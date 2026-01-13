Присед выглядит правильно, но работает не туда: как бёдра забирают всю нагрузку на себя

Приседания давно обросли мифами — одни считают их бесполезными для ягодиц, другие боятся "расползшейся" талии. Эти страхи кочуют из зала в зал, хотя редко опираются на реальную физиологию и механику движения. Между ощущениями после подхода и тем, что действительно происходит с мышцами, часто лежит большая пропасть. Об этом сообщает Alex Fitness.
Приседания действительно способны развивать ягодичные мышцы, и это подтверждается измерениями, а не субъективными ощущениями. В одном из исследований сравнивали две программы у тренированных женщин: классические приседания со штангой и ягодичный мост. Через 12 недель рост толщины большой ягодичной мышцы оказался выше именно у тех, кто регулярно приседал.
Это наглядно показывает, что присед — не "чисто бедренное" упражнение. Он нагружает ягодицы, если движение выполняется в рабочей амплитуде и с корректной техникой, о которой подробно говорят специалисты, разбирая приседания без травм. Когда таз активно включается в работу, нагрузка перестаёт оседать только на квадрицепсах.
Ощущения после тренировки часто вводят в заблуждение. Передняя поверхность бедра устаёт быстрее и "горит" ярче, поэтому возникает впечатление, что ягодицы вообще не участвовали. На практике причина почти всегда кроется в технике и структуре нагрузки.
Чаще всего совпадают несколько факторов: слишком короткая амплитуда, излишне вертикальный корпус, отсутствие стабильной прогрессии и привычка делать присед "на автомате". В таких условиях движение смещается в колени, а таз остаётся пассивным. Исправление этих моментов обычно меняет распределение нагрузки без замены самого упражнения.
Перенастройка не требует сложных приёмов. Достаточно постепенно выйти на амплитуду, где тазобедренный сустав реально работает, а не просто следует за коленями. Умеренный наклон корпуса в таком варианте — не ошибка, а естественная часть движения.
Полезно контролировать опускание: более медленная негативная фаза или короткая пауза внизу снижают роль инерции. Кроме того, присед не обязан быть единственным упражнением для ягодиц. В связке с ягодичным мостом или вариантами, где техника проще и нагляднее, например гоблет-приседаниями, нагрузка становится более равномерной и предсказуемой.
Опасение за талию обычно строится на полуправде. При тяжёлых подходах внутрибрюшное давление действительно растёт — так тело стабилизирует корпус и защищает позвоночник. Но из этого не следует автоматический рост объёма талии.
Мышцы корпуса в приседе работают в режиме стабилизации, а не как основная зона для гипертрофии. Заметные изменения в талии чаще связаны с общей массой тела, процентом жира, задержкой жидкости и индивидуальными пропорциями, а не с самим фактом силового упражнения.
Здесь часто путают причину и следствие. В силовых дисциплинах чаще остаются люди с анатомией, удобной для работы с большими весами, и с соответствующим стилем питания. Приседания не формируют костную базу — они лишь нагружают то, что уже заложено природой.
Приседания дают комплексную нагрузку и развивают силу всего низа тела. Изолирующие упражнения точнее добирают ягодицы, но без базы уступают в общем эффекте. В сочетании оба подхода работают стабильнее, чем по отдельности.
Да, но быстрее результат приходит при сочетании с другими движениями.
Как правило, нет, если изменения не связаны с общим набором веса.
Техника определяет, какие мышцы получают нагрузку и каким будет результат.
