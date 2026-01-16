Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Зима расставляет тренажёры на каждом шагу: активности, которые незаметно держат тело в форме

Ходьба по снегу увеличивает энергозатраты и может заменить кардиотренировку
Спорт

Зимой привычные походы в фитнес-зал для многих отходят на второй план, но это не означает отказ от регулярных тренировок. Холодное время года открывает другие возможности для поддержания формы — на улице, без абонемента и сложного оборудования. По словам тренера Акулины Бахтуриной, при правильном подходе зимняя активность способна частично или полностью заменить стандартные занятия спортом.

пара туристов на снегу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пара туристов на снегу

Ходьба по снегу как кардионагрузка

Обычная зимняя прогулка может стать полноценной тренировкой, если относиться к ней осознанно. Передвижение по снегу требует больше усилий, чем ходьба по сухому асфальту. Из-за сугробов и снежной каши активнее работают мышцы ног и корпуса, а энергозатраты заметно возрастают.

"Поэтому такая дорога до работы или магазина может быть аналогом кардиотренировки", — рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Она подчеркнула, что для безопасности важно сохранять устойчивый темп, делать шаги короче, слегка наклонять корпус вперед и активно подключать руки. Для ощутимого эффекта эксперт рекомендует 30-40 минут такой ходьбы 3-5 раз в неделю, начиная с меньшего времени для неподготовленных людей.

Лыжи и коньки для всего тела

Лыжные прогулки считаются одной из самых универсальных зимних активностей. Во время движения одновременно задействуются ноги, ягодицы, спина, плечевой пояс и мышцы кора. Это делает лыжи функциональной нагрузкой, сравнимой с полноценной тренировкой в зале.

Чтобы эффект был сопоставим со спортзалом, важно поддерживать средний темп в течение 40-60 минут и следить за техникой: правильным скольжением, работой рук и ровным дыханием. Дополнительным бонусом становится свежий воздух и эмоциональная разгрузка, особенно при занятиях в лесной зоне, сообщает Gazeta.ru.

Снежные игры вместо интервальных тренировок

Подвижные игры на снегу — снежки, катание с горки или строительство крепости — могут напоминать интервальную тренировку. Чередование бега, приседаний и наклонов создает переменную нагрузку, полезную для выносливости и сжигания энергии.

Чтобы такие развлечения стали осознанной заменой фитнесу, тренер советует заранее задавать формат: 30-40 минут активной игры без длительных пауз. Завершать занятие лучше спокойной ходьбой и легкой растяжкой прямо на улице.

Сбалансированный зимний режим

Оптимальная зимняя неделя может включать 2 дня лыж или коньков как кардионагрузку, 2-3 дня активной ходьбы и 1-2 занятия подвижными играми. Даже минимальный вариант такого графика помогает поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и сохранять бодрость в холодный сезон.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
