Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Новый год начался, а живот остался: один деликатный жест, который разгружает тело после праздников

Лимфодренажный массаж борется с отеками после праздников
Спорт

Спад энтузиазма после новогодних праздников — явление такое же традиционное, как и сами обещания начать новую жизнь. Но если мотивация тает быстрее, чем снег за окном, один простой и доступный ритуал может всё изменить. Речь о самомассаже для лимфодренажа — технике, которая мягкими движениями помогает бороться с задержкой жидкости и ощущением вздутия. Это бережный способ вернуть телу лёгкость после периода праздничных излишеств. Об этом сообщает издание о здоровом образе жизни.

Пресс
Фото: commons.wikimedia.org by daniel sandoval, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пресс

Что такое лимфодренажный массаж и зачем он нужен

Лимфодренажный массаж — это мануальная техника, направленная на мягкую стимуляцию лимфатической системы. В периоды, когда мы много едим, мало двигаемся и испытываем стресс — как это часто бывает во время новогодних каникул — нагрузка на организм возрастает. Лимфатическая система, отвечающая за вывод излишков жидкости и токсинов, может замедляться. Результат — отёки, тяжесть в ногах и теле, ощущение "надутого" живота.

"Лимфодренажный массаж был создан именно с целью мягкой и физиологической стимуляции лимфотока, содействия оттоку избыточной жидкости и поддержки естественных процессов детоксикации организма", — объясняет Лаура Маццотта, врач-косметолог, специалист по профилактической гигиене и клиническому питанию.

Как правильно делать массаж живота

Вздутие живота после праздников — комплексная проблема. К ней могут приводить замедленное пищеварение, задержка воды и именно застой лимфы в брюшной области. Специальный массаж может стать хорошим подспорьем.

Основная техника — поверхностные круговые движения по часовой стрелке. Выполнять их нужно лёжа на спине со слегка согнутыми ногами, используя тёплые руки и немного крема или масла. Движения должны быть медленными и непрерывными, они помогают дренажу и мягко стимулируют перистальтику кишечника.

Перед работой с областью живота полезно несколько минут уделить паховым лимфатическим узлам, выполняя там лёгкие повторяющиеся движения. Это "подготовит" пути для оттока. Сочетайте массаж с глубоким дыханием животом — это усилит эффект и поможет расслабиться, пишет итальянский ELLE.

"Массаж следует проводить между приемами пищи, в идеале утром или вечером, в течение как минимум 10-15 минут. Эффект не мгновенный: регулярность, а не интенсивность, является ключом к достижению реального уменьшения отеков", — отмечает Лаура Маццотта.

Плюсы и минусы домашнего лимфодренажа

Как и любой метод, самостоятельный лимфодренаж имеет свои сильные и слабые стороны.

Среди неоспоримых преимуществ — доступность и безопасность при правильном выполнении. Техника не требует финансовых вложений и специального оборудования. Она отлично помогает снять ощущение тяжести и уменьшить отёчность, оказывает расслабляющее действие на нервную систему и улучшает качество кожи. Кроме того, это тактильный ритуал заботы о себе, который повышает осознанность и улучшает настроение.

Однако есть и ограничения. Самомассаж требует изучения правильной техники, иначе он будет неэффективен. Его результаты проявляются постепенно и требуют регулярности. Важно понимать, что это вспомогательный, а не основной метод: он не компенсирует погрешности в питании или недостаток движения. Также у него есть противопоказания, такие как острые воспалительные процессы, тромбозы или онкологические заболевания.

Чего нужно избегать: основные ошибки

Неправильный подход к массажу может свести на нет все усилия. Вот самые частые ошибки:

  1. Слишком сильное давление. Лимфатические сосуды расположены поверхностно. Грубые, давящие движения могут их пережать и заблокировать отток, вызвав дискомфорт.

  2. Неправильное направление. На животе движения должны идти по часовой стрелке, повторяя ход толстой кишки. Игнорирование этого правила снижает эффективность.

  3. Нерегулярность и спешка. Лимфа движется медленно. Быстрые, отрывистые или нерегулярные движения ей не помогут. Нужен ритм и постоянство.

  4. Игнорирование контекста. Массаж — не волшебная палочка. Он не сработает, если при этом пить мало воды, злоупотреблять солёной пищей и вести малоподвижный образ жизни.

Как включить массаж в программу восстановления после праздников

Чтобы получить максимальный эффект и вернуть лёгкость после Нового года, лимфодренажный массаж должен быть частью комплексного подхода. Создайте свой простой ритуал:

  • Шаг 1: Гидратация. Начните день со стакана тёплой воды. Пейте небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать текучесть лимфы.

  • Шаг 2: Лёгкое питание. Сделайте акцент на овощах, зелени, лёгких белках и цельнозерновых продуктах. Ограничьте соль, сахар и обработанные продукты.

  • Шаг 3: Лёгкая активность. Ежедневная прогулка, короткая растяжка или йога помогут "запустить" естественный мышечный насос для движения лимфы.

  • Шаг 4: Вечерний массаж. Выделите 10-15 минут перед сном на спокойный самомассаж по описанной технике. Сочетайте его с глубоким дыханием.

Популярные вопросы о лимфодренажном массаже

Сколько раз в неделю нужно делать массаж?
Для устойчивого эффекта после праздников старайтесь делать его ежедневно в течение 1-2 недель, а затем 3-4 раза в неделю для поддержания результата.

Когда ждать первых результатов?
Уменьшение чувства вздутия и тяжести можно заметить уже после 2-3 сеансов. Для видимого уменьшения отёков может потребоваться 1-2 недели регулярной практики.

Можно ли делать массаж при целлюлите?
Да, лимфодренажные техники являются одной из рекомендуемых вспомогательных методик при целлюлите, так как помогают уменьшить отёчность тканей.

Нужно ли использовать специальные средства?
Не обязательно, но они облегчают скольжение. Подойдёт любое нейтральное масло (миндальное, абрикосовой косточки) или непарфюмированный увлажняющий крем.

Какие главные противопоказания?
Массаж нельзя делать при повышенной температуре, острых инфекциях, тромбофлебите, обострениях хронических заболеваний, а также при любых онкологических процессах. В случае сомнений необходима консультация врача.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы здоровье
Новости Все >
Заплыв по маршруту Байрона собирает пловцов со всего мира — The Guardian
Сахелантроп оказался ближе к “линии человека” — Science Advances
Маркировка шин указывает размер, индекс нагрузки и скорости — Car And Motor
Седум Моргана, плющ и филодендрон стали трендами 2026 года — Actualno
Учёные обнаружили, что движения мембран клеток могут создавать электрический эффект
"Сверхтяжёлая" нефть Венесуэлы может стать головной болью для США — Sky News
Международная экспедиция изучает таяние ледника Туэйтса в Антарктиде
Медокский марафон включает 20 остановок с вином, угощениями и карнавальными костюмами
Спатифиллум и сансевиерия подходят для ванной без естественного освещения
Яки удон готовят из лапши удон, овощей и соевого соуса — Allrecipes
Сейчас читают
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Авто
Toyota заложила гибридный twin-turbo V8 для GR GT — Nikkei Asia
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Без людей, без связи, без аккумулятора: солдатский трюк запускает мотор, будто волшебство механики
Не бегите за новыми дворниками: старый дедовский трюк возвращает идеальный прижим за 2 минуты
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Раненые солдаты Венесуэлы раскрыли детали американской атаки 3 января
Последние материалы
Камамбер в гратене усиливает вкус картофеля при запекании — ouest-france
Седум Моргана, плющ и филодендрон стали трендами 2026 года — Actualno
Учёные обнаружили, что движения мембран клеток могут создавать электрический эффект
"Сверхтяжёлая" нефть Венесуэлы может стать головной болью для США — Sky News
Холод активирует болевые рецепторы кожи при низких температурах — нейробиолог Грандль
Роскон-де-рейес подают строго 6 января после Богоявления
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Международная экспедиция изучает таяние ледника Туэйтса в Антарктиде
Посадка моркови упрощается с помощью бумажных лент — биолог Екатерина Баранова
Гузмания приносит удачу при появлении красных или желтых прицветников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.