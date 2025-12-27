Скручивания больше не работают: это упражнение добирается до жира внизу живота

Любители спорта давно заметили: под каждую цель существует свой формат тренировок. Одни выбирают бег, велотренажёры или HIIT ради выносливости, другие делают ставку на йогу, пилатес или барре, чтобы бережно поработать со спиной и суставами.
Независимо от выбранного направления, движение остаётся основой хорошего самочувствия и устойчивого ощущения собственного тела. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают справляться с упадком настроения и поддерживают эмоциональный баланс. Помимо этого, упражнения укрепляют мышцы, улучшают дыхание, активизируют сердечно-сосудистую систему и повышают насыщение крови кислородом.
Наиболее эффективным считается сочетание силовых тренировок и нагрузок на выносливость. Такой подход позволяет развивать тело комплексно и снижает риск перегрузок. Однако в силовых программах многие по привычке концентрируются на прессе или ягодицах, забывая о разнообразии, пишет InStyle.
Тем, кто хочет выйти за рамки стандартных скручиваний, стоит обратить внимание на упражнения для мышц кора. Регулярная смена движений помогает избежать адаптации мышц и поддерживать прогресс. Одно из таких упражнений считается универсальным: оно нацелено на нижнюю часть живота, но при этом задействует ягодицы и стабилизаторы корпуса.
В долгосрочной перспективе подобные упражнения могут способствовать снижению дискомфорта в пояснице и поддержке людей с ослабленными мышцами тазового дна. Именно поэтому их всё чаще рекомендуют включать в тренировочный план.
Боковые сгибания бедра с поворотами направлены на активацию глубоких мышц живота, особенно нижнего пресса и косых мышц. При правильной технике движение дополнительно укрепляет ягодицы и улучшает контроль корпуса, что важно как для силовых тренировок, так и для повседневной активности.
Для выполнения понадобится только коврик.
Встаньте на колени, опустив их на коврик, и сядьте ягодицами на пятки.
Выпрямите корпус так, чтобы бёдра и туловище образовали одну линию, колени остаются на полу.
Напрягите мышцы кора и ягодицы, поднимаясь вверх.
Положите пальцы на виски и вытяните руки вверх.
В верхней точке наклонитесь влево и коснитесь левой пятки рукой.
Вернитесь в исходное положение и выполните движение на другую сторону.
Рекомендуется выполнить три подхода по 15 повторений на каждую сторону, сохраняя контроль и ровное дыхание.
Это упражнение имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать.
К преимуществам относятся:
Среди ограничений:
В отличие от стандартных подъёмов туловища, боковые сгибания бедра с поворотами меньше нагружают поясницу и задействуют стабилизирующие мышцы. Классические упражнения больше ориентированы на поверхностный пресс, тогда как это движение работает с глубиной и балансом корпуса. Лучший эффект достигается при комбинировании разных типов упражнений.
Стоит отдавать предпочтение движениям, которые задействуют глубокие мышцы и не вызывают дискомфорта в пояснице.
Оптимально включать их 2-3 раза в неделю в составе общей силовой тренировки.
Комплексные упражнения эффективнее, так как развивают не только пресс, но и стабилизацию всего корпуса.
Грамотное сочетание упражнений для кора, умеренных кардионагрузок и повседневной активности помогает поддерживать форму и снижать нагрузку на спину без экстремальных тренировок.
