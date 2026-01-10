Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Тренировка, которая не прощает отговорок: домашний кардио-марафон без оборудования заставит запыхаться за 5 минут

Взрослым нужно 150 минут кардио в неделю — CDC
Спорт

Интенсивная кардиотренировка не требует абонемента в зал или специального инвентаря. Вы можете качественно поработать над выносливостью и сжиганием калорий, используя лишь вес собственного тела. Правильный набор динамичных упражнений поднимет пульс не хуже беговой дорожки. Всё, что нужно — это немного места и решительный настрой. Об этом сообщает издание AkcniCeny.

Женщина делает выпады
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Женщина делает выпады

Почему домашнее кардио — это эффективно

Регулярные аэробные нагрузки укрепляют сердечную мышцу, повышают общую выносливость и положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Согласно рекомендациям, для поддержания здоровья достаточно 150 минут активности умеренной интенсивности в неделю. Домашние тренировки позволяют легко вписать эти минуты в любое расписание, экономя время на дорогу.

"Плиометрические упражнения активизируют быстросокращающиеся мышечные волокна и позволяют достичь высокой эффективности за короткое время", — отмечается в материале.

Девять упражнений для интенсивной домашней тренировки

Эта программа построена по интервальному принципу: 30 секунд работы сменяются 30 секундами отдыха. Выполните 2-3 таких круга, отдыхая между ними 60-90 секунд. Для каждого движения предусмотрена модификация с низкой ударной нагрузкой.

Альпинисты (Скалолаз)
Примите упор лежа и поочередно подтягивайте колени к груди в быстром темпе. Упражнение отлично разгоняет пульс и напрягает мышцы пресса.
Вариант с низкой нагрузкой: выполняйте движение в медленном, контролируемом темпе.

Берпи
Комплексное упражнение, задействующее всё тело: из положения стоя опуститесь в присед, сделайте прыжок ногами назад в планку, затем вернитесь в присед и выпрыгните вверх.
Вариант с низкой нагрузкой: исключите прыжок, просто поднимаясь в положение стоя.

Прыжковые выпады
Из положения выпада мощно вытолкнитесь вверх, поменяв ноги в воздухе. Упражнение великолепно развивает взрывную силу и координацию.
Вариант с низкой нагрузкой: выполняйте классические выпады, шагая назад или вперед.

Прыжковые приседания
Из глубокого приседа мощно выпрыгните вверх, а затем мягко приземлитесь снова в присед. Концентрируйтесь на амортизации при приземлении.
Вариант с низкой нагрузкой: делайте быстрые приседания без отрыва стоп от пола.

Собака мордой вниз (Пайк)
Из планки на прямых руках поднимите таз вверх, формируя телом перевернутую букву "V". Это движение укрепляет плечи и растягивает заднюю поверхность ног.
Вариант с низкой нагрузкой: уменьшите амплитуду, просто приподнимая таз.

Прыжки конькобежца
Прыгайте с ноги на ногу в боковом направлении, заводя одну ногу позади другой, как это делает конькобежец. Упражнение развивает ловкость и баланс.
Вариант с низкой нагрузкой: замените прыжки на шаги в сторону с глубоким приседом (выпад-скейтер).

Прыжки с подтягиванием колен к груди
Из положения стоя выполните прыжок, в высшей точке подтянув оба колена как можно ближе к груди. Очень энергозатратное движение.
Вариант с низкой нагрузкой: просто маршируйте на месте, высоко поднимая колени.

Боковые прыжки (через "барьер")
Представьте низкое препятствие. Выполняйте прыжки боком через него, отталкиваясь обеими ногами.
Вариант с низкой нагрузкой: шаг в сторону с легким подседом, имитируя обход барьера.

Бег с высоким подниманием колен
Бегите на месте, стараясь поднимать колени до уровня пояса. Идеально для финального отрезка тренировки на максимум интенсивности.
Вариант с низкой нагрузкой: энергичная ходьба на месте с высокими коленями.

Плюсы и минусы плиометрического кардио

Интенсивные домашние тренировки имеют свои сильные и слабые стороны. К неоспоримым преимуществам относится их доступность: не нужно ни оборудование, ни много места. Они обеспечивают высокую энергозатратность за короткое время, что эффективно для контроля веса. Кроме того, такие упражнения улучшают взрывную силу, координацию и плотность костной ткани.

Однако есть и минусы. Основной риск — высокая нагрузка на суставы (голеностоп, колени, позвоночник), особенно при неправильной технике. Такие тренировки требуют хорошей начальной физической подготовки и не подходят для новичков или людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Также высокая интенсивность может привести к перетренированности, если не соблюдать адекватное время на восстановление.

Как провести первую домашнюю кардио-сессию: шаг за шагом

Чтобы тренировка прошла безопасно и эффективно, следуйте простому алгоритму.

  1. Подготовка. Выделите 20-25 минут и найдите свободное пространство 2x2 метра. Наденьте кроссовки с хорошей амортизацией.

  2. Обязательная разминка. Потратьте 5-7 минут на динамичную подготовку: вращения суставами (голеностопы, колени, таз), наклоны корпуса, прыжки на месте без усилия, бег с захлестом голени.

  3. Выполнение комплекса. Начните с 1-2 кругов по схеме 30 секунд работы / 30 секунд отдыха. Выбирайте модификации с низкой нагрузкой, если чувствуете, что не справляетесь. Сконцентрируйтесь на технике, а не на скорости.

  4. Заминка и восстановление. После последнего круга 3-5 минут походите медленно, чтобы пульс снизился. Затем выполните несколько статических растяжек для мышц ног, спины и груди, удерживая каждое положение по 20-30 секунд. Обязательно попейте воды.

Популярные вопросы о домашних кардиотренировках

Как часто можно делать такие высокоинтенсивные тренировки?
Для неподготовленного человека достаточно 2-3 раз в неделю с обязательным днем отдыха между ними для восстановления мышц и суставов. Более опытные могут тренироваться 3-4 раза в неделю, комбинируя кардио с силовыми занятиями.

Что делать, если во время прыжков болят колени?
Немедленно прекратите выполнять ударные упражнения. Перейдите на модификации без прыжков (шаги, приседания, выпады). Убедитесь в правильной технике приземления (на полную стопу, с мягким сгибанием коленей). Если боль сохраняется, необходима консультация ортопеда или спортивного врача.

Можно ли похудеть, выполняя только эти упражнения?
Да, такие тренировки создают высокий расход калорий и ускоряют метаболизм. Однако для устойчивого снижения веса их необходимо сочетать с коррекцией питания. Также важно добавлять силовые упражнения (например, отжимания, планку, приседания с задержкой), чтобы сохранять мышечную массу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы дом фитнес здоровье похудение упражнения тренировка
Новости Все >
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Мошенники атакуют через доверие и чувство долга сотрудников — эксперт Дмитрий Исаев
75 процентов респондентов включили путешествия в главные планы на 2026 год
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле
Сейчас читают
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Последние материалы
Майонез замедляет испарение влаги при запекании курицы
Взрослым нужно 150 минут кардио в неделю — CDC
Птенец колибри отпугивает осу с помощью мимикрии — Earth.com
Древесная зола повышает сахаристость винограда
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Валь Торанс признан лучшим горнолыжным курортом мира
Кипяток в раковине ускоряет износ труб и вызывает засоры — Be
Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Усадьба Барышниковых заброшена более 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.