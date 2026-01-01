Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Медленно, коротко и регулярно: формула бега, которая работает для начинающих

Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Спорт

Бег часто кажется самым простым способом начать заниматься спортом, но именно у новичков он вызывает больше всего вопросов. Как ставить ногу, с какой скоростью бежать и что надеть, чтобы не навредить себе. При правильном подходе бег становится безопасным, эффективным и даже расслабляющим занятием. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Пробежка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Пробежка

Техника бега для начинающих

Новичку не стоит гнаться за "идеальной" картинкой из соцсетей. Гораздо важнее экономичное и комфортное движение без лишней нагрузки на суставы.

Осанка должна быть прямой: корпус слегка вытянут вверх, плечи расслаблены, взгляд направлен вперёд. Руки согнуты в локтях примерно под прямым углом и двигаются вдоль тела, помогая ритму, а не сбивая его.

Шаг лучше делать коротким и частым. Слишком широкий вынос ноги вперёд приводит к жёсткому приземлению и перегружает колени. Оптимальный вариант — мягкое касание земли средней частью стопы под центром тяжести. Дыхание свободное, через нос и рот одновременно, с акцентом на глубокий вдох животом.

С чего начать бег без перегруза

Главный принцип старта — постепенность. Бег вперемешку с ходьбой позволяет телу адаптироваться и снижает риск травм.

Оптимальная частота — три тренировки в неделю с обязательными днями отдыха. Перед каждой пробежкой важно сделать разминку: 5-10 минут активной ходьбы и лёгкую суставную гимнастику. После — заминку с медленной ходьбой и растяжкой икр, бёдер и ягодиц.

Темп должен быть "разговорным". Если во время бега вы можете сказать несколько фраз без одышки, значит скорость подобрана правильно.

Экипировка: что действительно важно

В беге ключевую роль играет обувь. Неподходящие кроссовки — одна из самых частых причин дискомфорта и травм.

Обувь для бега

Лучше выбирать беговые кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой стопы. В специализированных магазинах часто подбирают модель с учётом пронации и техники бега. Размер должен быть с запасом: между большим пальцем и носком обуви оставляют 3-5 мм.

Одежда

Одежда должна быть лёгкой и функциональной. Синтетические материалы отводят влагу и не утяжеляются, в отличие от хлопка. В прохладную погоду удобно использовать принцип многослойности: базовый слой, утепляющий и защитный от ветра или дождя.

Полезные мелочи

Беговые носки снижают риск мозолей, а часы или фитнес-приложения помогают отслеживать время и поддерживать мотивацию.

Бег и ходьба для новичков

Ходьба мягче воздействует на суставы и подходит для самых первых недель активности. Бег даёт больший расход энергии и быстрее развивает выносливость. Лучший вариант для старта — сочетать оба формата, постепенно увеличивая долю бега по мере адаптации организма и выбирая свой формат бега в зависимости от условий и самочувствия.

Советы для комфортного прогресса

Чтобы бег приносил пользу, а не разочарование, важно придерживаться простых правил.

  1. Начинать с чередования бега и ходьбы.
  2. Не пропускать разминку и заминку.
  3. Увеличивать нагрузку постепенно, без скачков.
  4. Следить за сном и восстановлением, особенно если тренировки проходят в холодное время года и напоминают зимний бег.

Популярные вопросы о беге для начинающих

Сколько минут нужно бегать на старте?

Достаточно 20-30 минут с учётом ходьбы и пауз.

Можно ли бегать каждый день?

Новичкам лучше ограничиться 2-3 пробежками в неделю, давая телу время на восстановление.

Что важнее: скорость или время?

На начальном этапе важнее регулярность и общее время движения, а не темп.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
Сейчас читают
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.