Талия сжимается, бёдра подтягиваются: 7 упражнений бьют точно по проблемным зонам

Иметь выраженную талию и подтянутые бёдра — задача, с которой сталкиваются многие. Именно в этих зонах организм чаще всего "запасает" жир, и убрать его только диетой или редкими тренировками сложно. Здесь важна целенаправленная нагрузка, которая включает мышцы кора, ягодицы и боковую поверхность бедра, формируя силуэт постепенно и безопасно.
Комплекс из семи упражнений на полу позволяет работать с проблемными зонами без прыжков и оборудования. Такой формат подходит даже новичкам и тем, кто тренируется дома. Мягкая, но регулярная нагрузка улучшает кровообращение и помогает телу менять форму без перегрузки. Об этом сообщает Alex Fitness.
Тренировки в положении лёжа и с опорой на пол снижают осевую нагрузку на позвоночник и суставы. При этом мышцы работают изолированно и глубже, чем кажется на первый взгляд. Особенно активно включаются стабилизаторы корпуса, которые напрямую влияют на внешний вид талии и бёдер.
Регулярная работа с кором помогает не только скорректировать фигуру, но и поддерживает осанку и здоровье спины. Этот эффект хорошо дополняет подходы, где акцент делается на глубокие мышцы кора, отвечающие за устойчивость и баланс.
Все упражнения выполняются на полу, в спокойном темпе и с контролем дыхания. Они подходят для домашней тренировки и легко объединяются в один круг.
Упражнение сочетает работу косых мышц живота и зоны галифе. Подъёмы корпуса активируют талию, а махи ногой подключают боковую поверхность бедра.
Движение направлено на уменьшение объёмов в области бёдер и укрепление пресса. Важно удерживать корпус стабильным, чтобы нагрузка не уходила в поясницу.
Это упражнение формирует линию ног, включая внутреннюю и внешнюю поверхность бедра. Оно помогает убрать ощущение дряблости и усиливает тонус ягодиц.
Небольшие амплитудные движения усиливают локальную работу мышц. Уже через несколько подходов появляется ощущение глубокого включения бёдер.
После выполнения этих четырёх упражнений рекомендуется перевернуться на другой бок и повторить комплекс.
Классическое движение для проработки талии. Оно помогает сделать боковые линии живота более чёткими без избыточной нагрузки.
Упражнение укрепляет мышцы живота и поясницы. Оно хорошо сочетается с практиками, где важна мягкая мобилизация, например с форматами растяжки и йоги сидя.
Финальное упражнение подключает сразу несколько зон: талию, ягодицы и плечевой пояс. Оно помогает сделать силуэт более собранным и устойчивым.
Да, при отсутствии дискомфорта и боли.
Да, упражнения не требуют подготовки и легко упрощаются.
Обычно через 2-3 недели регулярных тренировок.
В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.