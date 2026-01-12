Свекольный сок вмешивается в тренировку: мышцы выдают больше силы без дополнительной нагрузки

Свекольный сок повышает мышечную силу при нагрузках — Университет Эксетера

В поисках способов повысить эффективность тренировок многие обращаются к питанию до и после занятий. Среди натуральных вариантов всё чаще обсуждают свекольный сок, которому приписывают способность усиливать мышечную силу. Интерес к этому продукту подкреплён научными данными о действии нитратов на организм. Об этом сообщает портал Terra.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стакан свежевыжатого свекольного сока

Почему свекольный сок привлёк внимание спортсменов

В фитнес-среде давно используются различные продукты и напитки для поддержки силы и восстановления мышц. Свекла, особенно в форме сока, заняла особое место благодаря высокому содержанию природных нитратов. В организме они превращаются в оксид азота — соединение, влияющее на кровообращение и работу мышц.

Улучшение притока крови означает более эффективную доставку кислорода и питательных веществ, что особенно важно при интенсивных нагрузках. Именно этот механизм заинтересовал учёных и специалистов по спортивному питанию.

Что показало научное исследование

Учёные из Университета Эксетера в Великобритании совместно с Национальными институтами здравоохранения США изучили влияние свекольного сока на физическую работоспособность. В исследовании приняли участие десять здоровых добровольцев, выполнявших упражнения с максимальной нагрузкой на мышцы ног.

Исследователи отслеживали уровень нитратов в слюне, крови, мышечной ткани и моче. Целью было понять, где именно эти вещества проявляют наибольшую активность и как это отражается на силовых показателях. Результаты показали повышение концентрации нитратов в мышцах, что сопровождалось ростом мышечной силы во время упражнений.

Польза нитратов для организма

Нитраты, содержащиеся в свекольном соке, оказывают комплексное воздействие на здоровье. Они способствуют расширению сосудов, улучшению кровотока и повышению эффективности работы сердечно-сосудистой системы.

"Это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, когнитивные функции, физическую работоспособность и восстановление после тренировок. Кроме того, оксид азота обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами", — подчеркивает диетолог Крис Рибас Эсперанса.

Полученные данные важны не только для спорта. Они также представляют интерес для медицинских исследований, связанных с нервно-мышечными и метаболическими заболеваниями, которые часто сопровождаются дефицитом оксида азота.

Когда эффект наиболее заметен

Исследователи отмечают, что положительное влияние свекольного сока особенно выражено при длительных и высокоинтенсивных нагрузках на выносливость. В таких условиях улучшение кровоснабжения мышц играет ключевую роль.

При этом во взрывных силовых упражнениях, где активно задействуются быстросокращающиеся мышечные волокна, эффект оказывается менее заметным. Это означает, что свекольный сок лучше подходит для бега, велотренировок, интервальных и функциональных нагрузок, чем для коротких максимальных усилий.

Сравнение: свекольный сок и другие предтренировочные продукты

В отличие от синтетических предтренировочных комплексов, свекольный сок является натуральным продуктом и не содержит стимуляторов. Он не вызывает резких скачков энергии и подходит для регулярного использования.

Спортивные добавки могут давать более быстрый эффект, но часто сопровождаются побочными реакциями. Свекольный сок действует мягче, делая акцент на улучшении физиологических процессов, а не на кратковременной стимуляции.

Плюсы и минусы использования свекольного сока

Натуральные источники нитратов имеют свои преимущества и ограничения, которые стоит учитывать перед включением в рацион.

К плюсам относятся:

улучшение кровообращения и выносливости;

поддержка восстановления после тренировок;

отсутствие искусственных стимуляторов.

Среди минусов можно выделить:

менее выраженный эффект при взрывных силовых нагрузках;

специфический вкус, который подходит не всем;

необходимость регулярного употребления для стабильного результата.

Советы по употреблению свекольного сока шаг за шагом

Употребляйте сок за 1-2 часа до тренировки для лучшего эффекта. Начинайте с небольших порций, чтобы оценить реакцию организма. Используйте свекольный сок как дополнение к сбалансированному рациону, а не его замену.

Популярные вопросы о свекольном соке и тренировках

Действительно ли свекольный сок увеличивает мышечную силу?

Исследования показывают, что он может повысить силовые показатели за счёт улучшения работы мышц и кровообращения.

Подходит ли он для силовых тренировок?

Эффект есть, но он более заметен при нагрузках на выносливость, чем при коротких взрывных упражнениях.

Что лучше: свекольный сок или спортивные добавки?

Свекольный сок — натуральная альтернатива, тогда как добавки дают более быстрый, но менее мягкий эффект.