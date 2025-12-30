Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Гибкость — не бонус, а защита: что происходит с телом, если игнорировать растяжку

Упражнения на гибкость улучшает осанку при хронических нагрузках
Спорт

Растяжка часто воспринимается как необязательное дополнение к тренировке, но именно она во многом определяет, как чувствует себя тело в повседневной жизни. Гибкость мышц и подвижность суставов напрямую влияют на осанку, восстановление и общее самочувствие. Регулярная растяжка помогает не только телу, но и нервной системе. Об этом сообщает Alex Fitness.

Спортивный перерыв
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный перерыв

Зачем организму нужна растяжка

Растяжка представляет собой комплекс упражнений, направленных на увеличение гибкости мышц и сухожилий, а также на улучшение подвижности суставов. Она помогает телу адаптироваться к нагрузкам и снижает негативные последствия малоподвижного образа жизни. При регулярной практике движения становятся свободнее, а тело — более устойчивым к перегрузкам.

Польза для спины и восстановление после нагрузок

Современный ритм жизни часто связан с длительным сидением, что отражается на состоянии позвоночника и мышц спины. Растяжка помогает снизить напряжение в области шеи, плеч и поясницы, улучшает осанку и уменьшает дискомфорт. За счёт усиления кровообращения мышцы быстрее получают кислород и питательные вещества, а восстановление после тренировки проходит заметно легче. Повышенная гибкость также упрощает бытовые движения — от наклонов до подъёма тяжестей.

Влияние растяжки на ментальное здоровье

Во время растяжки тело постепенно расслабляется, а вместе с ним снижается уровень внутреннего напряжения. Медленные движения и контроль дыхания помогают успокоить нервную систему и снизить влияние стресса. Даже короткая пауза на растяжку в течение рабочего дня способствует улучшению концентрации и общего самочувствия, особенно при сидячей работе.

Может ли растяжка снизить риск травм

Регулярная растяжка делает мышцы более эластичными и устойчивыми к резким движениям. Расслабленные и подготовленные ткани менее подвержены микроповреждениям, которые часто становятся причиной боли и скованности. Именно поэтому растяжку рекомендуется выполнять перед тренировкой и после неё - для подготовки мышц и безопасного восстановления.

Упражнения на растяжку шеи

Мышцы шеи часто находятся в постоянном напряжении, поэтому им важно уделять отдельное внимание.
Медленные наклоны головы вперёд, назад и в стороны выполняются в спокойном темпе с фиксацией положения на несколько секунд. Дыхание должно быть ровным и глубоким.
Растяжка задней поверхности шеи выполняется с лёгким опусканием головы и контролем положения позвоночника, без резких движений и давления.

Упражнения для рук и плеч

Вытягивание рук вверх с соединёнными ладонями помогает раскрыть плечевой пояс и снять напряжение в верхней части спины. Важно тянуться вверх без отрыва стоп от пола.
Растяжка трицепсов выполняется с заведением руки за спину и мягким вытяжением, позволяя проработать мышцы плеч и рук без перегрузки.

Растяжка мышц спины

Боковая растяжка у опоры помогает снять напряжение с широчайших мышц спины и улучшить подвижность корпуса. Движение выполняется плавно, с контролем положения таза.
Поза ребёнка способствует глубокому расслаблению позвоночника и мышц спины, особенно после физической нагрузки или долгого дня.

Сравнение: растяжка и её отсутствие в тренировочном процессе

Регулярная растяжка улучшает подвижность и ускоряет восстановление, тогда как её отсутствие со временем приводит к скованности и повышенному риску дискомфорта. Тело, которое регулярно растягивают, лучше переносит силовые и кардио-нагрузки и быстрее адаптируется к изменениям ритма жизни.

Плюсы и минусы регулярной растяжки

Растяжка имеет очевидные преимущества, но требует внимательного отношения к технике.

  • Плюсы: улучшение гибкости, снижение мышечного напряжения, поддержка осанки, профилактика травм.
  • Минусы: необходимость регулярности и аккуратного выполнения без резких движений.

Советы по выполнению растяжки

  1. Выполняйте упражнения в медленном темпе без боли.
  2. Следите за дыханием и не задерживайте его.
  3. Уделяйте внимание шее, спине и плечам при сидячей работе.
  4. Делайте растяжку до и после тренировки, а также в течение дня при необходимости.

Популярные вопросы о растяжке

Нужно ли делать растяжку каждый день?

Да, при умеренной интенсивности она подходит для ежедневной практики.

Можно ли заменить растяжкой тренировку?

Растяжка дополняет нагрузку, но не заменяет силовые и кардио-упражнения.

Когда лучше выполнять растяжку — до или после тренировки?

Оптимально сочетать оба варианта в зависимости от цели.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
В Казани разгорелся скандал из-за новогодних сладостей для детей
Удаление отцветших цветов продлевает цветение растений — Actualno
Порции и количество блюд влияют на новогоднюю калорийность — Соломатина
Щепотка соли снижает горечь чёрного чая — чайные мастера
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Рис и компот помогут мягко очистить организм — диетолог Белоусова
Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Домашние животные
Популяция диких коров на острове Амстердам выросла из пяти особей — Sciencing
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
Упражнения на гибкость улучшает осанку при хронических нагрузках
Один день переедания не меняет вес кардинально — The Conversation
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Грязная ваза ускоряет увядание срезанных цветов — Ciceksel
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist
Прямохождение человека связывают со снижением солнечной нагрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.