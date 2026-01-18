Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Плоский живот без зала и тренажёров: всего два движения меняют форму живота заметно быстрее

Упражнения "Складной нож" и "Складка" нагружают прямые и косые мышцы — Fithacker
Спорт

Плоский живот и подтянутые бока — цель, к которой стремятся многие, но не все готовы тратить часы в спортзале. Иногда достаточно включить в тренировку всего два базовых упражнения, чтобы задействовать весь пресс и косые мышцы. Речь идёт о движениях, которые активно нагружают корпус и требуют минимального оборудования. Об этом сообщает Fithacker.

Девушка измеряет талию измерительной лентой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему именно эти упражнения работают

Мышцы пресса — это не только "кубики", но и глубокие слои, отвечающие за стабилизацию корпуса и осанку. Упражнения "Складной нож" и "Складка" задействуют прямые и косые мышцы живота, а также включают мышцы спины. За счёт этого увеличиваются энергозатраты и улучшается общий тонус тела.

Упражнение "Складной нож": акцент на весь пресс

Это движение считается универсальным, так как работает сразу с несколькими мышечными группами. При регулярном выполнении оно помогает сделать пресс более рельефным и укрепить спину.

Выполняя упражнение систематически, можно отметить следующие эффекты:

Активная проработка мускулатуры брюшного пресса.
Формирование выраженного рельефа в области живота.
Повышенные энергозатраты во время тренировки.
Поддержка мышц спины и улучшение осанки.

Техника выполнения проста, но требует концентрации. Исходное положение — лёжа на спине на ровной поверхности, руки вытянуты за головой, ноги прямые и сведены вместе. На выдохе корпус и ноги одновременно поднимаются навстречу друг другу, тело словно складывается пополам. В верхней точке важно задержаться на 1-2 секунды, после чего на вдохе плавно вернуться назад.

Полезные нюансы и вариации

Чтобы упражнение было максимально эффективным, важно соблюдать технику. Руки и ноги держат параллельно, а мышцы живота остаются в напряжении даже при возвращении в исходное положение. Допустима разная высота подъёма ног — сложность подбирается индивидуально.

Существуют и упрощённые варианты:

  • выполнение с половинной амплитудой;
  • подъём с касанием стоп ладонями.

Со временем можно использовать дополнительный вес, если позволяет физическая подготовка. Оптимальный режим — 3-4 подхода по 20 повторений.

Упражнение "Складка": мягкая, но точная нагрузка

"Складка" во многом напоминает предыдущую технику, но отличается меньшей нагрузкой на спину. Это делает упражнение доступным для большего круга людей и позволяет безопасно укреплять косые мышцы живота.

Исходное положение такое же: лёжа на спине, руки за головой, ноги прямые и сведены. На выдохе руки и ноги тянутся друг к другу, однако спина остаётся прижатой к полу. В верхней точке также делается короткая пауза, после чего следует плавный возврат.

На что обратить внимание при выполнении

Чтобы движение приносило пользу, важно соблюдать несколько правил. Ступни держат вместе, руки и ноги остаются прямыми, а соединение корпуса и ног происходит одновременно. Мышцы живота должны быть напряжены на протяжении всего подхода. Рекомендуемая схема — 3-4 подхода по 20 повторений.

Плюсы и минусы упражнений для пресса

Эти два упражнения часто выбирают за простоту и эффективность, но у них есть свои особенности.

Преимущества:

  • не требуют оборудования;
  • задействуют сразу несколько мышечных групп;
  • подходят для домашних тренировок;
  • помогают улучшить осанку.

Ограничения:

  • не обеспечивают локального "сжигания" жира без общей активности;
  • требуют правильной техники;
  • при проблемах со спиной нужна осторожность.

Советы по выполнению

Разогрейтесь перед тренировкой лёгкой разминкой.
Следите за дыханием — выдох всегда на усилие.
Начинайте с комфортного количества повторений.
Делайте движения плавно, без рывков.

Популярные вопросы о упражнениях для пресса

Можно ли убрать жир только с живота?
Локальное жиросжигание невозможно, но эти упражнения помогают укрепить мышцы и визуально улучшить форму.

Сколько раз в неделю выполнять комплекс?
Оптимально 3-4 раза в неделю, сочетая с общей физической активностью.

Что лучше — "Складной нож" или "Складка"?
Они дополняют друг друга: первый вариант более интенсивный, второй — щадящий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
спорт фитнес тренировка
