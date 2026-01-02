Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Мышцы после 45 не сдаются сами: названа точная норма шагов, которая их сохраняет

Ходьба свыше 8 тысяч шагов предотвращает потерю мышц в 45–74 года — Telva
Спорт

С возрастом поддержание мышечной массы становится одной из ключевых задач для сохранения активности и независимости. Всё больше исследований показывают, что обычная ходьба способна сыграть в этом решающую роль, если соблюдать определённый минимум шагов в день.

Розовые кроссовки
Фото: ru.freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовые кроссовки

Причём цель оказывается вполне достижимой и не требует экстремальных усилий. Об этом сообщает испанская газета Telva со ссылкой на эксперта по долголетию.

Сколько шагов в день нужно после 45 лет

Современные научные данные всё чаще сходятся в одном: ходьба остаётся самым доступным и устойчивым инструментом для здоровья и долголетия. Особенно на фоне возрастных изменений, когда мышечная масса начинает снижаться быстрее.

Доктор Себастьян Ла Роса, специалист по вопросам долголетия, ссылаясь на исследования, проведённые в Японии — стране с одним из самых высоких показателей продолжительности жизни, отмечает чёткий ориентир. По его словам, ежедневная активность на уровне чуть более восьми тысяч шагов помогает предотвратить потерю мышечной массы у людей в возрасте от 45 до 74 лет.

"Чуть более восьми тысяч шагов предотвращают потерю мышечной массы у людей в возрасте от 45 до 74 лет", — отмечает эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса.

Этот показатель важен не только с точки зрения физической формы. Потеря мышечной массы напрямую влияет на подвижность, устойчивость, скорость восстановления и общее качество жизни во взрослом возрасте.

Почему больше — не всегда значит лучше

Ла Роса подчёркивает, что превышение отметки в восемь тысяч шагов не обязательно даёт дополнительные преимущества. Ключевая задача — не рекорды, а стабильное сохранение силы и функциональности организма.

"Потеря мышечной массы значительно снижает качество жизни во взрослом возрасте", — говорит он.

Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, даже небольшие изменения дают эффект. Исследования показывают, что уже при уровне около 2 500-2 700 шагов в день снижается риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний. И всё это — без бега и интенсивных тренировок, за счёт постепенного увеличения активности.

Почему ходьба считается основой долголетия

Кардиолог Хосе Луис Саморано подчёркивает значение этой привычки в повседневной жизни.

"Ходьба должна стать национальным видом спорта", — отмечает он.

За внешней простотой скрывается целый комплекс доказанных эффектов. Регулярные прогулки помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, стабилизируют уровень сахара в крови, улучшают сон и настроение. Дополнительно уменьшается уровень стресса, повышается энергия, активнее сжигается жир и, при достаточной нагрузке, поддерживается мышечная масса.

Важно и то, что ходьбу легко встроить в распорядок дня. Даже тридцати минут в день достаточно, чтобы приблизиться к рекомендуемому количеству шагов.

Важна не только цифра, но и качество движения

Тренер Альваро Пуче обращает внимание на ещё один важный момент: механический подсчёт шагов не гарантирует результата.

"Без правильной интенсивности упражнения, как правило, неэффективны", — подчёркивает он.

По его словам, улучшить эффект помогают изменения темпа, ускоренные отрезки, маршруты с подъёмами, лестницы и неровный рельеф. Такое разнообразие заставляет мышцы работать активнее и стимулирует организм адаптироваться без необходимости в тренажёрах или спортзале.

Сравнение: малоподвижный день и активная ходьба после 45

При сидячем образе жизни мышцы постепенно теряют объём и силу, а восстановление замедляется. Ходьба же поддерживает постоянную умеренную нагрузку, которая безопасна для суставов и подходит для регулярной практики.

В отличие от редких интенсивных тренировок, ежедневные прогулки создают накопительный эффект. Это особенно важно после 45 лет, когда организму требуется стабильность, а не перегрузка.

Плюсы и минусы ориентации на шаги

Подсчёт шагов помогает контролировать активность и формировать привычку движения. Такой подход прост и не требует специального оборудования.

  • Доступность и низкий порог входа.
  • Поддержка мышечной массы и выносливости.
  • Положительное влияние на сердце, сон и обмен веществ.

При этом важно помнить, что сами по себе шаги без изменения темпа и рельефа могут со временем перестать быть стимулом. Поэтому полезно добавлять вариативность и следить за интенсивностью.

Советы шаг за шагом для сохранения мышечной массы

  1. Стремитесь к уровню около 8 000 шагов в день.

  2. Если вы начинаете с нуля, увеличивайте нагрузку постепенно.

  3. Добавляйте ускорения и подъёмы в привычные маршруты.

  4. Следите за осанкой и активной работой рук.

  5. Сочетайте ходьбу с упражнениями для мышц кора и ног.

Популярные вопросы о шагах после 45 лет

Сколько шагов достаточно для здоровья, если нет времени?

Даже 2 500-3 000 шагов в день уже дают заметную пользу и снижают риски.

Нужно ли обязательно доходить до 10 000 шагов?

Нет, исследования показывают, что около 8 000 шагов вполне достаточно для поддержки мышечной массы.

Что лучше: ходьба или силовые тренировки?

Ходьба отлично поддерживает базовую активность, но силовые упражнения могут дополнительно усиливать эффект при хорошем самочувствии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы мышцы возраст здоровье долголетие
Новости Все >
Домашнее проращивание семян занимает от 3 до 7 дней — Mein Schöner Garten
Предварительное замачивание белья на ночь ускоряет удаление пятен — Southern Living
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
“Столото” впервые разделило главный приз
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков
Сейчас читают
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Ретиноевый пилинг выравнивает рельеф кожи и сужает поры
Притирка поршневых колец идет в первые километры пробега
Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
Ходьба свыше 8 тысяч шагов предотвращает потерю мышц в 45–74 года — Telva
“Столото” впервые разделило главный приз
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Одышка у собак и кошек требует срочной помощи ветеринара — To Pet Mou
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.