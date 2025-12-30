Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда еды слишком много, а удовольствия всё меньше: как вернуть контроль без диет

Короткие ежедневные активности снижают чувство переполненности после застолий
Праздники, особенно период от Нового года до Рождества, почти всегда сопровождаются обилием еды и напитков. Столы ломятся от угощений, холодильник редко пустует, а чувство тяжести становится привычным фоном.

Прогулка с собакой
Фото: unsplash.com by Tanya Nikan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Прогулка с собакой

При этом переедание — не обязательная часть праздничной атмосферы, если немного изменить подход. Об этом сообщают специалисты по питанию и профилактике заболеваний, советы которых приводит испанское издание Clara.

Почему в праздники мы едим больше обычного

Многие заранее планируют готовить меньше и есть осознаннее, но реальность часто оказывается иной. Изобилие еды "на виду" провоцирует постоянные перекусы, даже если голода нет. Период между праздниками нередко превращается в череду визитов к холодильнику, просмотров фильмов и минимального движения.

Диетолог Каролина Фурова отмечает, что именно неосознанное поедание "того, что под рукой", становится одной из главных причин усталости и дискомфорта после Рождества. Простое правило — есть только то, что вы сознательно положили на тарелку, — уже помогает снизить количество лишних калорий. Миски с печеньем и канапе на журнальном столике работают против пищеварения, а не за праздничное настроение.

Делайте паузы между приемами пищи

Если вы принимаете гостей, специалисты советуют пересмотреть формат встреч. Эксперт по профилактике заболеваний и питанию Маргит Слимакова рекомендует не превращать каждое общение в непрерывное застолье.

"Не накрывайте столы едой, когда к вам приходят гости, иначе вы просто будете сидеть и есть", — отмечает Маргит Слимакова.

Хорошей альтернативой становится небольшой фуршет в стороне от основного стола. Голодные люди поедят осознанно, а остальные не будут есть автоматически. Также важно делать перерывы между приемами пищи хотя бы на несколько часов. Если желудок перегружен, лучше заменить жирные и сладкие блюда чем-то легким — например, бульоном или овощным крем-супом, которые легче перевариваются.

Ешьте медленно и с вниманием

Темп еды играет ключевую роль в том, как вы будете чувствовать себя после трапезы. Быстрое поедание больших порций — одна из главных причин тяжести и переедания. Старайтесь есть не спеша, обращая внимание на вкус, текстуру и цвет блюд.

Остановиться стоит уже при первых признаках насыщения, не дожидаясь чувства переполненности. Это простой, но действенный навык, который часто определяет, станет ли праздник приятным или утомительным для организма.

Движение как поддержка пищеварения

Физическая активность особенно важна в период между праздниками. Гастроэнтеролог Павел Кохоут подчеркивает пользу даже минимального движения после еды.

"Всего десять-пятнадцать минут ходьбы после еды значительно улучшают моторику кишечника и уменьшают чувство сытости", — говорит Павел Кохоут.

Маргит Слимакова добавляет, что нет необходимости проводить часы в спортзале. Гораздо эффективнее двигаться в течение дня: короткие прогулки, уборка, игры на улице, прогулка с собакой. Такие "перекусы движением" дают больше пользы, чем редкие интенсивные тренировки. Психологи также отмечают, что даже несколько минут на свежем воздухе снижают уровень стресса, нормализуют давление и улучшают сон.

Новый год без тяжести в желудке

Новогодняя ночь традиционно сопровождается обильной едой и алкоголем. Чтобы организм справился с нагрузкой, специалисты советуют не голодать весь день в ожидании вечера. Регулярные легкие приемы пищи — супы, овощи, источники белка — помогают сохранить баланс.

Когда на столе появятся закуски и сладости, сильного голода уже не будет, и вы выберете только то, что действительно хочется. Если планируется алкоголь, полезная привычка — выпивать стакан воды между бокалами, чтобы снизить нагрузку на организм.

Сравнение: хаотичное питание и осознанный подход

Праздничное питание "без правил" быстро приводит к тяжести, усталости и проблемам с пищеварением. Осознанный подход с паузами, движением и вниманием к сигналам сытости позволяет сохранить удовольствие от еды без неприятных последствий. Разница ощущается уже через несколько дней.

Плюсы и минусы умеренного подхода в праздники

Умеренность помогает поддерживать комфортное пищеварение, уровень энергии и хорошее настроение. При этом она требует внимания и самоконтроля, особенно в окружении большого количества еды. Однако такие усилия окупаются более легким самочувствием и спокойными праздниками.

Советы по питанию в праздники шаг за шагом

Начните с уменьшения количества еды "на виду". Планируйте приемы пищи с перерывами. Ешьте медленно и прекращайте при первых признаках сытости. Добавляйте короткие прогулки после еды. Поддерживайте водный баланс, особенно если употребляете алкоголь.

Популярные вопросы о питании в праздники

Как избежать постоянных перекусов?

Убирайте еду с видимых мест и ешьте только за столом, осознанно накладывая порции.

Нужно ли ограничивать себя полностью?

Нет, важнее умеренность и внимание к сигналам организма, а не строгие запреты.

Помогает ли движение после еды?

Да, даже 10-15 минут ходьбы заметно улучшают пищеварение и самочувствие.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы диета питание здоровье пищеварение
