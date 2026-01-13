Присед выглядит правильно, но работает не туда: как бёдра забирают всю нагрузку на себя

Наклон корпуса в приседе усиливает вовлечение ягодиц

Приседания давно обросли мифами — одни считают их бесполезными для ягодиц, другие боятся "расползшейся" талии. Эти страхи кочуют из зала в зал, хотя редко опираются на реальную физиологию и механику движения. Между ощущениями после подхода и тем, что действительно происходит с мышцами, часто лежит большая пропасть. Об этом сообщает Alex Fitness.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания в зале

Работают ли приседания для ягодиц

Приседания действительно способны развивать ягодичные мышцы, и это подтверждается измерениями, а не субъективными ощущениями. В одном из исследований сравнивали две программы у тренированных женщин: классические приседания со штангой и ягодичный мост. Через 12 недель рост толщины большой ягодичной мышцы оказался выше именно у тех, кто регулярно приседал.

Это наглядно показывает, что присед — не "чисто бедренное" упражнение. Он нагружает ягодицы, если движение выполняется в рабочей амплитуде и с корректной техникой, о которой подробно говорят специалисты, разбирая приседания без травм. Когда таз активно включается в работу, нагрузка перестаёт оседать только на квадрицепсах.

Почему создаётся ощущение, что растут одни бёдра

Ощущения после тренировки часто вводят в заблуждение. Передняя поверхность бедра устаёт быстрее и "горит" ярче, поэтому возникает впечатление, что ягодицы вообще не участвовали. На практике причина почти всегда кроется в технике и структуре нагрузки.

Чаще всего совпадают несколько факторов: слишком короткая амплитуда, излишне вертикальный корпус, отсутствие стабильной прогрессии и привычка делать присед "на автомате". В таких условиях движение смещается в колени, а таз остаётся пассивным. Исправление этих моментов обычно меняет распределение нагрузки без замены самого упражнения.

Как перенастроить присед под ягодицы

Перенастройка не требует сложных приёмов. Достаточно постепенно выйти на амплитуду, где тазобедренный сустав реально работает, а не просто следует за коленями. Умеренный наклон корпуса в таком варианте — не ошибка, а естественная часть движения.

Полезно контролировать опускание: более медленная негативная фаза или короткая пауза внизу снижают роль инерции. Кроме того, присед не обязан быть единственным упражнением для ягодиц. В связке с ягодичным мостом или вариантами, где техника проще и нагляднее, например гоблет-приседаниями, нагрузка становится более равномерной и предсказуемой.

Талия и внутрибрюшное давление: где миф

Опасение за талию обычно строится на полуправде. При тяжёлых подходах внутрибрюшное давление действительно растёт — так тело стабилизирует корпус и защищает позвоночник. Но из этого не следует автоматический рост объёма талии.

Мышцы корпуса в приседе работают в режиме стабилизации, а не как основная зона для гипертрофии. Заметные изменения в талии чаще связаны с общей массой тела, процентом жира, задержкой жидкости и индивидуальными пропорциями, а не с самим фактом силового упражнения.

Почему у силовиков корпус массивнее

Здесь часто путают причину и следствие. В силовых дисциплинах чаще остаются люди с анатомией, удобной для работы с большими весами, и с соответствующим стилем питания. Приседания не формируют костную базу — они лишь нагружают то, что уже заложено природой.

Сравнение: присед и изоляция ягодиц

Приседания дают комплексную нагрузку и развивают силу всего низа тела. Изолирующие упражнения точнее добирают ягодицы, но без базы уступают в общем эффекте. В сочетании оба подхода работают стабильнее, чем по отдельности.

Советы для безопасных приседаний

Работайте в амплитуде, где активно участвует таз. Не бойтесь умеренного наклона корпуса. Контролируйте опускание, избегая резкого "падения" вниз. Дополняйте присед другими упражнениями для ягодиц. Оценивайте изменения талии в контексте питания и общей массы тела.

Популярные вопросы о приседаниях и фигуре

Можно ли накачать ягодицы одними приседаниями?

Да, но быстрее результат приходит при сочетании с другими движениями.

Расширяется ли талия от силовых приседаний?

Как правило, нет, если изменения не связаны с общим набором веса.

Что важнее — техника или вес?

Техника определяет, какие мышцы получают нагрузку и каким будет результат.