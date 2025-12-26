Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Тело устаёт — мозг просыпается: тренировки запускают скрытые процессы в голове

Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Спорт

Поход в спортзал чаще всего ассоциируется с работой над телом — весом, рельефом и выносливостью. При этом физическая активность запускает не менее важные процессы в голове, влияя на мышление, эмоции и стрессоустойчивость. Современные исследования подтверждают: регулярные тренировки способны менять работу мозга так же заметно, как и форму мышц. Об этом сообщает Alex Fitness.

Фитнес
Фото: www.pexels.com by Pavel Danilyuk is licensed under Бесплатное использование
Фитнес

Как физическая активность меняет работу мозга

Во время движения организм работает как единая система, и мозг активно включается в этот процесс. Физическая нагрузка становится для него своеобразной тренировкой, стимулирующей сразу несколько ключевых механизмов. Именно поэтому после занятий фитнесом часто появляется ощущение ясности мыслей и внутреннего подъёма.

Одним из первых эффектов становится усиленная выработка эндорфинов. Эти вещества отвечают за ощущение радости и эмоционального равновесия, помогая снизить уровень напряжения. Даже при заметной физической усталости настроение после тренировки обычно остаётся приподнятым, а тревожный фон заметно ослабевает, что особенно важно в периоды умственного переутомления.

Кровообращение и питание нервных клеток

Активные движения усиливают приток крови к мозгу, улучшая снабжение кислородом и питательными веществами. Это напрямую отражается на памяти, способности концентрироваться и скорости обработки информации. Регулярные занятия фитнесом помогают поддерживать эти функции на высоком уровне, особенно при сидячей работе и длительном времени за компьютером.

Кроме того, аэробные нагрузки стимулируют нейрогенез — процесс образования новых нейронов в гиппокампе. Эта область мозга играет ключевую роль в обучении и формировании долговременной памяти, поэтому бег, плавание или даже короткие активные паузы в течение дня оказываются полезными не только для тела, но и для умственной работоспособности.

Стресс, гормоны и психическое состояние

Физическая активность помогает регулировать уровень кортизола — гормона стресса, который при хроническом избытке ухудшает концентрацию и эмоциональный фон. Тренировки позволяют "разрядить" нервную систему и восстановить баланс, особенно в сочетании с растяжкой или дыхательными практиками.

Регулярный фитнес снижает риск тревожных состояний и депрессивных эпизодов. У людей с интеллектуальной нагрузкой отмечается более высокая скорость принятия решений, а сама связь движения и эмоционального состояния всё чаще рассматривается как эффективный инструмент поддержки психики, в том числе при повышенной тревожности и эмоциональном выгорании, о чём говорит опыт движения как способа успокоить нервную систему.

Какие тренировки особенно полезны для мозга

Разные форматы занятий по-своему влияют на когнитивные функции. Кардио-нагрузки, такие как бег, плавание или занятия на эллипсоиде, активно поддерживают нейропластичность. Силовые тренировки стимулируют выработку гормона роста и тестостерона, что положительно отражается на внимании и памяти.

Йога и растяжка помогают стабилизировать дыхание и успокоить нервную систему. Интервальные тренировки, несмотря на короткую продолжительность, создают мощный стимул для адаптации мозга к новым условиям и повышают устойчивость к стрессу.

Сравнение кардио и силовых тренировок для когнитивных функций

Кардио-нагрузки в первую очередь улучшают кровообращение и стимулируют образование новых нейронов, что важно для обучения и памяти. Силовые тренировки больше влияют на гормональный фон и устойчивость к стрессу, поддерживая концентрацию и работоспособность. Оптимальный эффект достигается при сочетании обоих типов активности в одной программе.

Плюсы и минусы регулярных тренировок для мозга

Физическая активность имеет ряд очевидных преимуществ, но требует разумного подхода. Она помогает улучшить настроение, повысить ясность мышления и снизить уровень стресса. При этом чрезмерные нагрузки без восстановления могут привести к переутомлению и снижению концентрации.

  • Плюсы: улучшение памяти и внимания, снижение тревожности, поддержка нейропластичности.
  • Минусы: риск переутомления при отсутствии отдыха, необходимость регулярности и самодисциплины.

Советы по тренировкам для поддержки мозга

  1. Стремитесь к минимуму 150 минут умеренного кардио в неделю или проводите 3 силовые тренировки продолжительностью 45-60 минут.
  2. Добавляйте растяжку и дыхательные упражнения после занятий для восстановления нервной системы.
  3. Во время учёбы или офисной работы делайте короткие активные паузы — простая разминка или планка помогают "перезагрузить" внимание.

Популярные вопросы о влиянии фитнеса на мозг

Какие тренировки лучше всего подходят для улучшения памяти?

Аэробные нагрузки, такие как бег и плавание, наиболее активно стимулируют зоны мозга, отвечающие за запоминание и обучение.

Сколько нужно тренироваться, чтобы заметить эффект?

Первые изменения в концентрации и настроении многие отмечают уже через 2-3 недели регулярных занятий.

Что выбрать — кардио или силовые упражнения?

Лучший вариант — сочетание обоих типов тренировок, так как они воздействуют на мозг разными механизмами.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Соль снижает горечь кофе за счёт работы вкусовых рецепторов — бариста
Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno
Сейчас читают
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.