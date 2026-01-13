Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Присед выглядит правильно, но работает не туда: как бёдра забирают всю нагрузку на себя

Наклон корпуса в приседе усиливает вовлечение ягодиц
Спорт

Приседания давно обросли мифами — одни считают их бесполезными для ягодиц, другие боятся "расползшейся" талии. Эти страхи кочуют из зала в зал, хотя редко опираются на реальную физиологию и механику движения. Между ощущениями после подхода и тем, что действительно происходит с мышцами, часто лежит большая пропасть. Об этом сообщает Alex Fitness.

Приседания в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания в зале

Работают ли приседания для ягодиц

Приседания действительно способны развивать ягодичные мышцы, и это подтверждается измерениями, а не субъективными ощущениями. В одном из исследований сравнивали две программы у тренированных женщин: классические приседания со штангой и ягодичный мост. Через 12 недель рост толщины большой ягодичной мышцы оказался выше именно у тех, кто регулярно приседал.

Это наглядно показывает, что присед — не "чисто бедренное" упражнение. Он нагружает ягодицы, если движение выполняется в рабочей амплитуде и с корректной техникой, о которой подробно говорят специалисты, разбирая приседания без травм. Когда таз активно включается в работу, нагрузка перестаёт оседать только на квадрицепсах.

Почему создаётся ощущение, что растут одни бёдра

Ощущения после тренировки часто вводят в заблуждение. Передняя поверхность бедра устаёт быстрее и "горит" ярче, поэтому возникает впечатление, что ягодицы вообще не участвовали. На практике причина почти всегда кроется в технике и структуре нагрузки.

Чаще всего совпадают несколько факторов: слишком короткая амплитуда, излишне вертикальный корпус, отсутствие стабильной прогрессии и привычка делать присед "на автомате". В таких условиях движение смещается в колени, а таз остаётся пассивным. Исправление этих моментов обычно меняет распределение нагрузки без замены самого упражнения.

Как перенастроить присед под ягодицы

Перенастройка не требует сложных приёмов. Достаточно постепенно выйти на амплитуду, где тазобедренный сустав реально работает, а не просто следует за коленями. Умеренный наклон корпуса в таком варианте — не ошибка, а естественная часть движения.

Полезно контролировать опускание: более медленная негативная фаза или короткая пауза внизу снижают роль инерции. Кроме того, присед не обязан быть единственным упражнением для ягодиц. В связке с ягодичным мостом или вариантами, где техника проще и нагляднее, например гоблет-приседаниями, нагрузка становится более равномерной и предсказуемой.

Талия и внутрибрюшное давление: где миф

Опасение за талию обычно строится на полуправде. При тяжёлых подходах внутрибрюшное давление действительно растёт — так тело стабилизирует корпус и защищает позвоночник. Но из этого не следует автоматический рост объёма талии.

Мышцы корпуса в приседе работают в режиме стабилизации, а не как основная зона для гипертрофии. Заметные изменения в талии чаще связаны с общей массой тела, процентом жира, задержкой жидкости и индивидуальными пропорциями, а не с самим фактом силового упражнения.

Почему у силовиков корпус массивнее

Здесь часто путают причину и следствие. В силовых дисциплинах чаще остаются люди с анатомией, удобной для работы с большими весами, и с соответствующим стилем питания. Приседания не формируют костную базу — они лишь нагружают то, что уже заложено природой.

Сравнение: присед и изоляция ягодиц

Приседания дают комплексную нагрузку и развивают силу всего низа тела. Изолирующие упражнения точнее добирают ягодицы, но без базы уступают в общем эффекте. В сочетании оба подхода работают стабильнее, чем по отдельности.

Советы для безопасных приседаний

  1. Работайте в амплитуде, где активно участвует таз.
  2. Не бойтесь умеренного наклона корпуса.
  3. Контролируйте опускание, избегая резкого "падения" вниз.
  4. Дополняйте присед другими упражнениями для ягодиц.
  5. Оценивайте изменения талии в контексте питания и общей массы тела.

Популярные вопросы о приседаниях и фигуре

Можно ли накачать ягодицы одними приседаниями?

Да, но быстрее результат приходит при сочетании с другими движениями.

Расширяется ли талия от силовых приседаний?

Как правило, нет, если изменения не связаны с общим набором веса.

Что важнее — техника или вес?

Техника определяет, какие мышцы получают нагрузку и каким будет результат.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы ноги спорт упражнения
Новости Все >
К традиционным блюдам на старый Новый год можно добавить необычные — Овчаров
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Хронический недосып разрушает здоровье и ускоряет старение — терапевт Водовозов
Проверить застройщика можно по открытым данным и отзывам — риелтор Барсуков
Шахта "Горняк-95" в ДНР завершила масштабную модернизацию за 672,5 млн рублей
Эмоциональная зависимость разрушает личность — психолог Метелина
Собаки грызут мебель, когда им не хватает активности — ветеринар Дмитриев
Экспедиция CSIRO обнаружила новый вид светящейся акулы — доктор Уилл Уайт
Сейчас читают
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Последние материалы
Управляющая компания обязана очищать двор и крыши от снега
Картофель становится "ресторанным" с брокколи в сливочном соусе
Гуммоз на коре косточковых деревьев зимой указывает на болезни растений — Actualno
Наслаивание ароматов требует учёта плотности композиций и реакции кожи
В Госдуме обсуждают семейную ипотеку со ставкой по количеству детей
Применение "Орешника" вызвало сейсмический эффект во Львове — военный эксперт Кнутов
Археологи обнаружили христианский комплекс рядом с сасанидским укреплением — Earth
Сырьевой сегмент лидирует по росту доходов сотрудников
Шампуни со спиртами делают волосы ломкими — трихолог Ткачев
Старение кожи рук ускоряют ультрафиолет и частое мытьё — InStyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.