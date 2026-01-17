Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Лопата вместо абонемента: двор запускает похудение, о котором большинство даже не подозревает

Уборка снега задействует мышцы спины, ног и плечевого пояса — Демьяновская
Спорт

Сильные снегопады, накрывшие многие регионы России в январе, превратили дворы и парковки в полосу препятствий. Жителям приходится вручную расчищать снег, откапывать автомобили и тротуары, и эта необходимость неожиданно совпала с рекомендациями врачей.

Уборка снега лопатой
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Уборка снега лопатой

Физическая нагрузка вместо фитнеса

По словам специалиста, уборка снега при правильном подходе может стать полноценной тренировкой. Такая активность сочетает умеренную кардионагрузку и силовую работу, что особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни. Регулярная расчистка снега помогает задействовать сразу несколько групп мышц и проводится на свежем воздухе.

"Уборка снега — это, по сути, умеренная тренировка на свежем воздухе, что особенно полезно для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Такая активность может сжигать 250-400 килокалорий в час. Это можно сравнить с быстрой ходьбой или интенсивной работой на тренажерах", — рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Эксперт уточнила, что при работе с лопатой укрепляются мышцы спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног. Однако польза возможна только при дозированной нагрузке и соблюдении техники безопасности.

Кому такая нагрузка противопоказана

Врач обратила внимание, что уборка снега подходит не всем. Наибольшую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при нестабильном течении гипертонии. Резкие движения и подъем тяжестей способны спровоцировать скачки артериального давления и перегрузку сердца.

Кроме того, чрезмерная нагрузка может быть опасна при болезнях суставов, дыхательной системы, варикозной болезни и тяжелом остеопорозе. От ручной уборки снега стоит воздержаться во время беременности, при острых респираторных инфекциях и обострении хронических заболеваний.

Риски для позвоночника и суставов

Основная нагрузка при расчистке снега приходится на позвоночник и суставы. Неправильная техника — наклоны с прямыми ногами и округленной спиной — резко увеличивает давление на межпозвонковые диски. Особенно уязвимым оказывается поясничный отдел.

"Когда человек поворачивает корпус, чтобы откинуть снег с лопаты, диски испытывают ротационную нагрузку. Неловкое движение может привести к появлению нестабильности позвоночного столба, растяжению или микроразрывам в мышцах и связках, окружающих позвоночник", — комментирует врач.

Длительная работа в наклоне, по словам специалиста, может привести к стойкому мышечно-тоническому синдрому и хроническим болям в спине, сообщает URA.RU.

Как чистить снег без вреда для здоровья

Екатерина Демьяновская рекомендует приступать к уборке снега только при наличии базовой физической подготовки и отсутствии скелетно-мышечных заболеваний. Важно выбрать удобную, не слишком тяжелую лопату, желательно с изогнутой ручкой, чтобы снизить нагрузку на спину.

Поднимать снег следует за счет работы ног, приседая с прямой спиной, а не наклоняясь в пояснице. Отбрасывать снег лучше, поворачиваясь всем корпусом, избегая скручиваний. Оптимальная нагрузка на лопате — не более 3-5 килограммов. Также врач советует делать перерывы каждые 15-20 минут и внимательно следить за самочувствием.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зима спорт фитнес тренировка
Новости Все >
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник
Крещенские купания повышают риск осложнений у сердечников — врач Мясников
Импорт СПГ в ЕС достиг рекорда 478 млн кубометров за сутки — EADaily
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Сейчас читают
Пожелтение листьев хлорофитума возникает при нехватке места в горшке — Actualno
Садоводство, цветоводство
Пожелтение листьев хлорофитума возникает при нехватке места в горшке — Actualno
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Наука и техника
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Огурец "Балконное чудо 3 F1" дает до 12 кг с одного куста
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Такое не должно существовать: из глубин всплыло существо с многоэтажку — океан снова напомнил о себе
Последние материалы
Известковый налёт перекрывает каналы и снижает давление воды — Folha Vitoria
В Тибете обнаружили землеройку с самым длинным хвостом в роду Soriculus — Earth
Туристы выбирают групповые туры вместо частных поездок
Кислоты разрушают муравьиные тропы в квартире
Кожаные кейпы вышли в список трендовых моделей-2026
У традесканции засыхают верхушки при отсутствии регулярной обрезки
Цвет гортензии напрямую зависит от кислотности почвы грунта — ouest-france
Кожаные куртки 2026 года чаще имеют прямой силуэт
Тренд 2026 года: изолированные кухни вытесняют открытые планировки — Ohga
Дерево капок в Амазонии влияет на влажность и климат леса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.