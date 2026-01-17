Лопата вместо абонемента: двор запускает похудение, о котором большинство даже не подозревает

Сильные снегопады, накрывшие многие регионы России в январе, превратили дворы и парковки в полосу препятствий. Жителям приходится вручную расчищать снег, откапывать автомобили и тротуары, и эта необходимость неожиданно совпала с рекомендациями врачей.
По словам специалиста, уборка снега при правильном подходе может стать полноценной тренировкой. Такая активность сочетает умеренную кардионагрузку и силовую работу, что особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни. Регулярная расчистка снега помогает задействовать сразу несколько групп мышц и проводится на свежем воздухе.
"Уборка снега — это, по сути, умеренная тренировка на свежем воздухе, что особенно полезно для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Такая активность может сжигать 250-400 килокалорий в час. Это можно сравнить с быстрой ходьбой или интенсивной работой на тренажерах", — рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
Эксперт уточнила, что при работе с лопатой укрепляются мышцы спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног. Однако польза возможна только при дозированной нагрузке и соблюдении техники безопасности.
Врач обратила внимание, что уборка снега подходит не всем. Наибольшую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при нестабильном течении гипертонии. Резкие движения и подъем тяжестей способны спровоцировать скачки артериального давления и перегрузку сердца.
Кроме того, чрезмерная нагрузка может быть опасна при болезнях суставов, дыхательной системы, варикозной болезни и тяжелом остеопорозе. От ручной уборки снега стоит воздержаться во время беременности, при острых респираторных инфекциях и обострении хронических заболеваний.
Основная нагрузка при расчистке снега приходится на позвоночник и суставы. Неправильная техника — наклоны с прямыми ногами и округленной спиной — резко увеличивает давление на межпозвонковые диски. Особенно уязвимым оказывается поясничный отдел.
"Когда человек поворачивает корпус, чтобы откинуть снег с лопаты, диски испытывают ротационную нагрузку. Неловкое движение может привести к появлению нестабильности позвоночного столба, растяжению или микроразрывам в мышцах и связках, окружающих позвоночник", — комментирует врач.
Длительная работа в наклоне, по словам специалиста, может привести к стойкому мышечно-тоническому синдрому и хроническим болям в спине, сообщает URA.RU.
Екатерина Демьяновская рекомендует приступать к уборке снега только при наличии базовой физической подготовки и отсутствии скелетно-мышечных заболеваний. Важно выбрать удобную, не слишком тяжелую лопату, желательно с изогнутой ручкой, чтобы снизить нагрузку на спину.
Поднимать снег следует за счет работы ног, приседая с прямой спиной, а не наклоняясь в пояснице. Отбрасывать снег лучше, поворачиваясь всем корпусом, избегая скручиваний. Оптимальная нагрузка на лопате — не более 3-5 килограммов. Также врач советует делать перерывы каждые 15-20 минут и внимательно следить за самочувствием.
