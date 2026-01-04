Живот начинает таять ещё до подъёма: 8 упражнений работают прямо в постели

Зимой особенно сложно заставить себя двигаться, когда за окном холодно, а тёплая постель кажется лучшим местом на свете. Но даже в таких условиях можно добавить физическую активность и поддержать форму без сложных тренировок.
Фитнес-тренеры предлагают простые упражнения, которые выполняются прямо в постели и помогают проработать мышцы живота и бёдер. Об этом сообщает издание Bovary.
Полноценные тренировки вроде бега, пилатеса или высокоинтенсивных интервальных занятий остаются самым эффективным способом работы с лишним весом. Однако короткие комплексы упражнений низкой и умеренной интенсивности тоже играют важную роль. Они активизируют мышцы, улучшают кровообращение и помогают сформировать привычку к ежедневному движению.
В TikTok тренер под ником @nurnurfit предлагает формат 30-секундных упражнений, которые можно выполнять дома, включая спальню. Такой подход особенно удобен в холодное время года, когда мотивация к тренировкам снижается.
Упражнения выполняются в положении лёжа и задействуют пресс, ягодицы, бёдра и тазобедренные суставы. Несмотря на простоту, движения требуют контроля корпуса и мышечного напряжения. Регулярное выполнение помогает улучшить тонус и сделать область живота более подтянутой.
Комплекс не требует спортивного инвентаря. В качестве дополнительной нагрузки можно использовать подушку или мягкий утяжелитель, что делает тренировку доступной практически каждому.
Короткий комплекс в постели не заменяет полноценную тренировку с кардио и силовой нагрузкой. Однако он выигрывает в доступности и регулярности. Несколько минут утром или вечером помогают активировать тело и сохранить двигательную активность в периоды, когда на спорт не хватает времени или сил.
Полноценные занятия дают более выраженный эффект для снижения веса, но мини-тренировки повышают шансы сохранить привычку двигаться ежедневно.
Такой формат удобен, не требует оборудования и снижает психологический барьер перед началом занятий. Он подходит для холодного времени года и людей с плотным графиком.
К ограничениям относится невысокая интенсивность. Для заметного снижения жировой массы упражнения лучше сочетать с ходьбой, бегом, пилатесом или другими видами активности.
Выполняйте каждое упражнение по 30 секунд без резких движений.
Следите за дыханием и контролем поясницы.
Дополняйте комплекс прогулками или другими тренировками.
Можно ли убрать жир на животе только такими упражнениями?
Они помогают укрепить мышцы, но лучший эффект даёт сочетание с общей физической активностью.
Подходят ли упражнения новичкам?
Да, движения простые и выполняются в комфортном темпе.
Сколько раз в неделю нужно заниматься?
Оптимально выполнять комплекс ежедневно или не менее 4-5 раз в неделю.
