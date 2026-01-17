Лопата вместо абонемента: двор запускает похудение, о котором большинство даже не подозревает

Уборка снега задействует мышцы спины, ног и плечевого пояса — Демьяновская

Сильные снегопады, накрывшие многие регионы России в январе, превратили дворы и парковки в полосу препятствий. Жителям приходится вручную расчищать снег, откапывать автомобили и тротуары, и эта необходимость неожиданно совпала с рекомендациями врачей.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Уборка снега лопатой

Физическая нагрузка вместо фитнеса

По словам специалиста, уборка снега при правильном подходе может стать полноценной тренировкой. Такая активность сочетает умеренную кардионагрузку и силовую работу, что особенно актуально для людей с малоподвижным образом жизни. Регулярная расчистка снега помогает задействовать сразу несколько групп мышц и проводится на свежем воздухе.

"Уборка снега — это, по сути, умеренная тренировка на свежем воздухе, что особенно полезно для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Такая активность может сжигать 250-400 килокалорий в час. Это можно сравнить с быстрой ходьбой или интенсивной работой на тренажерах", — рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Эксперт уточнила, что при работе с лопатой укрепляются мышцы спины, плечевого пояса, поясничного отдела и ног. Однако польза возможна только при дозированной нагрузке и соблюдении техники безопасности.

Кому такая нагрузка противопоказана

Врач обратила внимание, что уборка снега подходит не всем. Наибольшую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при нестабильном течении гипертонии. Резкие движения и подъем тяжестей способны спровоцировать скачки артериального давления и перегрузку сердца.

Кроме того, чрезмерная нагрузка может быть опасна при болезнях суставов, дыхательной системы, варикозной болезни и тяжелом остеопорозе. От ручной уборки снега стоит воздержаться во время беременности, при острых респираторных инфекциях и обострении хронических заболеваний.

Риски для позвоночника и суставов

Основная нагрузка при расчистке снега приходится на позвоночник и суставы. Неправильная техника — наклоны с прямыми ногами и округленной спиной — резко увеличивает давление на межпозвонковые диски. Особенно уязвимым оказывается поясничный отдел.

"Когда человек поворачивает корпус, чтобы откинуть снег с лопаты, диски испытывают ротационную нагрузку. Неловкое движение может привести к появлению нестабильности позвоночного столба, растяжению или микроразрывам в мышцах и связках, окружающих позвоночник", — комментирует врач.

Длительная работа в наклоне, по словам специалиста, может привести к стойкому мышечно-тоническому синдрому и хроническим болям в спине, сообщает URA.RU.

Как чистить снег без вреда для здоровья

Екатерина Демьяновская рекомендует приступать к уборке снега только при наличии базовой физической подготовки и отсутствии скелетно-мышечных заболеваний. Важно выбрать удобную, не слишком тяжелую лопату, желательно с изогнутой ручкой, чтобы снизить нагрузку на спину.

Поднимать снег следует за счет работы ног, приседая с прямой спиной, а не наклоняясь в пояснице. Отбрасывать снег лучше, поворачиваясь всем корпусом, избегая скручиваний. Оптимальная нагрузка на лопате — не более 3-5 килограммов. Также врач советует делать перерывы каждые 15-20 минут и внимательно следить за самочувствием.