Тело меняется, сила остаётся: тренировки Дженнифер Энистон оказались особенно полезны в период менопаузы

Вопрос самочувствия во время менопаузы волнует многих женщин, и все чаще внимание привлекают не медикаменты, а грамотно выстроенные тренировки. Один из таких подходов активно поддерживает американская актриса Дженнифер Энистон, для которой физическая форма давно стала частью образа жизни.
За последние годы эта программа получила не только популярность, но и научное подтверждение эффективности. Об этом сообщается в исследовании Университета Эксетера.
На протяжении последних двух лет актриса является сторонницей и амбассадором Pvolve — системы функциональных тренировок, созданной Рэйчел Кацман. Этот метод основан на мягкой силовой нагрузке, работе с сопротивлением и движениях, адаптированных под текущее состояние тела.
Энистон неоднократно отмечала, что Pvolve помог ей не только поддерживать форму, но и справляться с хроническими болями в спине. Со временем интерес к программе вышел за рамки фитнес-тренда и стал предметом научного анализа, особенно в контексте женского здоровья в среднем возрасте.
Новое исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, было посвящено влиянию Pvolve на женщин в период менопаузы. В нем приняли участие 72 здоровые и физически активные женщины в пременопаузе, перименопаузе и постменопаузе, которые не проходили заместительную гормональную терапию.
В течение 12 недель участницы выполняли низкоинтенсивную силовую программу для всего тела. Результаты оказались показательными: ученые зафиксировали рост силы мышц нижней части тела и улучшение работы тазобедренного сустава на 19%, увеличение гибкости на 21%, а также рост показателей динамического равновесия, подвижности и стабильности на 10%. При этом мышечная масса увеличивалась без набора общего веса.
"В этом исследовании впервые было установлено, что польза от силовых тренировок для силы нижних конечностей и равновесия может сохраняться на протяжении всего периода менопаузы при выполнении определенных видов упражнений", — говорится в заявлении Университета Эксетера.
Во время менопаузы женщины часто сталкиваются со снижением мышечной силы, ухудшением координации и равновесия. Эти изменения повышают риск падений и переломов, особенно в более зрелом возрасте.
Руководитель исследования профессор Фрэнсис Стивенс подчеркивает, что ключевым преимуществом Pvolve является доступность упражнений и возможность выполнять их дома без сложного оборудования.
"Преимущество этих простых упражнений с сопротивлением заключается в том, что их легко выполнять дома, и мы доказали их эффективность в улучшении силы и равновесия у женщин во время и после менопаузы", — отметил профессор Фрэнсис Стивенс.
По словам ученого, некоторые показатели равновесия даже улучшались сильнее у женщин в постменопаузе, что опровергает представление о том, что в этот период прогресс невозможен.
Президент Pvolve Джули Картрайт назвала результаты исследования важным шагом для женского здоровья. Она отметила, что методика может помочь женщинам чувствовать себя сильнее и увереннее в период серьезных физиологических изменений.
"В период перехода к менопаузе женщины претерпевают огромные физические изменения, и это исследование показывает, что метод Pvolve может служить средством, помогающим женщинам жить лучше и чувствовать себя лучше на протяжении всей жизни", — заявила Джули Картрайт.
Актриса стала официальным амбассадором бренда в 2023 году и открыто делится личным опытом. По ее словам, Pvolve — это функциональный фитнес, который учитывает текущее состояние тела и позволяет работать с существующими ограничениями, а не игнорировать их.
"После каждой тренировки я чувствую себя полной энергии и уверенности в своих силах", — рассказывала Дженнифер Энистон в интервью CR Fashion Book.
Она также отмечала, что занятия постоянно меняются и не становятся рутиной, а уровень сложности можно адаптировать под любой уровень подготовки.
Традиционные силовые тренировки часто ориентированы на рост мышечной массы и работу с весами. Pvolve, напротив, делает акцент на функциональные движения, устойчивость суставов и баланс. Такой подход особенно актуален при менопаузе, когда чрезмерные нагрузки могут приводить к травмам и переутомлению. В отличие от стандартного фитнес-зала, программа лучше адаптируется под возрастные изменения.
Методика получила признание, но, как и любой формат тренировок, имеет свои особенности. Она подходит не всем, но может стать эффективным решением для многих женщин.
Начинать стоит с оценки собственного состояния и, при необходимости, консультации с врачом. Лучше выбирать программы с низкой интенсивностью и постепенным увеличением нагрузки. Регулярность важнее длительности, а внимание к сигналам тела помогает избежать перегрузок.
Да, программа рассчитана на разный уровень подготовки и легко адаптируется.
Большинство упражнений выполняются с минимальным инвентарем или вовсе без него.
Функциональные тренировки часто оказываются безопаснее и эффективнее для баланса и суставов.
