Новый год начался, а живот остался: один деликатный жест, который разгружает тело после праздников

Лимфодренажный массаж борется с отеками после праздников

Спад энтузиазма после новогодних праздников — явление такое же традиционное, как и сами обещания начать новую жизнь. Но если мотивация тает быстрее, чем снег за окном, один простой и доступный ритуал может всё изменить. Речь о самомассаже для лимфодренажа — технике, которая мягкими движениями помогает бороться с задержкой жидкости и ощущением вздутия. Это бережный способ вернуть телу лёгкость после периода праздничных излишеств. Об этом сообщает издание о здоровом образе жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by daniel sandoval, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пресс

Что такое лимфодренажный массаж и зачем он нужен

Лимфодренажный массаж — это мануальная техника, направленная на мягкую стимуляцию лимфатической системы. В периоды, когда мы много едим, мало двигаемся и испытываем стресс — как это часто бывает во время новогодних каникул — нагрузка на организм возрастает. Лимфатическая система, отвечающая за вывод излишков жидкости и токсинов, может замедляться. Результат — отёки, тяжесть в ногах и теле, ощущение "надутого" живота.

"Лимфодренажный массаж был создан именно с целью мягкой и физиологической стимуляции лимфотока, содействия оттоку избыточной жидкости и поддержки естественных процессов детоксикации организма", — объясняет Лаура Маццотта, врач-косметолог, специалист по профилактической гигиене и клиническому питанию.

Как правильно делать массаж живота

Вздутие живота после праздников — комплексная проблема. К ней могут приводить замедленное пищеварение, задержка воды и именно застой лимфы в брюшной области. Специальный массаж может стать хорошим подспорьем.

Основная техника — поверхностные круговые движения по часовой стрелке. Выполнять их нужно лёжа на спине со слегка согнутыми ногами, используя тёплые руки и немного крема или масла. Движения должны быть медленными и непрерывными, они помогают дренажу и мягко стимулируют перистальтику кишечника.

Перед работой с областью живота полезно несколько минут уделить паховым лимфатическим узлам, выполняя там лёгкие повторяющиеся движения. Это "подготовит" пути для оттока. Сочетайте массаж с глубоким дыханием животом — это усилит эффект и поможет расслабиться, пишет итальянский ELLE.

"Массаж следует проводить между приемами пищи, в идеале утром или вечером, в течение как минимум 10-15 минут. Эффект не мгновенный: регулярность, а не интенсивность, является ключом к достижению реального уменьшения отеков", — отмечает Лаура Маццотта.

Плюсы и минусы домашнего лимфодренажа

Как и любой метод, самостоятельный лимфодренаж имеет свои сильные и слабые стороны.

Среди неоспоримых преимуществ — доступность и безопасность при правильном выполнении. Техника не требует финансовых вложений и специального оборудования. Она отлично помогает снять ощущение тяжести и уменьшить отёчность, оказывает расслабляющее действие на нервную систему и улучшает качество кожи. Кроме того, это тактильный ритуал заботы о себе, который повышает осознанность и улучшает настроение.

Однако есть и ограничения. Самомассаж требует изучения правильной техники, иначе он будет неэффективен. Его результаты проявляются постепенно и требуют регулярности. Важно понимать, что это вспомогательный, а не основной метод: он не компенсирует погрешности в питании или недостаток движения. Также у него есть противопоказания, такие как острые воспалительные процессы, тромбозы или онкологические заболевания.

Чего нужно избегать: основные ошибки

Неправильный подход к массажу может свести на нет все усилия. Вот самые частые ошибки:

Слишком сильное давление. Лимфатические сосуды расположены поверхностно. Грубые, давящие движения могут их пережать и заблокировать отток, вызвав дискомфорт. Неправильное направление. На животе движения должны идти по часовой стрелке, повторяя ход толстой кишки. Игнорирование этого правила снижает эффективность. Нерегулярность и спешка. Лимфа движется медленно. Быстрые, отрывистые или нерегулярные движения ей не помогут. Нужен ритм и постоянство. Игнорирование контекста. Массаж — не волшебная палочка. Он не сработает, если при этом пить мало воды, злоупотреблять солёной пищей и вести малоподвижный образ жизни.

Как включить массаж в программу восстановления после праздников

Чтобы получить максимальный эффект и вернуть лёгкость после Нового года, лимфодренажный массаж должен быть частью комплексного подхода. Создайте свой простой ритуал:

Шаг 1: Гидратация. Начните день со стакана тёплой воды. Пейте небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать текучесть лимфы.

Шаг 2: Лёгкое питание. Сделайте акцент на овощах, зелени, лёгких белках и цельнозерновых продуктах. Ограничьте соль, сахар и обработанные продукты.

Шаг 3: Лёгкая активность. Ежедневная прогулка, короткая растяжка или йога помогут "запустить" естественный мышечный насос для движения лимфы.

Шаг 4: Вечерний массаж. Выделите 10-15 минут перед сном на спокойный самомассаж по описанной технике. Сочетайте его с глубоким дыханием.

Популярные вопросы о лимфодренажном массаже

Сколько раз в неделю нужно делать массаж?

Для устойчивого эффекта после праздников старайтесь делать его ежедневно в течение 1-2 недель, а затем 3-4 раза в неделю для поддержания результата.

Когда ждать первых результатов?

Уменьшение чувства вздутия и тяжести можно заметить уже после 2-3 сеансов. Для видимого уменьшения отёков может потребоваться 1-2 недели регулярной практики.

Можно ли делать массаж при целлюлите?

Да, лимфодренажные техники являются одной из рекомендуемых вспомогательных методик при целлюлите, так как помогают уменьшить отёчность тканей.

Нужно ли использовать специальные средства?

Не обязательно, но они облегчают скольжение. Подойдёт любое нейтральное масло (миндальное, абрикосовой косточки) или непарфюмированный увлажняющий крем.

Какие главные противопоказания?

Массаж нельзя делать при повышенной температуре, острых инфекциях, тромбофлебите, обострениях хронических заболеваний, а также при любых онкологических процессах. В случае сомнений необходима консультация врача.