Ирина Кудряшова

Лишние килограммы цепляются крепче: что происходит с телом, когда худеют через бег

Подготовка к бегу снижает риск перегрузки организма — врач Семенова
Спорт

Бег часто называют универсальным способом похудеть, и многие начинают с него путь к стройности. Однако за внешней простотой этого вида активности скрываются нюансы, о которых задумываются не все. Специалисты подчёркивают: без подготовки бег может дать результат, противоположный ожидаемому.

Девушка идет по лесу
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка идет по лесу

Почему бег кажется очевидным выбором

Бег не требует абонемента в спортзал, сложного инвентаря или специального оборудования — достаточно удобной обуви. Он активно задействует мышцы, ускоряет пульс и ассоциируется с высоким расходом калорий. Именно поэтому многие воспринимают его как самый быстрый путь к снижению веса.

Однако врач отмечает, что бег — это серьёзная нагрузка, к которой организм должен быть готов не только физически, но и психологически. Без адаптации такие тренировки могут привести к переутомлению и разочарованию, особенно если не учитывать принципы кардионагрузки.

С чего действительно стоит начинать

По словам специалиста, первый шаг — чётко определить цель занятий. Это помогает выстроить грамотный план тренировок и избежать ошибок на старте.

"Ответ может не только помочь вам получить правильную мотивацию, но и правильно спланировать свои тренировки", — отметила врач по лечебной физкультуре Светлана Семёнова.

Бег отлично подходит для поддержания общего тонуса, укрепления сердечно-сосудистой системы, нервной регуляции и иммунитета. Но когда основной запрос связан именно с похудением, ситуация становится менее однозначной.

Почему бег не всегда помогает сбросить вес

Врач объясняет: организм человека, который только начинает худеть, ещё не адаптирован к активному расходу энергии. После интенсивной пробежки тело стремится восполнить потери, что часто выражается в усиленном чувстве голода. В результате человек может съедать больше, чем потратил, сводя эффект тренировки к нулю.

Кроме того, при избыточной массе тела бег создаёт повышенную нагрузку на стопы, колени и тазобедренные суставы. Это увеличивает риск болей, воспалений и травм, особенно если техника движения и обувь подобраны неправильно, что напрямую связано со здоровьем суставов.

Как подготовить организм к бегу

Перед тем как выходить на пробежки, специалист советует постепенно приучать тело к нагрузкам. Начать можно с регулярной ходьбы — не менее 10 тысяч шагов в день. Это помогает укрепить мышцы, связки и сердечно-сосудистую систему без резкого стресса.

Не менее важно подобрать подходящую разминку, скорректировать питание и следить за водным балансом. Организму нужны ресурсы для восстановления, иначе тренировки будут восприниматься как перегрузка.

Что учесть перед стартом тренировок

Подготовительный этап включает сразу несколько аспектов. Он снижает риск травм и повышает шансы на устойчивый результат.

  • постепенное увеличение физической активности;
  • пересмотр рациона для поддержания энергии;
  • подбор удобной обуви для ходьбы и бега;
  • консультация с врачом при наличии лишнего веса или хронических заболеваний.

Сравнение: бег и другие виды активности для похудения

Бег эффективен для развития выносливости и общего здоровья, но для снижения веса на начальном этапе лучше подходят более щадящие нагрузки. Ходьба, плавание, велосипед или упражнения с собственным весом позволяют сжигать калории без чрезмерного стресса для суставов и нервной системы. По мере адаптации организма бег можно постепенно включать в тренировочный план.

Советы для тех, кто хочет похудеть

  1. Начните с ежедневной ходьбы и лёгких упражнений.
  2. Отслеживайте питание и реакцию организма на нагрузку.
  3. Добавляйте бег только после адаптации к базовой активности.
  4. Увеличивайте интенсивность постепенно, без резких скачков.

Популярные вопросы о беге и похудении

Можно ли похудеть, только бегая?

Теоретически да, но без контроля питания и подготовки эффект часто оказывается слабым или нестабильным.

Сколько нужно бегать для снижения веса?

Объём и частота тренировок индивидуальны и зависят от уровня подготовки, веса и состояния здоровья.

Что лучше для начала — бег или ходьба?

Для большинства новичков ходьба безопаснее и эффективнее на старте, особенно при наличии лишнего веса.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
