Светлана Нерадовская

Сжечь больше — не значит лучше: бег и ходьба ведут к разным результатам

Бег оказался эффективнее ходьбы для быстрого сжигания калорий
Споры о том, что эффективнее для сжигания калорий — бег или ходьба, не утихают уже много лет. Оба вида активности доступны, не требуют сложного оборудования и напрямую влияют на здоровье сердца и общий тонус.

Эксперты сходятся во мнении: ответ зависит не только от цифр, но и от физической подготовки человека. Об этом сообщает издание Bovary со ссылкой на комментарии врачей и фитнес-специалистов.

Почему ходьбу называют универсальной нагрузкой

Кардиолог Хосе Луис Заморанос называет ходьбу практически "национальным видом спорта". Такой статус объясняется её универсальностью и минимальными ограничениями. Регулярные прогулки положительно влияют не только на сердечно-сосудистую систему, но и на общее самочувствие, обмен веществ и уровень физической формы.

По словам специалиста из испанской компании Telva, быстрая ходьба особенно подходит тем, кто хочет начать заниматься собой без резкого перехода к интенсивным нагрузкам. Это упражнение легко встроить в повседневную жизнь, сочетая его с работой, отдыхом или бытовыми делами.

Сколько калорий сжигает ходьба и бег

Фитнес-тренер Серджио Пейнадо ссылается на исследование, в котором две группы людей преодолели одинаковую дистанцию — 1,6 километра. Разница была лишь в формате движения: одни участники шли пешком, другие бежали.

Результаты оказались показательными. Те, кто выбрал ходьбу, в среднем сожгли около 80 калорий. У бегунов этот показатель составил примерно 115 калорий. Таким образом, бег действительно позволяет потратить больше энергии за то же расстояние.

Почему бег требует больше энергии

Причина разницы кроется в механике движения. Ходьба считается более экономичной: тело движется стабильно, без фаз полёта, а нагрузка распределяется равномерно. Бег, напротив, активнее задействует мышцы ног, корпуса и стабилизаторы, увеличивает частоту сердечных сокращений и требует большего расхода энергии.

Однако это не означает, что бег автоматически становится лучшим выбором для всех. Уровень подготовки, возраст, вес и состояние суставов играют ключевую роль при выборе нагрузки.

"Не всем нравится бегать, и ходьба остаётся отличным инструментом для улучшения здоровья и сжигания калорий", — подчёркивает фитнес-тренер Серджио Пейнадо.

Риски и ограничения интенсивных нагрузок

Бег действительно эффективен, если цель — быстрее сжечь калории. Но он также связан с повышенной нагрузкой на суставы, связки и сердечно-сосудистую систему. Особенно это актуально для людей без опыта тренировок или с избыточным весом.

Именно поэтому специалисты рекомендуют подходить к бегу осознанно. Перед началом регулярных пробежек Пейнадо советует пройти базовое медицинское обследование: электрокардиограмму, общий осмотр, эхокардиографию и нагрузочный тест. Такой подход снижает риски и помогает подобрать безопасный темп.

Эффективная методика бега для начинающих

Для тех, кто хочет постепенно перейти от ходьбы к бегу, эксперт рекомендует методику CaCo. Это чередование ходьбы и бега, которое позволяет развивать выносливость без резкого стресса для организма.

На начальном этапе можно использовать схему из четырёх минут ходьбы и двух минут бега. Со временем, по мере адаптации, соотношение меняется. В итоге человек приходит к формату, где большую часть дистанции он бежит, а короткие отрезки ходьбы используются для восстановления.

Сравнение: бег и ходьба для сжигания калорий

Бег позволяет быстрее тратить калории и подходит тем, кто уже имеет базовую физическую подготовку. Ходьба, в свою очередь, выигрывает за счёт доступности, меньшей нагрузки на суставы и возможности заниматься дольше без переутомления.

С практической точки зрения ходьба чаще оказывается более устойчивой привычкой. Её проще поддерживать ежедневно, а регулярность в долгосрочной перспективе играет не меньшую роль, чем интенсивность.

Плюсы и минусы каждого варианта

Ходьба удобна, безопасна и подходит людям любого возраста. Она легко сочетается с другими видами активности и снижает риск травм. При этом для заметного расхода калорий требуется больше времени.

Бег экономит время и повышает общую физическую форму. Но он требует подготовки, правильной обуви и контроля за техникой, чтобы избежать перегрузок и травм.

Советы шаг за шагом для выбора нагрузки

  1. Оцените своё текущее физическое состояние и уровень активности.

  2. Начните с ходьбы, если давно не занимались спортом.

  3. Постепенно добавляйте беговые интервалы, ориентируясь на самочувствие.

Популярные вопросы о беге и ходьбе

Что сжигает больше калорий за одно и то же расстояние?
Бег позволяет потратить больше калорий, чем ходьба, при одинаковой дистанции.

Можно ли похудеть только с помощью ходьбы?
Да, при регулярных и достаточно длительных прогулках ходьба способствует снижению веса.

Что лучше для начинающих — бег или ходьба?
Ходьба считается более безопасным стартом, особенно без спортивного опыта.

