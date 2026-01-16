Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минимум движений — минус вес: этот домашний комплекс пугает видом, но беспощадно бьёт по жиру

Бёрпи, планка и выпады повышают расход энергии при тренировках дома — Fithacker
Спорт

Похудение не обязательно начинается с абонемента в фитнес-клуб и сложного оборудования. Регулярные тренировки дома могут дать заметный результат, если выбрать правильные упражнения и соблюдать технику. Минимум движений, максимум пользы — именно так можно описать этот подход. Об этом сообщает Fithacker.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему домашние тренировки работают

Место занятий не играет решающей роли — важнее системность и подбор упражнений. Домашние тренировки позволяют экономить время, не зависят от расписания зала и подходят тем, кто предпочитает заниматься в комфортной обстановке. Зеркало, фитнес-коврик и базовый инвентарь вроде гантелей уже позволяют выстроить полноценную программу для снижения веса, особенно если опираться на принципы, по которым жиросжигание запускается дома.

"Самая главная мотивация для самостоятельных тренировок дома — это старое, доброе зеркало, которое точно покажет, где и над чем тебе нужно работать, а также поможет контролировать процесс тренировки", — говорит фитнес-эксперт, тренер и теле- и радиоведущий Эдуард Каневский.

Эксперт подчёркивает, что контроль техники — ключевой момент при занятиях без тренера. Именно поэтому важно выполнять упражнения осознанно и не спешить.

Четыре упражнения для жиросжигания

Комплекс строится на движениях, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Это повышает расход энергии и ускоряет процесс похудения. При выполнении два-три раза в неделю тренировка становится эффективным инструментом для коррекции фигуры и хорошо дополняет домашние тренировки без оборудования.

Бёрпи
Это одно из самых энергозатратных упражнений. Оно включает присед, прыжок, планку и отжимание, заставляя работать ноги, корпус и плечевой пояс. Рекомендуется выполнять по три подхода по 15-20 повторений, сохраняя ровное дыхание.

Двойные скручивания
Упражнение направлено на прямую мышцу живота. Оно помогает укрепить пресс и улучшить тонус корпуса. Оптимальный вариант — три подхода по 20-30 повторений с контролем движения и без рывков.

Выпады назад с разведением рук
Здесь одновременно работают ягодицы, бёдра и дельтовидные мышцы. Использование гантелей усиливает нагрузку и делает упражнение более функциональным. Выполняют по три подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Планка
Статическое упражнение, которое укрепляет мышцы пресса, спины, рук и ног. Планку рекомендуется делать перед зеркалом, чтобы следить за положением тела. Длительность удержания — от 30 до 60 секунд, в зависимости от уровня подготовки.

Сравнение домашних упражнений и тренировок в зале

Занятия дома удобны и доступны, но требуют самодисциплины. В отличие от тренажёрного зала, здесь нет дополнительной мотивации со стороны окружения или тренера. Однако упражнения с собственным весом, такие как планка или бёрпи, по эффективности не уступают многим тренажёрам и подходят для сжигания жира.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Домашний формат подходит многим, но имеет свои особенности.

К плюсам можно отнести:

  • отсутствие затрат на абонемент;

  • возможность тренироваться в любое время;

  • минимальный инвентарь — коврик, гантели, удобная одежда.

Среди минусов:

  • сложнее контролировать технику без тренера;

  • требуется высокая самодисциплина;

  • ограниченный выбор упражнений без оборудования.

Советы по тренировкам дома

Начинайте тренировку с разминки, чтобы подготовить суставы и мышцы.
Выполняйте упражнения перед зеркалом для контроля техники.
Соблюдайте регулярность — 2-3 раза в неделю.
Завершайте тренировку растяжкой и восстановлением.

Популярные вопросы о домашних тренировках для похудения

Можно ли похудеть, занимаясь только дома?
Да, при регулярных тренировках и контроле питания домашние занятия дают устойчивый результат.

Сколько времени должна длиться тренировка?
Оптимально 30-45 минут, включая разминку и заминку.

Нужны ли витамины и добавки?
Дополнения возможны, но они не заменяют сбалансированное питание и физическую активность.

Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
