Светлана Нерадовская

Жир уходит, усталость не приходит: тренировка Зона 2 меняет правила фитнеса

Низкоинтенсивные тренировки улучшают аэробную выносливость
Спорт

Постоянные тренировки "на пределе" нередко приводят к усталости, но не к росту выносливости или улучшению формы. Всё больше специалистов сходятся во мнении, что высокая интенсивность нужна не всегда.

TRX-петли
Фото: www.pexels.com by Alexandre Peregrino is licensed under Бесплатное использование
TRX-петли

Альтернативой становится тренировка в так называемой зоне 2 — умеренный формат, который помогает сжигать жир и укреплять организм без перегрузок. Об этом сообщает издание Bovary.

Что означает тренировка в зоне 2

Любая физическая активность требует энергии, которую организм получает в виде АТФ — молекул, синтезируемых из питательных веществ. Во время тренировок скорость выработки АТФ возрастает, а источник топлива зависит от интенсивности нагрузки и частоты сердечных сокращений.

Спортивные физиологи выделяют шесть зон ЧСС — от минимальной активности до предельных усилий. Зона 2 относится к низко-умеренной интенсивности, при которой основным источником энергии остаётся жир в сочетании с кислородом. Именно поэтому такие тренировки ощущаются комфортно и не вызывают сильного утомления.

Как работают зоны частоты сердечных сокращений

Зоны нагрузки различаются по тому, какое "топливо" использует организм. В первой зоне это почти полностью жир, во второй — также жир и кислород. Начиная с третьей зоны постепенно возрастает доля углеводов, а в самых интенсивных режимах тело почти полностью переходит на быстрые источники энергии. Такой сдвиг и объясняет, почему тренировки выше второй зоны даются тяжелее и быстрее утомляют.

Помогает ли зона 2 сжигать жир

Тренировки во второй зоне действительно используют жир как основной источник энергии. В отличие от более интенсивных форм кардио, здесь организм не спешит переходить на углеводы, а работает в экономичном режиме. Это позволяет заниматься дольше, без ощущения "выжатости", и поддерживать регулярность — ключевой фактор для улучшения формы и обмена веществ.

Основные преимущества тренировок в зоне 2

Одно из главных достоинств такого формата — развитие аэробной базы. Сердечно-дыхательная система становится выносливее, и даже более интенсивные тренировки со временем переносятся легче.

Кроме того, тренировки в зоне 2 способствуют увеличению количества и эффективности митохондрий — клеточных "энергостанций". Чем их больше, тем лучше организм умеет вырабатывать АТФ за счёт окисления жира и кислорода.

Регулярная работа в этом режиме улучшает управление энергетическими ресурсами, помогая телу разумнее использовать жиры и углеводы. Дополнительный эффект — снижение частоты сердечных сокращений в покое, что считается признаком хорошей физической формы и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Как часто тренироваться в зоне 2

Новичкам рекомендуется начинать с коротких сессий продолжительностью около 20 минут. По мере адаптации время можно постепенно увеличивать до 45-60 минут, избегая резких скачков нагрузки. Если включать такие тренировки 1-2 раза в неделю, оптимальным стартом станет получасовая программа умеренной интенсивности.

Подходящие виды активности для зоны 2

Для этого формата подойдут разные виды аэробных нагрузок. Важно лишь удерживать умеренный темп и стабильную частоту сердечных сокращений.

Бег возможен, если вы способны поддерживать спокойный ритм без одышки. В противном случае лучше выбрать быструю ходьбу или беговую дорожку без наклона, чтобы избежать скачков ЧСС.

Велоспорт считается одним из самых удобных вариантов, так как почти не нагружает суставы. Велотренажёр особенно хорош для домашних тренировок: сопротивление можно добавлять постепенно, по мере роста выносливости.

Ходьба подходит практически всем. При желании интенсивность можно повысить с помощью наклона дорожки или подъёмов в гору, но начинать стоит с ровной поверхности, особенно если вы только осваиваете этот формат.

Сравнение: зона 2 и высокоинтенсивные тренировки

В отличие от интервальных и силовых кардио, тренировки в зоне 2 не истощают нервную систему и позволяют заниматься чаще. Высокая интенсивность эффективна для развития скорости и мощности, но требует больше времени на восстановление. Зона 2 выигрывает за счёт устойчивости и меньшего риска переутомления.

Плюсы и минусы тренировок в зоне 2

Такой подход помогает сжигать жир, улучшать выносливость и поддерживать здоровье сердца без выраженной усталости. Он подходит людям разного возраста и уровня подготовки. При этом тем, кто привык к "жёстким" тренировкам, зона 2 может показаться слишком лёгкой, и здесь важно понимать её долгосрочную пользу.

Советы шаг за шагом: как начать тренировки в зоне 2

  1. Определите свою целевую зону пульса с помощью фитнес-браслета или часов.

  2. Выберите вид активности, в котором легко контролировать темп.

  3. Начинайте с коротких тренировок и постепенно увеличивайте длительность.

  4. Следите за ощущениями — нагрузка должна оставаться комфортной.

Популярные вопросы о тренировке в зоне 2

Как понять, что я нахожусь во второй зоне? Вы должны уметь разговаривать во время тренировки, не задыхаясь.

Сколько времени нужно для эффекта? Первые улучшения выносливости обычно заметны через несколько недель регулярных занятий.

Что лучше для похудения — зона 2 или интенсивное кардио? Зона 2 выигрывает за счёт стабильности и меньшего стресса для организма.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес здоровье похудение тренировки
