Светлана Нерадовская

Пол остался в прошлом: три силовых упражнения на стуле, которые заменяют приседания и выпады для тех, кому за 60

Комплекс упражнений на стуле улучшает силу у пожилых — Fit and Well
Многие люди, особенно старшего возраста или с ограниченной подвижностью, сталкиваются с трудностями при выполнении классических упражнений, требующих опускания на пол. Однако это не повод отказываться от силовых тренировок. Работа на обычном стуле может стать отличной и безопасной отправной точкой для укрепления мышц, повышения уверенности в своем теле и улучшения качества жизни. Эти упражнения также идеально подходят для офисных работников.

Тренировка на стуле
Фото: by Светлана Нерадовская is licensed under public domain
Тренировка на стуле

Почему тренировки на стуле эффективны

Упражнения в положении сидя обеспечивают необходимую поддержку и стабильность, что критически важно для новичков, людей с проблемами баланса или в период восстановления после травм. Они позволяют изолировать и проработать ключевые мышечные группы — ноги, корпус, грудь и спину — без осевой нагрузки на суставы и позвоночник.

"Существуют способы укрепить все тело, сидя на стуле", — отмечает фитнес-тренер, работающий с возрастными клиентами.

Такой формат тренировок снижает страх падения, позволяет сосредоточиться на технике и является отличной основой для перехода к более сложным движениям в будущем, пишет Fit and Well.

Три базовых упражнения на стуле

Для комплекса вам понадобится устойчивый стул без колесиков и эластичная лента (резинка) среднего сопротивления. Начинайте с 1-2 подходов по 10 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

1. Жим эспандера (ленты) сидя
Это упражнение заменяет жим штанги лежа и отлично прорабатывает грудные мышцы, плечи и трицепсы.

  • Исходное положение: Сядьте прямо, плотно прижав спину к спинке стула. Ноги устойчиво стоят на полу. Проденьте эспандер за спину на уровне лопаток и возьмите его концы в руки, согнув локти.

  • Техника: На выдохе выпрямите руки перед собой, растягивая ленту. В конечной точке сведите грудные мышцы. На вдохе медленно и под контролем верните руки в исходное положение.

  • Совет: Держите пресс в напряжении, чтобы не прогибаться в пояснице. Локти при движении опускаются не ниже уровня плеч.

2. Разгибание ноги сидя
Упражнение направлено на укрепление четырехглавой мышцы бедра (квадрицепса), которая критически важна для ходьбы, подъема по лестнице и вставаний со стула.

  • Исходное положение: Сядьте прямо, спина прямая, руки лежат на бедрах или держатся за края стула для устойчивости. Стопы полностью стоят на полу.

  • Техника: На выдохе медленно выпрямите одну ногу в колене, поднимая стопу до уровня, параллельного полу. Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды, максимально напрягая мышцу бедра. На вдохе плавно опустите ногу. Повторите для другой ноги.

  • Совет: Не раскачивайте корпус и не помогайте себе руками. Движение должно быть изолированным и контролируемым.

3. Скручивания корпуса сидя
Упражнение мобилизует грудной отдел позвоночника, укрепляет косые мышцы живота и улучшает ротацию корпуса, что важно для многих бытовых движений.

  • Исходное положение: Сядьте на край стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Ступни плотно стоят на полу на ширине бедер. Поднимите руки и согните их, положив ладони на плечи (поза "носорожка").

  • Техника: Сохраняя таз неподвижным, на выдохе медленно и плавно разверните корпус и голову в одну сторону, насколько это комфортно. Задержитесь на секунду, почувствуйте легкое растяжение. На вдохе вернитесь в центр и повторите в другую сторону.

  • Совет: Движение идет от грудной клетки, а не от рук. Избегайте рывков. Для усложнения можно взять в руки мяч или небольшую гантель.

Плюсы и минусы тренировок на стуле

Преимущества:

  • Максимальная безопасность и доступность для людей с низким уровнем подготовки.

  • Улучшение мышечного тонуса, осанки и стабильности суставов.

  • Удобство: можно заниматься дома или в офисе без специального оборудования.

  • Снижение риска травм и падений за счет устойчивого положения.

  • Хорошая база для дальнейшего прогресса.

Недостатки/Ограничения:

  • Ограниченный функционал: не заменяют полноценные тренировки на развитие выносливости, баланса и комплексной силы.

  • Меньшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

  • Для значительного роста мышечной массы и силы со временем потребуется переход к более сложным упражнениям с отягощениями.

Сравнение: упражнения на стуле vs. классические упражнения стоя

  • Упражнения на стуле: Безопасны, стабильны, изолированы. Идеальны для начального этапа, реабилитации, людей с серьезными ограничениями по балансу.

  • Упражнения стоя (приседания, выпады): Функциональны, задействуют больше мышц-стабилизаторов и развивают баланс. Требуют большей координации и подвижности суставов. Являются конечной целью для восстановления повседневной активности.

Советы для эффективной и безопасной тренировки

  1. Выбор стула: Используйте устойчивый стул с твердым сиденьем, желательно со спинкой. Стул на колесиках не подходит.

  2. Техника прежде всего: Сначала отработайте движение без эспандера или с минимальным сопротивлением. Контролируйте каждую фазу.

  3. Дыхание: Выдыхайте на усилие (при разгибании ноги, жиме, скручивании), вдыхайте на расслабление.

  4. Регулярность: Стремитесь к 2-3 коротким тренировкам в неделю.

  5. Прогресс: Увеличивайте сложность за счет большего числа повторений (до 15-20), подходов (до 3-4) или использования более тугой эспандерной ленты.

Популярные вопросы о тренировках на стуле

Можно ли похудеть, выполняя только такие упражнения?
Сами по себе силовые упражнения на стуле не приведут к значительной потере веса, так как они не обеспечивают высокий расход калорий. Однако они помогут увеличить мышечный тонус и ускорят метаболизм. Для похудения их необходимо сочетать с кардионагрузкой (например, ходьбой) и, в первую очередь, с коррекцией питания.

Что делать, если во время упражнения болит колено (при разгибании ноги)?
Прекратите выполнение. Боль в суставе — это сигнал. Попробуйте уменьшить амплитуду движения (не выпрямляйте ногу до конца) или выполняйте статическое удержание: просто напрягайте квадрицепс, прижимая заднюю поверхность колена к стулу, без подъема стопы. Если боль не проходит, обратитесь к врачу.

Как выбрать правильную эспандерную ленту?
Начинайте с ленты самого легкого сопротивления (часто желтого или зеленого цвета). Она должна давать ощутимое, но не чрезмерное сопротивление на последних 2-3 повторениях в подходе. Когда сможете чисто выполнить 15-20 повторений, переходите на ленту с большим сопротивлением.

