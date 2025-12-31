Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Ягодицы не включаются, ноги не растут: как приседать, чтобы тело работало правильно

Присед со штангой усиливает силовую нагрузку на ноги
Спорт

Приседания считаются одним из самых эффективных упражнений, но именно вокруг них чаще всего возникает больше всего ошибок. Одни делают их интуитивно, другие боятся нагрузки на колени и спину. Между тем правильная техника способна превратить обычное движение в мощный инструмент для силы и формы. Об этом сообщает дзен-канал "Спортивные советы".

Женщина делает приседания
Фото: https://ru.freepik.com by diana.grytsku is licensed under Free
Женщина делает приседания

Почему приседания считают базовым упражнением

Приседания задействуют сразу несколько крупных мышечных групп. Во время движения активно работают ягодицы, бедра, мышцы кора и стабилизаторы спины. Дополнительный плюс — развитие координации и баланса, а также ускорение обмена веществ за счёт высокой энергозатратности.

Главный момент — техника. Не количество повторений определяет результат, а то, как именно выполняется упражнение. Неправильное движение может привести к дискомфорту в коленях и пояснице, тогда как грамотное — укрепляет тело и делает его выносливее.

Техника классического приседания

Классический присед - основа для всех вариаций. Именно с него стоит начинать.

Ноги располагаются чуть шире плеч, носки слегка развернуты наружу. Спина сохраняет нейтральное положение, плечи расслаблены, взгляд направлен вперёд. Движение начинается с отведения таза назад, словно вы собираетесь сесть на невидимый стул.

Оптимальная глубина — когда бёдра оказываются примерно параллельны полу. Подъём выполняется через пятки, на выдохе, без резких рывков. Такой вариант помогает равномерно распределить нагрузку и защитить суставы.

Приседания с гантелями: удобный вариант для старта

Гантели позволяют мягко увеличить нагрузку и легче контролировать баланс. Их можно держать вдоль корпуса или у плеч — в зависимости от уровня подготовки. Такой формат хорошо подходит для домашних тренировок и новичков.

Лучше сосредоточиться на качестве: 10-12 аккуратных повторений дадут больше пользы, чем большое количество движений с потерей техники. Постепенное увеличение веса снижает риск перегрузки и помогает телу адаптироваться.

Приседания со штангой: силовой акцент

Когда базовая техника доведена до автоматизма, можно переходить к штанге. Здесь возрастает нагрузка и требования к контролю тела.

Гриф располагается на трапециях или чуть ниже, корпус сохраняет естественный прогиб в пояснице, колени движутся по направлению носков. Такой вариант развивает силу и мышечную массу. Он подходит и мужчинам, и женщинам — миф о "перекачанных" ногах давно не имеет под собой оснований.

Как сместить акцент на ягодицы

Если цель — проработка ягодиц, стоит изменить механику движения. Хорошо работают приседания плие с широкой постановкой ног, выпады назад и приседы с паузой в нижней точке.

Ключевой ориентир — ощущение работы мышцы. Если нагрузка уходит в колени или поясницу, значит, техника требует корректировки. Небольшие изменения угла или глубины часто дают ощутимый эффект.

Приседания с гирей: компактно и эффективно

Приседания с гирей удобны для домашних тренировок. При удержании веса у груди корпус становится стабильнее, а мышцы пресса активнее включаются в работу. Такое положение помогает сохранять баланс и делает движение более естественным.

Этот вариант подходит тем, кто хочет совместить силовую нагрузку и функциональный тренинг без сложного оборудования.

Сравнение: приседания без веса и с отягощением

Приседания с собственным весом подходят для освоения техники и регулярной активности. Варианты с гантелями, гирей или штангой усиливают нагрузку и позволяют целенаправленно развивать силу и форму. Оптимальный подход — постепенный переход от простого к более сложному.

Как приседать безопасно

Чтобы приседания приносили пользу, важно соблюдать простые правила.

  1. Всегда начинать с разминки.
  2. Следить за положением спины и коленей.
  3. Увеличивать нагрузку постепенно.
  4. Останавливаться при болевых ощущениях.

Популярные вопросы о приседаниях

Сколько раз в неделю можно приседать?

Для большинства достаточно 2-3 тренировок в неделю с перерывами на восстановление.

Что лучше: гантели или штанга?

Гантели подходят для контроля и баланса, штанга — для развития силы и массы.

Можно ли приседать, если болят колени?

При боли лучше временно снизить нагрузку и проверить технику, а при необходимости обратиться к специалисту.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
В России продлили повышенные пошлины на вывоз бруса и пиломатериалов
Избыток кислот и ретинола повреждает кожный барьер у женщин после 35
Клещевина образует ядовитые семена в саду — Ciceksel
Утильсбор в 2025 году повысил цены на Haval мягче рынка
Простые блюда стали основой новогоднего меню — шеф-повара
В Карелии готовится к запуску завод по глубокой переработке водорослей Белого моря
Учёные получили первые прямые доказательства электричества в атмосфере Марса — Earth
Японские огороды продолжают давать урожай зимой благодаря мульче и укрытиям
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Китай высадил более 66 млрд деревьев против опустынивания — LiveScience
Наука и техника
Китай высадил более 66 млрд деревьев против опустынивания — LiveScience
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Простые блюда стали основой новогоднего меню — шеф-повара
Кошки и собаки помогают детям формировать эмоциональную устойчивость
В Карелии готовится к запуску завод по глубокой переработке водорослей Белого моря
Учёные получили первые прямые доказательства электричества в атмосфере Марса — Earth
Японские огороды продолжают давать урожай зимой благодаря мульче и укрытиям
Влияние Марса делает 1 января эмоционально взрывоопасным
Свитер до линии бедер визуально укорачивает фигуру
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса
Кокосовое масло содержит до 90 процентов насыщенных жиров — диетологи
Мексика предлагает разные форматы отдыха: от культуры до океана — туристические гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.