Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

10 000 шагов оказались мифом: простое упражнение дома даёт тот же эффект за минуты

Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Спорт

Идея проходить 10 000 шагов в день давно считается эталоном здорового образа жизни. Однако все больше специалистов обращают внимание на то, что эта цель не всегда удобна и не всем подходит по времени. Альтернатива может быть гораздо проще и доступнее, причем выполнять ее можно, не выходя из дома. Об этом рассказала биохимик и исследователь доктор Ронда Патрик.

приседания спорт
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
приседания спорт

Почему 10 000 шагов — не универсальное решение

Ходьба по праву считается одним из самых доступных и полезных видов физической активности. Она укрепляет сердце, кости и мышцы, помогает контролировать вес, снижает уровень стресса и положительно влияет на сон. Тем не менее сама цифра "10 000 шагов" не имеет строгого научного обоснования и требует значительных временных затрат — около полутора часов в день.

"Цель в 10 000 шагов в день не основана на научных данных и, что наиболее важно, требует много времени, около девяноста минут", — объясняет биохимик и основатель подкаста FoundMyFitness доктор Ронда Патрик.

По словам специалиста, смысл не в отказе от ходьбы, а в поиске более эффективных способов поддерживать здоровье для тех, у кого плотный график или низкая мотивация к длительным прогулкам, особенно в холодное время года.

Упражнение, которое может заменить шаги

Врачи и исследователи все чаще говорят о пользе коротких, но регулярных нагрузок. Вместо того чтобы стремиться к большому числу шагов, они рекомендуют уделять физической активности всего 10 минут в день, но с большей интенсивностью, пишет Bovary.

Недавние данные показывают, что простой и практичный вариант — выполнять по 10 приседаний каждые 45 минут в течение восьмичасового рабочего дня. В сумме это около 100 приседаний, распределенных равномерно и без ощущения перегрузки.

"Это стратегия, называемая "перекусывающими упражнениями”, чрезвычайно эффективная для прерывания длительных периодов неподвижности, улучшения сердечно-сосудистой функции и регулирования уровня сахара в крови", — отмечает Ронда Патрик.

Такие короткие "микропаузы" особенно полезны для людей с сидячей работой и минимальной повседневной активностью.

Как правильно выполнять глубокие приседания

Чтобы упражнение приносило пользу и не вредило суставам, важно соблюдать технику. Встаньте прямо, поставив ноги на ширине плеч, спину держите ровно, грудь расправьте. Медленно опускайтесь вниз, словно садитесь на стул, слегка отводя таз назад и контролируя положение коленей.

Колени должны двигаться по линии стоп, не заваливаясь внутрь. Подъем выполняется за счет упора на пятки с активацией ягодичных мышц. В нижней точке бедра стремятся к положению параллельно полу, при этом спина остается нейтральной, без прогиба.

Почему короткие нагрузки так эффективны

Интенсивные, но непродолжительные упражнения помогают быстрее активизировать обмен веществ, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить негативные эффекты длительного сидения. Они не требуют специального оборудования, фитнес-зала или спортивной формы и легко вписываются в повседневный ритм.

При этом специалисты подчеркивают, что ходьба по-прежнему остается важной частью здорового образа жизни в любом возрасте. Она благотворно влияет на суставы, психоэмоциональное состояние и общую выносливость.

Сравнение: приседания и ходьба

Ходьба подходит для восстановления, снижения стресса и поддержания базовой активности, особенно на свежем воздухе. Приседания же дают более выраженную силовую и метаболическую нагрузку за короткое время. В отличие от прогулок, они активнее задействуют мышцы ног и ягодиц, а также быстрее повышают пульс. Оптимальный эффект достигается не при выборе одного варианта, а при их разумном сочетании.

Плюсы и минусы "упражнений между делом"

Этот подход привлекает своей простотой, но имеет и ограничения. Он особенно удобен для офисных сотрудников и людей с малоподвижным образом жизни.

Плюсы:

  • экономия времени без потери эффективности;
  • улучшение контроля уровня сахара в крови;
  • снижение вреда от длительного сидения.

Минусы:

  • необходимость напоминаний и самодисциплины;
  • важность правильной техники;
  • не заменяет полностью прогулки на свежем воздухе.

Советы по внедрению приседаний в день шаг за шагом

Начните с установки таймера или напоминаний каждые 45-60 минут. Выполняйте упражнения в комфортном темпе, без рывков. Если есть проблемы с коленями или спиной, стоит проконсультироваться с врачом. Постепенно можно увеличивать глубину приседа или добавлять легкую разминку перед началом.

Популярные вопросы о замене 10 000 шагов

Можно ли полностью отказаться от ходьбы?

Нет, ходьба важна для общего здоровья и психоэмоционального состояния, особенно на свежем воздухе.

Сколько приседаний нужно в день?

Рекомендуемая схема — около 100 приседаний, распределенных на весь день.

Что лучше для здоровья — приседания или шаги?

Лучший результат дает сочетание: ходьба как база и короткие интенсивные упражнения как дополнение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы фитнес здоровье упражнения
Новости Все >
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Сейчас читают
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Разряженный аккумулятор замерзает уже при −10 градусах
Якутский карась не пахнет тиной из-за отсутствия водорослей
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Первое упоминание "обезьяны-скунса" относится к 1970-м годам — IFLScience
Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.