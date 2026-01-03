Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Калории тают по-разному: бег и секс дают схожие бонусы, но с разной ценой

Спорт

Бег и секс на первый взгляд относятся к совершенно разным сферам жизни, но влияние на организм у них во многом схожее. Оба вида активности задействуют сердце, гормональную систему и помогают справляться со стрессом. Эксперты сравнили их с точки зрения пользы для здоровья и расхода энергии.

Фото: freepik by rawpixel.com
Что общего у бега и секса

Бег считается одним из самых эффективных кардиореспираторных упражнений. Он укрепляет иммунную систему, снижает риск хронических заболеваний, помогает контролировать вес, уменьшает уровень стресса, улучшает сон и способствует сжиганию калорий.

Секс также оказывает комплексное воздействие на организм. Он снижает артериальное давление, положительно влияет на психоэмоциональное состояние, помогает расслабиться и, как и бег, требует энергетических затрат. Однако интенсивность этих затрат существенно различается.

Сколько калорий сжигается на самом деле

Исследование, на которое ссылается Telegraph, сравнивало расход калорий при умеренном беге и во время секса. Результаты показали заметную разницу.

Женщины за 30 минут умеренного бега в среднем сжигали около 213 калорий, тогда как во время секса — примерно 69 калорий. У мужчин показатели были выше: около 276 калорий при беге и 101 калория при сексе за тот же промежуток времени.

"За минуту во время секса вы, вероятно, сжигаете примерно столько же калорий, сколько при уборке дома", — объясняет врач, специалист по сексуальному здоровью Джанин Дэвид.

Почему показатели отличаются у мужчин и женщин

Разница в расходе энергии во многом связана с телосложением.

"Значит, важную роль играет телосложение: мужчины крупнее женщин, поэтому сжигают больше калорий", — отмечает Джанин Дэвид.

Эксперт по мужскому здоровью и сексуальной функции Ананд Патель добавляет, что секс по интенсивности ближе к повседневной физической активности, например к садоводству. При этом некоторые условия могут увеличить энергозатраты.

По её словам, положение стоя во время полового акта повышает расход энергии примерно на три калории в минуту у женщин и на пять — у мужчин. Дополнительное тепло также способствует увеличению сжигания калорий.

Влияние на сердце и сосуды

Общий знаменатель бега и секса — положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"И бег, и секс высвобождают эндорфины — или гормоны счастья — и помогают справиться с тревогой и стрессом", — говорит Джанин Дэвид.

Исследования показывают, что мужчины, ведущие регулярную сексуальную жизнь и занимающиеся сексом два раза в неделю, реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, у кого интимная близость происходит раз в месяц. У женщин сексуальная активность также связана с более низким риском сердечных приступов и повышенного давления, особенно в зрелом возрасте.

Что эффективнее для сердца

В 2007 году учёные сравнили реакцию организма на бег и секс, отслеживая частоту сердечных сокращений у 32 добровольцев в возрасте около 55 лет. Участники бегали на дорожке в лаборатории и занимались сексом дома, после чего оценивали субъективную нагрузку.

Результаты показали, что беговая дорожка давала более выраженную кардионагрузку. Особенно заметно это было у женщин: секс вызывал меньший рост пульса и воспринимался как менее интенсивная активность.

При этом секс обладает уникальным эффектом.

"Секс с любимым человеком также высвобождает окситоцин, который создаёт ощущение близости с партнёром", — подчёркивает Джанин Дэвид.

Стресс, гормоны и сон

Бег и секс по-разному влияют на гормональный фон. Секс помогает снижать реакцию организма на стресс. Небольшое исследование 2006 года показало, что у людей, занимавшихся сексом после стрессового события, повышение артериального давления было менее выраженным.

Бег, в свою очередь, может повышать уровень кортизола — гормона стресса. Для большинства любителей это не является проблемой: кортизол участвует в регуляции воспаления, давления, уровня сахара и цикла сна. Однако чрезмерные нагрузки без восстановления могут привести к синдрому перетренированности, который сопровождается тревожностью, нарушениями сна и потерей мотивации.

Что касается качества сна, оба вида активности оказывают схожий эффект. Физическая усталость помогает быстрее засыпать, а тренировки низкой и умеренной интенсивности, включая лёгкий бег трусцой, способствуют более продолжительному и глубокому сну.

Сравнение: бег и секс как источник пользы

Бег обеспечивает более высокую кардионагрузку и сжигает больше калорий. Секс, в свою очередь, усиливает эмоциональную близость, снижает стресс и положительно влияет на психическое состояние. Оба варианта дополняют друг друга и по-разному поддерживают здоровье.

Плюсы и минусы каждого варианта

Бег укрепляет сердце, помогает контролировать вес и улучшает выносливость, но при чрезмерных нагрузках требует контроля восстановления. Секс менее энергозатратен, зато влияет на гормональный баланс, эмоциональное состояние и качество отношений.

Советы шаг за шагом для баланса

  1. Поддерживайте регулярную физическую активность умеренной интенсивности.

  2. Следите за восстановлением и не допускайте переутомления.

  3. Сочетайте движение и эмоциональную близость для общего благополучия.

Популярные вопросы о беге и сексе

Что сжигает больше калорий — бег или секс?
Бег значительно превосходит секс по расходу энергии за то же время.

Полезен ли секс для сердца?
Да, регулярная сексуальная активность связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Могут ли бег и секс улучшить сон?
Оба способствуют расслаблению и помогают быстрее засыпать.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы бег секс фитнес сердце калории здоровье
