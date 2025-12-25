Этот вид спорта добавляет почти 10 лет жизни — и дело не только в движении

Теннис увеличивает продолжительность жизни на 9,7 года — elEconomista

Ученые и врачи давно ищут универсальный рецепт долголетия, и спорт в этих исследованиях занимает особое место. Один из видов физической активности неожиданно оказался заметно эффективнее привычного бега или тренировок в зале.

Фото: https://pixabay.com by IGfotojonas is licensed under Free Теннисный мяч на грунтовом корте

Он объединяет нагрузку, мышление и общение, создавая редкий баланс для здоровья. Об этом рассказал хирург и эксперт по долголетию Патрисио Очоа в своих публикациях в социальных сетях.

Почему именно этот вид спорта оказался лидером

Речь идет о теннисе — виде спорта, который, по данным долгосрочных наблюдений, связан с самым заметным приростом продолжительности жизни. Патрисио Очоа ссылается на масштабное исследование, в котором более 8,5 тысячи человек наблюдали на протяжении 25 лет. Ученые анализировали, какими видами спорта занимались участники и как это отражалось на состоянии их здоровья и возрасте дожития.

"Я как-то слышал, что теннис — это вид спорта, который больше всего увеличивает продолжительность жизни. Оказывается, он лучше, чем бег, ходьба или посещение тренажерного зала, которые, согласно этому исследованию, могут добавить до 10 лет к продолжительности жизни", — рассказывает хирург и эксперт по долголетию Патрисио Очоа.

Согласно результатам, занятия теннисом ассоциировались с увеличением продолжительности жизни почти на 9,7 года, тогда как регулярные тренировки в спортзале давали в среднем около 1,5 года. При этом польза спорта в целом не ставится под сомнение — различия объясняются комплексом факторов, пишет elEconomista.

Физиология: переменная нагрузка и выносливость

Одна из ключевых причин эффективности тенниса — характер физической активности. В игре чередуются короткие интенсивные рывки и периоды активного восстановления, что напоминает высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Такой формат напрямую влияет на VO2 max — максимальное потребление кислорода, которое считается одним из важнейших маркеров долголетия и сердечно-сосудистого здоровья.

В отличие от линейных циклических нагрузок, таких как бег или быстрая ходьба, движения в теннисе постоянно меняются. Игрок ускоряется, резко тормозит, разворачивается и работает корпусом, что укрепляет суставы и развивает координацию.

"Кроме того, движения в этом виде спорта не линейны, как при беге; здесь нужно менять направление, ускоряться, тормозить и вращаться, что тренирует стабильность суставов, реактивную силу, проприоцепцию и увеличивает функциональную мышечную массу", — отмечает Очоа.

Эти качества особенно важны с возрастом, поскольку снижают риск падений и развития физической хрупкости.

Мозг и социальные связи как факторы долголетия

Теннис — это не только работа мышц, но и постоянная когнитивная нагрузка. Во время матча игроку приходится быстро анализировать ситуацию, прогнозировать действия соперника и принимать решения за доли секунды. Такая тренировка поддерживает скорость мышления и исполнительные функции мозга.

Еще один важный аспект — социальное взаимодействие. Игра почти всегда предполагает партнера или соперника, а также регулярное общение, что само по себе связано с более низкими рисками депрессии и когнитивного снижения в пожилом возрасте.

"Мы точно не знаем, дело ли в самом теннисе или в образе жизни, связанном с ним, но они делают что-то правильно", — заключает Патрисио Очоа.

Сравнение тенниса с другими популярными видами активности

Теннис выгодно отличается от бега, ходьбы и классических тренировок в спортзале сочетанием нескольких факторов. В нем присутствует аэробная и анаэробная нагрузка, силовая работа, координация и элементы игры. Бег и ходьба хорошо укрепляют сердечно-сосудистую систему, но не дают такого разнообразия движений. Тренажерный зал позволяет наращивать мышечную массу, однако часто лишен когнитивного и социального компонентов.

Плюсы и минусы занятий теннисом

Этот вид спорта имеет ряд очевидных преимуществ, но требует взвешенного подхода. Он подходит для тех, кто ищет комплексное влияние на здоровье и долголетие. При этом важно учитывать индивидуальные ограничения и уровень подготовки.

Плюсы:

сочетание кардио, силы и координации;

развитие когнитивных функций и реакции;

социальное взаимодействие и мотивация.

Минусы:

повышенная нагрузка на суставы при неправильной технике;

необходимость инвентаря и корта;

риск травм без разминки и подготовки.

Советы по началу занятий теннисом шаг за шагом

Начинать стоит с оценки физической формы и консультации врача, особенно при хронических заболеваниях. Затем важно подобрать подходящий инвентарь — ракетку, обувь и покрытие корта. На первых этапах лучше заниматься с тренером, чтобы освоить технику и снизить риск травм. Постепенное увеличение интенсивности поможет получить пользу без перегрузок.

Популярные вопросы о теннисе и долголетии

Можно ли заменить теннис другим ракеточным видом спорта?

Да, бадминтон и сквош также показывают положительное влияние, поскольку имеют схожую структуру нагрузки.

Сколько раз в неделю нужно играть, чтобы был эффект?

Большинство исследований говорит о 2-3 тренировках в неделю умеренной интенсивности.

Что лучше для долголетия — теннис или тренажерный зал?

Оптимальным считается сочетание, но теннис дает более комплексное воздействие за счет движения, мышления и общения.