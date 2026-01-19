Даже 10 минут активности вмешиваются в работу генов: внутри клеток запускается неожиданный процесс

10 минут тренировки меняют активность генов раковых клеток — профессор Оранж

Короткие тренировки могут приносить организму больше пользы, чем принято считать. Новое исследование показало, что даже минимальная физическая активность запускает сложные биологические процессы. Эти изменения затрагивают не только общее самочувствие, но и клеточные механизмы.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги

Что показало исследование о 10-минутных тренировках

Учёные выяснили, что всего 10 минут интенсивной физической активности способны повлиять на поведение раковых клеток. Во время эксперимента специалисты анализировали кровь участников после короткой нагрузки и обнаружили повышение уровня молекул с противовоспалительными свойствами. Эти вещества также положительно влияют на состояние сосудов и обмен веществ, сообщает Alex Fitness.

В лабораторных условиях кровь, содержащая такие молекулы, воздействовала на клетки рака кишечника. Результаты оказались заметными: более 1300 генов изменили свою активность. Среди них — гены, отвечающие за восстановление ДНК, энергетический обмен и скорость роста опухолевых клеток.

Как физическая активность влияет на гены

Исследование помогло раскрыть механизм, объясняющий, почему регулярные упражнения снижают риск развития рака кишечника. Оказалось, что физическая активность передает через кровоток молекулярные сигналы, которые напрямую воздействуют на гены, контролирующие рост опухоли и генетическую стабильность клеток.

"Физическая активность не только улучшает состояние здоровых тканей, но и посылает важные сигналы через кровь, прямо воздействуя на тысячи генов в раковых клетках", — подчеркнул профессор клинической физиологии и ведущий автор исследования Сэм Оранж.

Отдельное внимание учёные уделили митохондриям — энергетическим центрам клетки. После нагрузки активнее работали гены, отвечающие за энергетический метаболизм, что улучшало использование кислорода. Одновременно снижалась активность генов, связанных с быстрым делением клеток, что может уменьшать агрессивность опухолей.

Кто участвовал в эксперименте

В исследовании приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 78 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение — факторы, повышающие риск развития онкологических заболеваний. Участникам предложили выполнить короткий, но интенсивный тест на велотренажере, который длился около 10 минут.

Анализы крови, взятые после нагрузки, показали рост уровня 13 белков, включая интерлейкин-6. Этот белок играет важную роль в восстановлении ДНК и регуляции воспалительных процессов в организме.

Сравнение: короткие и длительные тренировки

Длительные тренировки традиционно считаются более эффективными для укрепления здоровья. Они улучшают выносливость, работу сердца и помогают контролировать вес. Однако короткие интенсивные нагрузки тоже обладают выраженным эффектом, особенно для людей с ограниченным временем или низким уровнем физической подготовки.

10-минутные занятия легче встроить в повседневный график, они требуют меньше восстановления и могут служить первым шагом к регулярной активности. При этом даже такая нагрузка запускает важные молекулярные процессы, влияющие на здоровье клеток.

Популярные вопросы

Достаточно ли 10 минут в день для здоровья?

Да, даже такая нагрузка приносит пользу, особенно если она регулярная и интенсивная.

Подходят ли такие тренировки пожилым людям?

В большинстве случаев да, но уровень нагрузки должен подбираться индивидуально и с учетом рекомендаций врача.

Можно ли заменить ими полноценные тренировки?

Короткие занятия не заменяют полностью длительные тренировки, но могут стать эффективным дополнением или началом активного образа жизни.