Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Сила уходит незаметно: что происходит с мышцами после 55 и как это остановить

Снижение мышечной массы замедляет обмен веществ
Спорт

С возрастом тело постепенно теряет силу, привычные движения требуют больше усилий, а восстановление занимает больше времени. Особенно заметно это становится после 55 лет, когда снижается мышечная масса и выносливость. Эти изменения связаны с естественными процессами старения и хорошо описаны в физиологии человека. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Упражнения после 60
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнения после 60

Что происходит с мышцами с возрастом

Процесс уменьшения мышечной массы начинается задолго до пожилого возраста. Уже после 40-45 лет организм в среднем теряет около 1% мышечных волокон ежегодно, а после 55-60 лет этот темп возрастает. Основные причины связаны с гормональными сдвигами, замедлением синтеза белка и снижением уровня ежедневной физической активности.

Со временем мышечная ткань становится менее плотной и хуже справляется со своей стабилизирующей функцией. Это отражается на походке, осанке и общей устойчивости тела, а также усиливает чувство усталости даже после привычных нагрузок. Подобные изменения часто сочетаются с потерей гибкости, о чём говорится и в материалах про подвижность суставов.

Зачем организму нужны мышцы

Поддержка суставов и связок

Мышцы формируют естественный "каркас" тела. Когда они ослабевают, нагрузка смещается на суставы и связки, что нередко приводит к болям в коленях, пояснице и плечах. Именно поэтому снижение мышечной массы часто сопровождается ощущением скованности.

Здоровье костей

Мышечная работа стимулирует обновление костной ткани. При дефиците нагрузки кости теряют плотность, а риск переломов возрастает даже при незначительных падениях.

Равновесие и координация

Мышцы отвечают за удержание баланса и быстрые корректирующие движения. Их ослабление напрямую связано с повышенной вероятностью падений и травм в быту.

Обмен веществ и уровень энергии

Мышечная ткань активно участвует в метаболизме. При её уменьшении обмен веществ замедляется, что облегчает набор лишнего веса и снижает общий уровень энергии.

Как сохранить мышечную силу после 55

Сохранение мышц в зрелом возрасте возможно при комплексном подходе. Важную роль играет питание, регулярное движение и полноценное восстановление.

Белок остаётся ключевым элементом рациона. Рыба, мясо, яйца и бобовые лучше распределять равномерно в течение дня, поддерживая стабильный уровень аминокислот.

Силовые упражнения не обязательно связаны с тренажёрным залом. Движения с собственным весом, эластичными лентами или лёгкими гантелями дают достаточный стимул мышцам и подходят для домашнего формата, как и упражнения для поддержания силы.

Ежедневная активность также имеет значение. Прогулки, подъём по лестнице, работа по дому поддерживают кровообращение и мышечный тонус.

Полноценный сон остаётся критически важным, поскольку именно в ночные часы активнее всего происходит восстановление и синтез мышечного белка.

Советы для сохранения мышц после 55

  1. Включать силовые упражнения 2-3 раза в неделю.
  2. Обеспечивать достаточное потребление белка ежедневно.
  3. Поддерживать движение в течение дня, избегая длительного сидения.
  4. Следить за качеством сна и временем восстановления.
  5. Оценивать самочувствие и корректировать нагрузку при необходимости.

Сравнение: активный и малоподвижный образ жизни после 55

При регулярной физической активности мышцы дольше сохраняют объём и функциональность, а суставы остаются подвижными. При малоподвижном образе жизни снижение мышечной массы происходит быстрее, даже если серьёзных заболеваний нет. Разница между этими подходами становится заметной уже через несколько лет.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Апельсиновый сок подавил системное воспаление на молекулярном уровне — исследование
Многомерные оттенки стали главным трендом окрашивания волос в 2026 году — Jenny
Обогрев зеркал работает по резистивному принципу — Lifewire
Аглаонема сохраняет декоративность при слабом освещении
Ватрушки из песочного теста получаются рассыпчатыми и нежными
В 2026 году K-образная экономика входит в новую фазу — Business Insider
Кушон даёт лёгкое покрытие без эффекта маски — визажист Сухова
Размножение плодовых деревьев сохраняет сортовые качества и ускоряет плодоношение
Фильм Out of Africa показывает пейзажи холмов Нгонг — туристический гид
Учёные показали структуру солнечных пятен с рекордной детализацией — Popsci
Сейчас читают
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Садоводство, цветоводство
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
Последние материалы
Замачивание крышек в содовом растворе удаляет жир и налёт
Апельсиновый сок подавил системное воспаление на молекулярном уровне — исследование
Хроническая болезнь почек затронула до 10% взрослых — нефролог Лука Де Никола
Многомерные оттенки стали главным трендом окрашивания волос в 2026 году — Jenny
Обогрев зеркал работает по резистивному принципу — Lifewire
Аглаонема сохраняет декоративность при слабом освещении
Ватрушки из песочного теста получаются рассыпчатыми и нежными
В 2026 году K-образная экономика входит в новую фазу — Business Insider
Кушон даёт лёгкое покрытие без эффекта маски — визажист Сухова
Размножение плодовых деревьев сохраняет сортовые качества и ускоряет плодоношение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.