Проснулся — и тело уже работает: утренняя привычка, возвращающая суставам лёгкость без усилий

Утренняя зарядка не обязана начинаться с рывка и усилия воли. В ряде случаев телу достаточно нескольких простых движений, которые можно выполнить, не вставая с кровати. Такой подход помогает мягко активизировать суставы, улучшить кровообращение и подготовить организм к дню без лишнего стресса. Об этом рассказывает Fithacker.
Суставы ежедневно испытывают нагрузку — как из-за веса тела, так и из-за малоподвижного образа жизни. При артрозе, остеохондрозе, болях в спине или склонности к отёкам резкие тренировки могут быть противопоказаны. При этом мягкая гимнастика после сна помогает:
уменьшить скованность;
улучшить подвижность;
активизировать крово- и лимфоток;
снизить ощущение "тяжести" в теле.
Начинать комплекс рекомендуется со стоп — они участвуют в распределении нагрузки на колени и позвоночник. Упражнения подходят при плоскостопии, подагре, варикозном расширении вен и в период восстановления после травм.
Все движения выполняются лёжа на спине, по 15-20 повторений, до появления ощущения тепла в суставах. Лёгкий хруст допустим и со временем обычно уменьшается.
медленное вытягивание и сгибание большого пальца стопы с одновременной работой пятки;
сведение и разведение больших пальцев с мягким поворотом голени;
круговые вращения стопами по и против часовой стрелки;
максимальное сжатие и расправление пальцев, как при попытке захвата предмета.
Коленные и тазобедренные суставы особенно чувствительны к дефициту движения. Здесь важно избегать резких усилий.
Сгибание и разгибание ног в коленях со скольжением стоп по поверхности кровати помогает при остеоартрите и в период реабилитации.
Для тазобедренных суставов полезно поочерёдное вытягивание прямой ноги пяткой вперёд.
Мягкое опускание согнутых коленей внутрь способствует растяжению мышц таза.
Подъём таза в положении "полумост" активизирует ягодичные мышцы и улучшает кровоснабжение малого таза.
Плавное подтягивание согнутого колена к груди на выдохе снижает напряжение в пояснице.
Завершить комплекс можно дыхательным упражнением с втягиванием живота — оно укрепляет мышцы пресса и поддерживает работу внутренних органов.
Стопа и голеностопный сустав включают десятки костей, связок и мышц и выполняют функцию естественного амортизатора. При их слабости нагрузка перераспределяется на колени и позвоночник. Регулярная утренняя разминка помогает повысить подвижность, снизить усталость ног и положительно влияет на общее самочувствие.
Преимущества:
не требует оборудования;
подходит людям с ограниченной подвижностью;
снижает риск перегрузок;
легко вписывается в утренний режим.
Ограничения:
не заменяет полноценную физическую активность;
требует регулярности;
при острых болях необходима консультация врача.
выполняйте движения медленно, без рывков;
следите за дыханием — выдох помогает снизить мышечное напряжение;
начинайте с небольшого числа повторений;
при судорогах сделайте лёгкий массаж и продолжайте занятие.
Можно ли выполнять упражнения ежедневно?
Да, при отсутствии противопоказаний ежедневная практика даёт лучший эффект.
Сколько времени занимает такой комплекс?
В среднем достаточно 10-15 минут.
Что лучше — зарядка в постели или классическая гимнастика?
Эти форматы дополняют друг друга: мягкая разминка подходит для утра, более активные нагрузки — позже в течение дня.
