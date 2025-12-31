Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Йога работает тише зала, но дольше: как мягкие асаны меняют тело и аппетит

Йога для похудения уменьшает уровень стресса и аппетит
Спорт

Йогу всё чаще выбирают те, кто хочет снизить вес без изнуряющих тренировок и постоянного стресса. Эта практика не обещает мгновенного результата, но выстраивает устойчивую систему из движения, дыхания и режима. Именно за счёт регулярности и осознанности она даёт эффект там, где жёсткие диеты часто проваливаются. Об этом сообщает дзен-канал "ФИТНЕС ПУТЕВОДИТЕЛЬ OLD-GYM".

Девушка выполняет асану Вирабхадрасана III
Фото: Designed by Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет асану Вирабхадрасана III

Работает ли йога для похудения на самом деле

Йога помогает снижать вес не напрямую, а через комплексное воздействие. Регулярные занятия уменьшают уровень стресса, улучшают сон и помогают лучше контролировать аппетит. Дополнительный эффект даёт рост повседневной активности и мышечного тонуса, из-за чего организм тратит больше энергии даже вне тренировок — по тому же принципу, что и низкоинтенсивные упражнения.

Важно понимать, что "йога для похудения живота" не означает точечное сжигание жира. Изменения происходят за счёт общего баланса: укрепляется кор, выравнивается осанка, силуэт становится более подтянутым.

Быстрый тест: готовы ли вы начать

Йога даёт результат, если встроена в повседневную жизнь. Перед стартом полезно честно ответить себе на несколько вопросов.

  1. Могу заниматься 20-35 минут не реже 4-5 раз в неделю.
  2. Готов(а) начинать с простых асан без перегруза.
  3. Планирую больше ходить пешком в течение дня.
  4. Сплю не менее 7 часов и пью достаточно воды.
  5. Поддерживаю умеренный дефицит калорий.

Если совпало хотя бы три пункта, можно смело начинать практику.

Базовые асаны, с которых стоит начать

В йоге для снижения веса важна не сложность, а регулярность. Есть несколько поз, которые формируют основу практики.

Тадасана помогает выстроить осанку и дыхание.
Адхо Мукха Шванасана мягко нагружает ноги, плечи и мышцы кора.
Вирабхадрасана II включает ягодицы и бёдра, развивая выносливость.
Уткатасана даёт ощущение силовой работы без перегрузки суставов.
Планка укрепляет центр тела и плечевой пояс.
Ардха Навасана активирует кор и улучшает контроль движений, а более сложные варианты вроде Повернутого Бокового Угла подключают скрутки и стабилизаторы.

Главное правило — ровное дыхание и комфортная амплитуда. Боль и резкий дискомфорт сигнализируют, что нагрузку нужно снизить.

Форматы занятий под разные задачи

Йога легко адаптируется под ритм жизни и уровень подготовки.

  • Для начинающих подойдёт мягкая связка на 20-25 минут с упором на дыхание и простые переходы.
  • Для занятых — динамичная практика в формате виньясы на 25-30 минут.
  • Для акцента на центр тела — короткие удержания в асанах, укрепляющих кор и ягодицы.

Такие форматы можно чередовать в течение недели, чтобы тело получало разную нагрузку.

Пример стартового плана на неделю

Чёткий график помогает не бросить занятия.

  • Понедельник: мягкая практика + короткая прогулка.
  • Вторник: активная ходьба 40-50 минут.
  • Среда: динамичная йога + короткая релаксация.
  • Четверг: прогулка и дыхательные упражнения.
  • Пятница: акцент на кор и растяжку.
  • Суббота: длительная прогулка в спокойном темпе.
  • Воскресенье: восстановление или лёгкая мобильность.

Нагрузку увеличивают постепенно: добавляют секунды удержания и новые круги движений раз в одну-две недели.

Советы для устойчивого результата

Чтобы йога действительно работала на снижение веса, важно соблюдать несколько принципов.

  1. Практиковать часто, но недолго.
  2. Сочетать йогу с ходьбой и активным образом жизни.
  3. Следить за сном и восстановлением.
  4. Не гнаться за сложными асанами.

Популярные вопросы о йоге для похудения

Можно ли похудеть только с помощью йоги?

Да, если поддерживать дефицит калорий и быть физически активным вне коврика.

Сколько нужно заниматься?

Оптимально 4-6 коротких практик в неделю.

Подходит ли йога новичкам?

Да, при выборе простых асан и постепенном увеличении нагрузки.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы йога спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
Кованые поршни повысили ресурс спортивных двигателей — CAR & MOTOR
Баня противопоказана при гипертонии и аритмии — заявил врач Дмитрий Демидик
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth
Сейчас читают
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Красота и стиль
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Последние материалы
Отеки под глазами можно убрать гимнастикой и массажем — косметолог Елисавецкая
Рулет Царский готовят за 15 минут и охлаждают перед подачей
Йога для похудения уменьшает уровень стресса и аппетит
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик
Дети до 3 лет реже травмировались в центре заднего ряда — Popular Science
Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth
Состояние Трампов увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года
Парикмахеры не советуют женщинам после 50 делать боб до подбородка
Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.