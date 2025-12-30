Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Спина начинает болеть не сразу: упражнения, которые укрепляют позвоночник и спасают осанку

Упражнение супергерой укрепляет поясничный отдел
Спорт

Здоровье позвоночника напрямую влияет на то, как мы двигаемся, сидим и чувствуем себя в течение дня. Даже незначительная слабость мышц спины и шеи со временем приводит к скованности, боли и нарушению осанки. Регулярные упражнения помогают поддерживать позвоночник в стабильном и подвижном состоянии без сложного оборудования. Об этом сообщает Alex Fitness.

Упражнения для спины при сколиозе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Упражнения для спины при сколиозе

Почему важно укреплять позвоночник

Позвоночник ежедневно испытывает нагрузку — при ходьбе, наклонах, работе за компьютером и даже во время сна. Если мышцы шейного, грудного и поясничного отделов недостаточно развиты, нагрузка перераспределяется неправильно. Это повышает риск хронического напряжения и дискомфорта, особенно при малоподвижном образе жизни и длительном сидении, которое напрямую влияет на состояние спины. Укрепляющие упражнения формируют мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и помогает сохранять правильную осанку.

Кому особенно полезны упражнения для спины

Такие упражнения подходят людям любого возраста. Они особенно актуальны для тех, кто ведёт сидячий образ жизни, много времени проводит за экраном или испытывает регулярное напряжение в шее и пояснице. Мягкая силовая нагрузка улучшает подвижность, снижает ощущение скованности и делает движения более уверенными в быту и спорте, включая повседневную активность и домашние тренировки.

10 упражнений для укрепления позвоночника

  1. Изометрия шеи помогает укрепить мышцы шейного отдела без движения. Упражнение выполняется с сопротивлением ладони ко лбу, затылку и боковым поверхностям головы с фиксацией напряжения на несколько секунд.
  2. Подтягивание подбородка развивает глубокие мышцы шеи и улучшает положение головы относительно плеч. Движение выполняется медленно, без наклона головы.
  3. Сопротивление с резинкой укрепляет грудной отдел и мышцы верхней части спины за счёт сведения лопаток и контроля движения рук.
  4. Подъёмы рук лёжа активируют мышцы поясницы, грудного и шейного отделов, помогая выровнять осанку и снять напряжение.
  5. Упражнение "супергерой" задействует всю заднюю цепь мышц, включая поясницу и ягодицы, улучшая стабильность позвоночника.
  6. Ягодичный мостик поддерживает поясничный отдел за счёт укрепления ягодиц и задней поверхности бедра.
  7. Подъёмы противоположных руки и ноги лёжа тренируют координацию и стабилизаторы позвоночника.
  8. Сгибание МакГилла укрепляет мышцы кора и поясницы без избыточной нагрузки на позвоночные диски.
  9. Боковая планка развивает боковые мышцы корпуса и повышает устойчивость всех отделов позвоночника.
  10. Упражнение "птица-собака" улучшает баланс, координацию и контроль положения тела.

Сравнение укрепляющих и растягивающих упражнений

Укрепляющие упражнения формируют стабильность и защиту позвоночника, тогда как растяжка улучшает подвижность и снижает напряжение. Наилучший эффект достигается при сочетании обоих подходов: сначала мягкое укрепление, затем растяжение мышц. Такой баланс снижает риск перегрузки и повышает комфорт движений.

Советы для безопасных тренировок

  1. Выполняйте упражнения в медленном и контролируемом темпе.
  2. Следите за положением шеи и поясницы без резких движений.
  3. Начинайте с коротких удержаний и постепенно увеличивайте время.
  4. Занимайтесь регулярно, 3-4 раза в неделю.

Популярные вопросы об укреплении позвоночника

Можно ли выполнять упражнения каждый день?

Да, при умеренной нагрузке и отсутствии боли.

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, при соблюдении техники и постепенном подходе.

Нужно ли оборудование?

Большинство упражнений выполняются с собственным весом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес упражнения
Новости Все >
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Еда и рецепты
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Универсальная подлива за 3 минуты подходит к мясу и гарнирам
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
Упражнение супергерой укрепляет поясничный отдел
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.