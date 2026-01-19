Даже 10 минут активности вмешиваются в работу генов: внутри клеток запускается неожиданный процесс

Короткие тренировки могут приносить организму больше пользы, чем принято считать. Новое исследование показало, что даже минимальная физическая активность запускает сложные биологические процессы. Эти изменения затрагивают не только общее самочувствие, но и клеточные механизмы.
Учёные выяснили, что всего 10 минут интенсивной физической активности способны повлиять на поведение раковых клеток. Во время эксперимента специалисты анализировали кровь участников после короткой нагрузки и обнаружили повышение уровня молекул с противовоспалительными свойствами. Эти вещества также положительно влияют на состояние сосудов и обмен веществ, сообщает Alex Fitness.
В лабораторных условиях кровь, содержащая такие молекулы, воздействовала на клетки рака кишечника. Результаты оказались заметными: более 1300 генов изменили свою активность. Среди них — гены, отвечающие за восстановление ДНК, энергетический обмен и скорость роста опухолевых клеток.
Исследование помогло раскрыть механизм, объясняющий, почему регулярные упражнения снижают риск развития рака кишечника. Оказалось, что физическая активность передает через кровоток молекулярные сигналы, которые напрямую воздействуют на гены, контролирующие рост опухоли и генетическую стабильность клеток.
"Физическая активность не только улучшает состояние здоровых тканей, но и посылает важные сигналы через кровь, прямо воздействуя на тысячи генов в раковых клетках", — подчеркнул профессор клинической физиологии и ведущий автор исследования Сэм Оранж.
Отдельное внимание учёные уделили митохондриям — энергетическим центрам клетки. После нагрузки активнее работали гены, отвечающие за энергетический метаболизм, что улучшало использование кислорода. Одновременно снижалась активность генов, связанных с быстрым делением клеток, что может уменьшать агрессивность опухолей.
В исследовании приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 78 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение — факторы, повышающие риск развития онкологических заболеваний. Участникам предложили выполнить короткий, но интенсивный тест на велотренажере, который длился около 10 минут.
Анализы крови, взятые после нагрузки, показали рост уровня 13 белков, включая интерлейкин-6. Этот белок играет важную роль в восстановлении ДНК и регуляции воспалительных процессов в организме.
Длительные тренировки традиционно считаются более эффективными для укрепления здоровья. Они улучшают выносливость, работу сердца и помогают контролировать вес. Однако короткие интенсивные нагрузки тоже обладают выраженным эффектом, особенно для людей с ограниченным временем или низким уровнем физической подготовки.
10-минутные занятия легче встроить в повседневный график, они требуют меньше восстановления и могут служить первым шагом к регулярной активности. При этом даже такая нагрузка запускает важные молекулярные процессы, влияющие на здоровье клеток.
Да, даже такая нагрузка приносит пользу, особенно если она регулярная и интенсивная.
В большинстве случаев да, но уровень нагрузки должен подбираться индивидуально и с учетом рекомендаций врача.
Короткие занятия не заменяют полностью длительные тренировки, но могут стать эффективным дополнением или началом активного образа жизни.
