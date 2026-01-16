Зима расставляет тренажёры на каждом шагу: активности, которые незаметно держат тело в форме

Ходьба по снегу увеличивает энергозатраты и может заменить кардиотренировку

Зимой привычные походы в фитнес-зал для многих отходят на второй план, но это не означает отказ от регулярных тренировок. Холодное время года открывает другие возможности для поддержания формы — на улице, без абонемента и сложного оборудования. По словам тренера Акулины Бахтуриной, при правильном подходе зимняя активность способна частично или полностью заменить стандартные занятия спортом.

Ходьба по снегу как кардионагрузка

Обычная зимняя прогулка может стать полноценной тренировкой, если относиться к ней осознанно. Передвижение по снегу требует больше усилий, чем ходьба по сухому асфальту. Из-за сугробов и снежной каши активнее работают мышцы ног и корпуса, а энергозатраты заметно возрастают.

"Поэтому такая дорога до работы или магазина может быть аналогом кардиотренировки", — рассказала старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

Она подчеркнула, что для безопасности важно сохранять устойчивый темп, делать шаги короче, слегка наклонять корпус вперед и активно подключать руки. Для ощутимого эффекта эксперт рекомендует 30-40 минут такой ходьбы 3-5 раз в неделю, начиная с меньшего времени для неподготовленных людей.

Лыжи и коньки для всего тела

Лыжные прогулки считаются одной из самых универсальных зимних активностей. Во время движения одновременно задействуются ноги, ягодицы, спина, плечевой пояс и мышцы кора. Это делает лыжи функциональной нагрузкой, сравнимой с полноценной тренировкой в зале.

Чтобы эффект был сопоставим со спортзалом, важно поддерживать средний темп в течение 40-60 минут и следить за техникой: правильным скольжением, работой рук и ровным дыханием. Дополнительным бонусом становится свежий воздух и эмоциональная разгрузка, особенно при занятиях в лесной зоне, сообщает Gazeta.ru.

Снежные игры вместо интервальных тренировок

Подвижные игры на снегу — снежки, катание с горки или строительство крепости — могут напоминать интервальную тренировку. Чередование бега, приседаний и наклонов создает переменную нагрузку, полезную для выносливости и сжигания энергии.

Чтобы такие развлечения стали осознанной заменой фитнесу, тренер советует заранее задавать формат: 30-40 минут активной игры без длительных пауз. Завершать занятие лучше спокойной ходьбой и легкой растяжкой прямо на улице.

Сбалансированный зимний режим

Оптимальная зимняя неделя может включать 2 дня лыж или коньков как кардионагрузку, 2-3 дня активной ходьбы и 1-2 занятия подвижными играми. Даже минимальный вариант такого графика помогает поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и сохранять бодрость в холодный сезон.