комфорта и безопасности. Не спешите увеличивать количество повторений. Занимайтесь регулярно, 3-4 раза в неделю.

Популярные вопросы

Подходит ли пилатес для начинающих?

Да, упражнения легко адаптируются под любой уровень подготовки.

Когда будет заметен результат?

При регулярных занятиях первые изменения обычно ощущаются через 2-3 недели.

Можно ли заниматься каждый день?

Легкие тренировки допустимы ежедневно, если соблюдать технику и не перегружать мышцы.