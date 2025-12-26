Тело меняется, сила остаётся: тренировки Дженнифер Энистон оказались особенно полезны в период менопаузы

Тренировки Pvolve улучшили силу и равновесие при менопаузе — Университет Эксетера

Вопрос самочувствия во время менопаузы волнует многих женщин, и все чаще внимание привлекают не медикаменты, а грамотно выстроенные тренировки. Один из таких подходов активно поддерживает американская актриса Дженнифер Энистон, для которой физическая форма давно стала частью образа жизни.

Фото: Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) / jenniferaniston by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженифер Энистон

За последние годы эта программа получила не только популярность, но и научное подтверждение эффективности. Об этом сообщается в исследовании Университета Эксетера.

Почему Дженнифер Энистон выбрала Pvolve

На протяжении последних двух лет актриса является сторонницей и амбассадором Pvolve — системы функциональных тренировок, созданной Рэйчел Кацман. Этот метод основан на мягкой силовой нагрузке, работе с сопротивлением и движениях, адаптированных под текущее состояние тела.

Энистон неоднократно отмечала, что Pvolve помог ей не только поддерживать форму, но и справляться с хроническими болями в спине. Со временем интерес к программе вышел за рамки фитнес-тренда и стал предметом научного анализа, особенно в контексте женского здоровья в среднем возрасте.

Что показало исследование Университета Эксетера

Новое исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, было посвящено влиянию Pvolve на женщин в период менопаузы. В нем приняли участие 72 здоровые и физически активные женщины в пременопаузе, перименопаузе и постменопаузе, которые не проходили заместительную гормональную терапию.

В течение 12 недель участницы выполняли низкоинтенсивную силовую программу для всего тела. Результаты оказались показательными: ученые зафиксировали рост силы мышц нижней части тела и улучшение работы тазобедренного сустава на 19%, увеличение гибкости на 21%, а также рост показателей динамического равновесия, подвижности и стабильности на 10%. При этом мышечная масса увеличивалась без набора общего веса.

"В этом исследовании впервые было установлено, что польза от силовых тренировок для силы нижних конечностей и равновесия может сохраняться на протяжении всего периода менопаузы при выполнении определенных видов упражнений", — говорится в заявлении Университета Эксетера.

Почему такие тренировки важны при менопаузе

Во время менопаузы женщины часто сталкиваются со снижением мышечной силы, ухудшением координации и равновесия. Эти изменения повышают риск падений и переломов, особенно в более зрелом возрасте.

Руководитель исследования профессор Фрэнсис Стивенс подчеркивает, что ключевым преимуществом Pvolve является доступность упражнений и возможность выполнять их дома без сложного оборудования.

"Преимущество этих простых упражнений с сопротивлением заключается в том, что их легко выполнять дома, и мы доказали их эффективность в улучшении силы и равновесия у женщин во время и после менопаузы", — отметил профессор Фрэнсис Стивенс.

По словам ученого, некоторые показатели равновесия даже улучшались сильнее у женщин в постменопаузе, что опровергает представление о том, что в этот период прогресс невозможен.

Реакция Pvolve и позиция компании

Президент Pvolve Джули Картрайт назвала результаты исследования важным шагом для женского здоровья. Она отметила, что методика может помочь женщинам чувствовать себя сильнее и увереннее в период серьезных физиологических изменений.

"В период перехода к менопаузе женщины претерпевают огромные физические изменения, и это исследование показывает, что метод Pvolve может служить средством, помогающим женщинам жить лучше и чувствовать себя лучше на протяжении всей жизни", — заявила Джули Картрайт.

Что говорит сама Дженнифер Энистон

Актриса стала официальным амбассадором бренда в 2023 году и открыто делится личным опытом. По ее словам, Pvolve — это функциональный фитнес, который учитывает текущее состояние тела и позволяет работать с существующими ограничениями, а не игнорировать их.

"После каждой тренировки я чувствую себя полной энергии и уверенности в своих силах", — рассказывала Дженнифер Энистон в интервью CR Fashion Book.

Она также отмечала, что занятия постоянно меняются и не становятся рутиной, а уровень сложности можно адаптировать под любой уровень подготовки.

Сравнение Pvolve с классическими силовыми тренировками

Традиционные силовые тренировки часто ориентированы на рост мышечной массы и работу с весами. Pvolve, напротив, делает акцент на функциональные движения, устойчивость суставов и баланс. Такой подход особенно актуален при менопаузе, когда чрезмерные нагрузки могут приводить к травмам и переутомлению. В отличие от стандартного фитнес-зала, программа лучше адаптируется под возрастные изменения.

Плюсы и минусы тренировок Pvolve

Методика получила признание, но, как и любой формат тренировок, имеет свои особенности. Она подходит не всем, но может стать эффективным решением для многих женщин.

Плюсы:

улучшение силы и равновесия без жесткой нагрузки;

возможность заниматься дома без сложного инвентаря;

адаптация под возрастные и гормональные изменения.

Минусы:

требует регулярности для устойчивого эффекта;

может показаться недостаточно интенсивной любителям классического фитнеса;

важна правильная техника выполнения.

Советы по началу тренировок при менопаузе

Начинать стоит с оценки собственного состояния и, при необходимости, консультации с врачом. Лучше выбирать программы с низкой интенсивностью и постепенным увеличением нагрузки. Регулярность важнее длительности, а внимание к сигналам тела помогает избежать перегрузок.

Популярные вопросы о тренировках при менопаузе

Подходит ли Pvolve женщинам без спортивного опыта?

Да, программа рассчитана на разный уровень подготовки и легко адаптируется.

Можно ли заниматься дома без оборудования?

Большинство упражнений выполняются с минимальным инвентарем или вовсе без него.

Что лучше при менопаузе — силовые тренировки или функциональные?

Функциональные тренировки часто оказываются безопаснее и эффективнее для баланса и суставов.