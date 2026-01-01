Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Турник сильнее блоков: подтягивания дают спине то, чего не хватает тренажёрам

Подтягивания обеспечивают высокое механическое напряжение спины
Спорт

Подтягивания часто называют визитной карточкой силы и выносливости, но далеко не все сразу воспринимают их как эффективное упражнение для спины. Многие сталкиваются с трудностями и откладывают турник "на потом". Между тем при грамотном подходе это движение может стать одним из самых результативных для развития ширины спины. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

подтягивания на турнике
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
подтягивания на турнике

Почему подтягивания считают сильным упражнением для спины

Подтягивания уверенно конкурируют с тренажёрами и блочными тягами. Они задействуют широчайшие мышцы, круглые мышцы плеча и включают спину в работу естественным образом. В отличие от изолированных движений, здесь тело работает как единая система, а визуальная ширина корпуса формируется за счёт согласованной работы мышц, которые напрямую отвечают за широкую спину.

Важный плюс — доступность. Турник можно найти на улице или установить дома, а для прогрессии нагрузки достаточно пояса с дополнительным весом. Это делает упражнение универсальным и независимым от оснащённости зала.

Какие мышцы работают при подтягиваниях

Во время выполнения движения активно включаются основные функции широчайших мышц спины. Локти приводятся к туловищу, плечевой сустав разгибается, а плечо вращается внутрь. Именно эта комбинация движений формирует выразительную V-образную форму спины.

Кроме того, подтягивания — многосуставное упражнение. Вместе со спиной работают бицепсы, предплечья и мышцы кора. Крепкий хват рук здесь играет не второстепенную, а ключевую роль, напрямую влияя на контроль движения и количество повторений.

Прогрессия нагрузки и рост мышц

Подтягивания легко адаптируются под любой уровень подготовки. Новички начинают с собственным весом или с помощью резиновых лент, более опытные добавляют отягощение. Такая постепенная прогрессия позволяет безопасно увеличивать нагрузку и стимулировать рост мышц.

Отдельного внимания заслуживает нижняя точка движения. В момент полного растяжения мышц спины создаётся высокое механическое напряжение. Если опускаться медленно, контролируя движение в течение 2-3 секунд, нагрузка становится ещё эффективнее.

Какой хват выбрать для подтягиваний

Единого "идеального" хвата не существует. Всё зависит от того, какие мышцы вы чувствуете лучше.

Прямой хват чаще сильнее нагружает предплечья и бицепсы. Обратный позволяет лучше сконцентрироваться на широчайших мышцах. Нейтральный вариант считается компромиссным и комфортным для суставов. Чередование хватов помогает равномерно развивать спину и снижает риск перегрузок.

Сравнение: подтягивания и тренажёры

Тяги в блоках и тренажёрах позволяют точно дозировать нагрузку и удобны для новичков. Подтягивания требуют большего контроля тела, но выигрывают за счёт естественной траектории и вовлечения стабилизаторов. В идеале оба варианта дополняют друг друга и дают лучший результат в комплексе.

Плюсы и минусы подтягиваний

Перед тем как сделать подтягивания основой тренировки, стоит оценить их особенности.

Плюсы:

  • высокая эффективность для ширины спины;
  • доступность и минимальный инвентарь;
  • вовлечение нескольких мышечных групп.

Минусы:

  • требуют базового уровня силы;
  • сложнее контролировать нагрузку новичкам;
  • чувствительны к технике выполнения.

Как использовать подтягивания

Чтобы упражнение действительно работало на спину, важно соблюдать несколько правил.

  1. Начинать с комфортного хвата и амплитуды.
  2. Контролировать движение, особенно фазу опускания.
  3. Постепенно увеличивать нагрузку или количество повторений.
  4. Чередовать варианты хватов.

Популярные вопросы о подтягиваниях

Подходят ли подтягивания новичкам?

Да, если использовать облегчённые варианты и не торопиться с прогрессией.

Можно ли накачать спину только подтягиваниями?

Для базового развития — да, но максимальный результат даёт сочетание с другими упражнениями.

Как часто стоит подтягиваться?

Оптимально 2-3 раза в неделю с перерывами на восстановление.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Острый маринад с чили усиливает сочность мяса и овощей — кулинары
Естественный макияж и уход за кожей стали главным бьюти-трендом 2026 года — Bovary
Активные ассистенты увеличили себестоимость новых машин — Stellantis
Алоэ вера освежает воздух в помещениях по данным Ciceksel
Селёдка под шубой портится за часы при комнатной температуре — кулинары
Шеклтон знал о слабостях корабля Выносливость до экспедиции — Popsci
Пуансеттию летом лучше держать в горшке, а не высаживать в грунт — Actualno
Решения в январе задают долгосрочные сценарии жизни
В Дании письма теперь будут доставлять частные компании — The Sun
Вода снижает риск переедания за счёт растяжения желудка — врачи
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Острый маринад с чили усиливает сочность мяса и овощей — кулинары
Тихоходки пережили год в условиях Марса в состоянии покоя
Естественный макияж и уход за кожей стали главным бьюти-трендом 2026 года — Bovary
Необъяснимая усталость указывает на возможные проблемы с сердцем
Активные ассистенты увеличили себестоимость новых машин — Stellantis
Алоэ вера освежает воздух в помещениях по данным Ciceksel
Подтягивания обеспечивают высокое механическое напряжение спины
Аварийные обращения ЖКХ выполняют вне стандартных сроков
Селёдка под шубой портится за часы при комнатной температуре — кулинары
Шеклтон знал о слабостях корабля Выносливость до экспедиции — Popsci
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.