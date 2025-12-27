Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Скручивания больше не работают: это упражнение добирается до жира внизу живота

Боковые сгибания бедра с поворотами укрепляют нижний пресс
Спорт

Любители спорта давно заметили: под каждую цель существует свой формат тренировок. Одни выбирают бег, велотренажёры или HIIT ради выносливости, другие делают ставку на йогу, пилатес или барре, чтобы бережно поработать со спиной и суставами.

Стройный пресс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стройный пресс

Почему регулярные тренировки важны для тела и самочувствия

Независимо от выбранного направления, движение остаётся основой хорошего самочувствия и устойчивого ощущения собственного тела. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают справляться с упадком настроения и поддерживают эмоциональный баланс. Помимо этого, упражнения укрепляют мышцы, улучшают дыхание, активизируют сердечно-сосудистую систему и повышают насыщение крови кислородом.

Наиболее эффективным считается сочетание силовых тренировок и нагрузок на выносливость. Такой подход позволяет развивать тело комплексно и снижает риск перегрузок. Однако в силовых программах многие по привычке концентрируются на прессе или ягодицах, забывая о разнообразии, пишет InStyle.

Тренировка кора как альтернатива привычным упражнениям

Тем, кто хочет выйти за рамки стандартных скручиваний, стоит обратить внимание на упражнения для мышц кора. Регулярная смена движений помогает избежать адаптации мышц и поддерживать прогресс. Одно из таких упражнений считается универсальным: оно нацелено на нижнюю часть живота, но при этом задействует ягодицы и стабилизаторы корпуса.

В долгосрочной перспективе подобные упражнения могут способствовать снижению дискомфорта в пояснице и поддержке людей с ослабленными мышцами тазового дна. Именно поэтому их всё чаще рекомендуют включать в тренировочный план.

Упражнение для нижнего пресса: боковые сгибания бедра с поворотами

Боковые сгибания бедра с поворотами направлены на активацию глубоких мышц живота, особенно нижнего пресса и косых мышц. При правильной технике движение дополнительно укрепляет ягодицы и улучшает контроль корпуса, что важно как для силовых тренировок, так и для повседневной активности.

Советы шаг за шагом: как выполнять упражнение правильно

Для выполнения понадобится только коврик.

  1. Встаньте на колени, опустив их на коврик, и сядьте ягодицами на пятки.

  2. Выпрямите корпус так, чтобы бёдра и туловище образовали одну линию, колени остаются на полу.

  3. Напрягите мышцы кора и ягодицы, поднимаясь вверх.

  4. Положите пальцы на виски и вытяните руки вверх.

  5. В верхней точке наклонитесь влево и коснитесь левой пятки рукой.

  6. Вернитесь в исходное положение и выполните движение на другую сторону.

Рекомендуется выполнить три подхода по 15 повторений на каждую сторону, сохраняя контроль и ровное дыхание.

Плюсы и минусы боковых сгибаний бедра с поворотами

Это упражнение имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать.

К преимуществам относятся:

  • активация глубоких мышц живота;
  • дополнительная нагрузка на ягодицы и кор;
  • отсутствие необходимости в оборудовании;
  • возможность выполнять упражнение дома.

Среди ограничений:

  • требует внимания к технике;
  • не заменяет полноценную силовую тренировку;
  • результат зависит от регулярности.

Сравнение с классическими упражнениями на пресс

В отличие от стандартных подъёмов туловища, боковые сгибания бедра с поворотами меньше нагружают поясницу и задействуют стабилизирующие мышцы. Классические упражнения больше ориентированы на поверхностный пресс, тогда как это движение работает с глубиной и балансом корпуса. Лучший эффект достигается при комбинировании разных типов упражнений.

Популярные вопросы о тренировке мышц кора

Как выбрать упражнения для нижнего пресса?

Стоит отдавать предпочтение движениям, которые задействуют глубокие мышцы и не вызывают дискомфорта в пояснице.

Сколько раз в неделю выполнять такие упражнения?

Оптимально включать их 2-3 раза в неделю в составе общей силовой тренировки.

Что лучше: изолированные упражнения или комплекс на кор?

Комплексные упражнения эффективнее, так как развивают не только пресс, но и стабилизацию всего корпуса.

Грамотное сочетание упражнений для кора, умеренных кардионагрузок и повседневной активности помогает поддерживать форму и снижать нагрузку на спину без экстремальных тренировок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт фитнес здоровье тренировка
