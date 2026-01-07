Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Четыре роковые ошибки, из-за которых вы не худеете, даже питаясь правильно и тренируясь

Диетологи выделили 4 основные ошибки при похудении — Metropoles
Спорт

Погоня за "идеальной фигурой" часто приводит к разочарованию и даже проблемам со здоровьем. Вместо обещанных чудес, люди сталкиваются с радикальными диетами и небезопасными практиками. Как же достичь подтянутого тела, не навредив себе? Секрет в отказе от быстрых решений и переходе к сбалансированному подходу. Об этом рассказывает спортивный диетолог Габриэла Йошимура из Реабилитационного центра при больнице "Эйнштейн".

Тело женщины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тело женщины

Ключевые ошибки на пути к похудению

Многие, стремясь к изменениям, совершают типичные ошибки, которые не только тормозят прогресс, но и вредят организму. Осознание этих "ловушек" — первый шаг к успеху, утверждает Metropoles.

1. Фокус только на внешности, а не на здоровье. Целью становится только отражение в зеркале, в то время как истинные показатели успеха — это стабильная энергия в течение дня, хорошее настроение, качественный сон, эффективное восстановление после тренировок и отсутствие дефицита питательных веществ. Здоровое тело — это в первую очередь тело, которое полноценно функционирует.

"Здоровое и подтянутое тело — это тело, которое функционирует в полной мере во всех своих возможностях, а не только внешне", — подчёркивает Габриэла Йошимура.

2. Отказ от консультации со специалистом. Стремление к быстрому результату толкает людей на крайние меры: жёсткие диеты, исключение целых групп продуктов. Это приводит к усталости, потере мышечной массы, замедлению метаболизма и, как следствие, к "эффекту йо-йо". Диетолог помогает разработать персонализированный и устойчивый план, который обеспечит организм необходимой энергией для активной жизни и тренировок.

3. Игнорирование сигналов организма. Если, несмотря на правильное питание и спорт, вес не уходит, это может быть признаком гормональных или метаболических нарушений (например, дисфункции щитовидной железы, избытка кортизола). Тревожные симптомы: хроническая усталость, изменения настроения и сна, выпадение волос, сбои менструального цикла. В этом случае необходимо медицинское обследование, а не ужесточение диеты.

4. Использование "ручек для похудения" без показаний. Препараты для лечения ожирения (агонисты GLP-1) стали популярны как быстрый способ похудеть. Однако их применение без медицинских показаний и контроля чревато рисками: потерей мышечной массы вместо жира, неправильной дозировкой и серьёзными побочными эффектами. Эти лекарства предназначены для лечения ожирения, а не для достижения эстетических целей у людей с небольшим лишним весом.

Основы эффективного и здорового подхода

Достижение результата держится на двух столпах: сбалансированном питании и адекватной физической активности. Их нельзя разделять.

Питание как основа:

  • Режим и регулярность: Распределение приёмов пищи в течение дня помогает контролировать голод и поддерживать стабильный уровень энергии.

  • Качество продуктов: Приоритет — цельным, минимально обработанным продуктам: овощам, фруктам, цельнозерновым крупам, бобовым, нежирному мясу и рыбе.

  • Баланс нутриентов: Организму необходимы углеводы (основное "топливо"), белки (для мышц), полезные жиры, витамины и минералы. Дефицит любого компонента делает тренировки неэффективными и повышает риск травм.

Тренировки как инструмент: Резкое увеличение нагрузки без подготовки ведёт к травмам. Эффективность тренировок напрямую зависит от того, что вы едите до и после. Без достаточного количества углеводов не будет энергии, а без белка — восстановления и роста мышц.

Советы шаг за шагом: как начать менять тело безопасно

Чтобы не совершить типичных ошибок, действуйте последовательно и осознанно.

  1. Пройдите чек-ап. Перед тем как менять питание и активность, убедитесь, что нет медицинских препятствий (гормональных сбоев, дефицитов). Запишитесь к терапевту и сдайте базовые анализы.

  2. Обратитесь к диетологу. Не стройте диету на статьях из интернета. Специалист составит план, который подходит именно вам, с учётом вашего образа жизни, вкусов и целей.

  3. Сформулируйте неэстетические цели. Поставьте себе цели, не связанные с весом и внешностью: "повысить энергию", "улучшить сон", "поднять 10 кг в приседе", "пробежать 5 км без одышки". Это сохранит мотивацию.

  4. Внедряйте изменения постепенно. Не пытайтесь с понедельника питаться только салатами и тренироваться каждый день. Начните с добавления одного полезного приёма пищи и двух-трёх коротких тренировок в неделю.

  5. Научитесь слушать тело. Отслеживайте не только вес, но и самочувствие, уровень энергии, качество сна и настроение. Это самые важные маркеры прогресса.

Плюсы и минусы разных стратегий похудения

Выбирая путь к цели, важно понимать последствия разных стратегий.

Жёсткие диеты и самостоятельные ограничения:

  • Плюсы: Быстрая (чаще всего за счёт воды и мышц) потеря веса в первые недели, что создаёт иллюзию эффективности.

  • Минусы: Потеря мышечной массы, замедление метаболизма, дефицит витаминов и минералов, постоянный голод, раздражительность, высокий риск срыва и последующего набора ещё большего веса ("эффект йо-йо").

Сбалансированное питание под руководством специалиста и регулярные тренировки:

  • Плюсы: Устойчивая потеря жировой массы при сохранении мышц, формирование здоровых привычек, стабильная энергия, улучшение общего самочувствия и здоровья, долгосрочный результат.

  • Минусы: Более медленный прогресс на весах, требует дисциплины, финансовых вложений в консультации специалистов и время на планирование.

Использование препаратов для похудения без медицинских показаний:

  • Плюсы: Быстрое снижение веса за счёт подавления аппетита.

  • Минусы: Высокие риски для здоровья (панкреатит, заболевания желчного пузыря), потеря мышечной массы, синдром отмены (вес возвращается после прекращения приёма), множество побочных эффектов (тошнота, диарея), необходимость пожизненного приёма для сохранения эффекта в некоторых случаях.

Вывод: Единственной безопасной и устойчивой стратегией является путь через сбалансированное питание и адекватную физическую активность, желательно при поддержке специалистов. Короткие пути ведут к ухудшению здоровья и разочарованию.

Часто задаваемые вопросы о похудении

Почему вес встал, хотя я всё делаю правильно?
"Плато" — нормальная часть процесса. Тело адаптируется к новому режиму. Чтобы продолжить прогресс, нужно внести изменения: скорректировать калорийность (под контролем диетолога), поменять тип или интенсивность тренировок, убедиться в достаточном сне и управлении стрессом.

Обязательно ли считать калории?
Не обязательно, но для многих это полезный инструмент на начальном этапе, чтобы понять реальный объём порций. Более продвинутый и здоровый подход — это фокус на качестве пищи, чувстве сытости и балансе белков, жиров и углеводов в каждой тарелке.

Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть?
Нет универсального числа. Кому-то комфортно есть 3 раза в день, а кому-то — 5-6 небольших порций. Главное — общая суточная калорийность и состав рациона. Регулярность помогает контролировать голод, но не является главным фактором похудения.

Правда ли, что от углеводов толстеют?
Нет. Полнеют от общего избытка калорий, а не от конкретного нутриента. Сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, овощи) необходимы для энергии, работы мозга и эффективных тренировок. Исключать их — значит лишать себя сил и повышать риск срывов.

Как отличить настоящего специалиста от шарлатана?
Насторожить должны: обещания быстрых и гарантированных результатов, продажа "волшебных" добавок или своих БАДов, назначение очень низкокалорийных диет (менее 1200 ккал для женщин), отсутствие рекомендации проконсультироваться с врачом. Квалифицированный диетолог или тренер задаёт много вопросов о вашем здоровье, образе жизни и строит план, исходя из индивидуальных данных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы диета советы фитнес питание диетолог здоровье похудение
Новости Все >
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Красота и стиль
Прямые джинсы станут главным модным фасоном в 2026 году
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Последние материалы
Диетологи выделили 4 основные ошибки при похудении — Metropoles
Озимые культуры гибнут при морозах ниже −20 без снега
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Неправильная уборка ванной ускоряет появление плесени и налёта — Southern Living
Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир"
Остров Пинат сохранил дикую природу без отелей и машин — писательница Шерман
Гуаша стимулирует лимфоотток и тонус кожи при регулярном применении — Vlasta
На дне океана у Индонезии нашли следы Homo erectus — Daily Mail
Освоение новых навыков улучшает память у пожилых людей — журнал Psychological Science
Подорожник восстанавливает структуру вытоптанной земли — ouest-france
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.