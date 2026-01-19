Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Даже 10 минут активности вмешиваются в работу генов: внутри клеток запускается неожиданный процесс

10 минут тренировки меняют активность генов раковых клеток — профессор Оранж
Спорт

Короткие тренировки могут приносить организму больше пользы, чем принято считать. Новое исследование показало, что даже минимальная физическая активность запускает сложные биологические процессы. Эти изменения затрагивают не только общее самочувствие, но и клеточные механизмы.

Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги

Что показало исследование о 10-минутных тренировках

Учёные выяснили, что всего 10 минут интенсивной физической активности способны повлиять на поведение раковых клеток. Во время эксперимента специалисты анализировали кровь участников после короткой нагрузки и обнаружили повышение уровня молекул с противовоспалительными свойствами. Эти вещества также положительно влияют на состояние сосудов и обмен веществ, сообщает Alex Fitness.

В лабораторных условиях кровь, содержащая такие молекулы, воздействовала на клетки рака кишечника. Результаты оказались заметными: более 1300 генов изменили свою активность. Среди них — гены, отвечающие за восстановление ДНК, энергетический обмен и скорость роста опухолевых клеток.

Как физическая активность влияет на гены

Исследование помогло раскрыть механизм, объясняющий, почему регулярные упражнения снижают риск развития рака кишечника. Оказалось, что физическая активность передает через кровоток молекулярные сигналы, которые напрямую воздействуют на гены, контролирующие рост опухоли и генетическую стабильность клеток.

"Физическая активность не только улучшает состояние здоровых тканей, но и посылает важные сигналы через кровь, прямо воздействуя на тысячи генов в раковых клетках", — подчеркнул профессор клинической физиологии и ведущий автор исследования Сэм Оранж.

Отдельное внимание учёные уделили митохондриям — энергетическим центрам клетки. После нагрузки активнее работали гены, отвечающие за энергетический метаболизм, что улучшало использование кислорода. Одновременно снижалась активность генов, связанных с быстрым делением клеток, что может уменьшать агрессивность опухолей.

Кто участвовал в эксперименте

В исследовании приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 78 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение — факторы, повышающие риск развития онкологических заболеваний. Участникам предложили выполнить короткий, но интенсивный тест на велотренажере, который длился около 10 минут.

Анализы крови, взятые после нагрузки, показали рост уровня 13 белков, включая интерлейкин-6. Этот белок играет важную роль в восстановлении ДНК и регуляции воспалительных процессов в организме.

Сравнение: короткие и длительные тренировки

Длительные тренировки традиционно считаются более эффективными для укрепления здоровья. Они улучшают выносливость, работу сердца и помогают контролировать вес. Однако короткие интенсивные нагрузки тоже обладают выраженным эффектом, особенно для людей с ограниченным временем или низким уровнем физической подготовки.

10-минутные занятия легче встроить в повседневный график, они требуют меньше восстановления и могут служить первым шагом к регулярной активности. При этом даже такая нагрузка запускает важные молекулярные процессы, влияющие на здоровье клеток.

Популярные вопросы

Достаточно ли 10 минут в день для здоровья?

Да, даже такая нагрузка приносит пользу, особенно если она регулярная и интенсивная.

Подходят ли такие тренировки пожилым людям?

В большинстве случаев да, но уровень нагрузки должен подбираться индивидуально и с учетом рекомендаций врача.

Можно ли заменить ими полноценные тренировки?

Короткие занятия не заменяют полностью длительные тренировки, но могут стать эффективным дополнением или началом активного образа жизни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы фитнес здоровье онкология тренировки
Новости Все >
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе
Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время
Цветы для Элджернона вернулись: прошлое на сцене столкнулось с настоящим
Цвет Bedford Gray станет актуальным для кухонь в 2026 году — Better Homes & Gardens
Новые правила СНТ поменяют порядок оформления общего имущества — ОСН
Торговля Китая и России в 2025 году сократилась на 6,5% — данные таможни КНР
Сейчас читают
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Садоводство, цветоводство
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Немезия хорошо растет на солнечных местах и обильно цветет — садовод Улейская
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают Любовь Степушова Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод Виктор Пахомов "ЛуАЗ" создал ранний внедорожник на базе "Запорожца" Сергей Милешкин
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву
Последние материалы
Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Продажи электромобилей в России в 2025 году снизились почти на 30%
С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают
Системы антифрода массово ограничили карты россиян — юрист Микони
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года
Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России
Красота, которая убивает: чем грозит установка нештатных огней на вашем автомобиле
Ловушка для ВСУ: почему Славянск станет концом обороны противника
Дилеры прогнозируют рост цен на автомобили в России весной 2026 года
Снег и сильные морозы повышают риск повреждения гортензий и рододендронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.