Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

После бега болят ноги? Четыре позы, которые снимут боль и вернут лёгкость шага

Поза "Собака мордой вниз" растягивает подколенные сухожилия бегунов
Спорт

Скованность и боль в ногах после пробежки знакомы многим. Часто корень проблемы — в напряженных подколенных сухожилиях, что не только ограничивает длину шага, но и может приводить к дискомфорту в пояснице. Решение простое и не требует много времени. Четыре эффективные позы из йоги помогут мягко растянуть мышцы, улучшить гибкость и быстрее восстановиться. Об этом со ссылкой на тренеров по йоге и бегу сообщает специализированное спортивное издание Fit Your Body.

Пробежка
Фото: pixabay.com by unitea is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Пробежка

Собака мордой вниз: комплексное расслабление

Эта классическая асана — одна из самых полезных для бегунов. Она одновременно растягивает икры, подколенные сухожилия, мышцы спины и раскрывает плечевой пояс. Её можно использовать как для мягкой разминки, так и для заминки после тренировки.

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами. С выдохом оттолкнитесь руками и поднимите таз вверх, выпрямляя ноги. Старайтесь опустить пятки к полу, но не сгибайте колени. Удерживайте положение 30-60 секунд, делая глубокие вдохи. Чтобы углубить растяжку, можно поочередно слегка сгибать колени, "прошагивая" пятками.

"Регулярное выполнение "Собаки мордой вниз" значительно снижает ощущение скованности в ногах, особенно после скоростных или длительных тренировок", — отмечает инструктор по йоге для спортсменов.

Пашимоттанасана (наклон вперед сидя) для глубокой растяжки

Это упражнение целенаправленно и бережно растягивает всю заднюю поверхность бедра и спину, не перегружая поясницу. Оно идеально подходит для этапа заминки.

Сядьте на пол, вытянув ноги вперед. На вдохе выпрямите спину, подтянув макушку вверх. На выдохе начните плавно наклоняться вперед от тазобедренных суставов, а не от спины. Можно использовать ремень или полотенце, накинутое на стопы, чтобы облегчить наклон. Главное — сохранять спину прямой. Задержитесь в комфортном положении на 30-90 секунд, концентрируясь на глубоком дыхании и расслаблении.

Выпад с растяжкой бедра: два в одном

Эта динамичная поза отлично раскрывает тазобедренные суставы и одновременно растягивает подколенные сухожилия. Она хорошо подготавливает тело к бегу.

Сделайте широкий выпад вперед правой ногой. Затем, упираясь руками в пол или на опору (йога-блок, стул), начинайте выпрямлять переднюю ногу, поднимая таз. Задняя нога остается прямой на носке. Вы должны чувствовать растяжение по задней поверхности прямой ноги. Удерживайте позу 20-40 секунд на каждую сторону, повторив 2-3 раза.

Полумост с опорой: безопасное расслабление

Мостик — отличное упражнение для задней поверхности бедра и ягодиц, но его полная версия может быть тяжела для поясницы. Полумост с опорой — идеальный щадящий вариант.

Лягте на спину, согните колени, стопы поставьте близко к тазу. На выдохе поднимите таз вверх и подложите под крестец плотную подушку или свернутое одеяло. Расслабьте всё тело, чувствуя, как растягиваются передняя поверхность бедер и напрягаются задние. Оставайтесь в позе 45-60 секунд, затем медленно опустите таз и повторите еще 1-2 раза.

Сравнение восстановительных практик после бега

Чтобы понять, где именно находится йога в арсенале средств восстановления, сравним два подхода.

Статическая растяжка (йога): Основная цель — улучшение гибкости, снятие мышечного гипертонуса и психологическое расслабление. Она лучше всего работает в качестве заминки, через несколько часов после тренировки или в отдельный день. Эффект накопительный.

Активное восстановление (легкая пробежка, плавание): Направлено на ускорение кровотока и выведение продуктов распада (например, лактата) из мышц. Это оптимальный вариант сразу после тяжелой нагрузки или на следующий день для снятия ощущения "забитости".

Популярные вопросы о растяжке для бегунов

Когда лучше делать растяжку: до или после бега?
Перед пробежкой нужна динамическая разминка (махи, выпады, бег на месте), чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы. Статическую растяжку, где поза удерживается долго, безопаснее и эффективнее выполнять после тренировки, когда мышцы теплые и эластичные, или в отдельное время.

Сколько времени должно длиться занятие?
Для значимого эффекта достаточно 10-15 минут в день. Можно посвятить этому время после пробежки или, например, вечером. Главное — регулярность. Даже 5 минут качественной растяжки лучше, чем ничего.

Что делать, если мышцы болят и растягиваться неприятно?
Никогда не растягивайтесь через сильную боль. Дискомфорт — это нормально, но острая боль — сигнал остановиться. В дни сильной крепатуры (боли в мышцах) лучше ограничиться очень мягкими, короткими растяжками, легким массажем или теплым душем, чтобы улучшить кровообращение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы бег йога мышцы здоровье
Новости Все >
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
Сейчас читают
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Домашние животные
Гигантскую анаконду нашли во время съёмок в Амазонии
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Военные новости
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
9 января подходит для планирования и аккуратных решений
Губку для посуды рекомендуют менять каждые 1–2 недели
Двигатели для китайских авто заказывают напрямую из КНР
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Лезвие на нёбе: как приготовить самый острый в мире соус для пасты у себя на кухне
Защищать лапы собак зимой помогает бальзам с воском — Idnes
Пыль за холодильником повышает нагрузку и расход энергии
Для повышения влажности в комнате рекомендуют сушку белья после стирки
Компост, перлит и кокосовое волокно улучшают рост комнатных растений — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.