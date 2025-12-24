Финны делают это почти каждый день — и живут дольше: привычка, которая снижает риск смерти на 40 процентов

Сауна снижает риск сердечных заболеваний при регулярном использовании — BMC Medicine

В Финляндии есть привычка, которую местные считают почти обязательной частью жизни, а не редким удовольствием. Речь идёт о сауне — практике, которая сопровождает финнов с детства и присутствует в большинстве домов.

Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сауна

Учёные всё чаще связывают эту традицию с высокой продолжительностью жизни и устойчивым здоровьем. Об этом сообщает специализированное издание Men's Health со ссылкой на научные исследования.

Почему сауна стала образом жизни в Финляндии

В отличие от многих стран, где сауна воспринимается как редкий спа-ритуал, в Финляндии она встроена в повседневный быт. Для финнов это не роскошь и не экзотика, а привычный способ отдыха и восстановления. Сауна используется регулярно, иногда почти ежедневно, и считается таким же важным элементом здорового образа жизни, как питание, сон и физическая активность.

Именно эта системность, а не разовые посещения, привлекла внимание исследователей. Практика рассматривается не изолированно, а как часть общего баланса между нагрузкой и восстановлением.

Что говорит наука о пользе сауны

Диетолог и спортсмен Сауль Санчес подчёркивает, что положительный эффект сауны подтверждён научными данными. Он ссылается на крупное исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine и процитированное Men's Health.

"В течение 20 лет финские исследователи наблюдали за более чем 2000 человек, чтобы понять, как сауна влияет на продолжительность жизни. Они обнаружили, что у тех, кто посещал сауну несколько раз в неделю, смертность в течение следующих 15 лет была значительно ниже, независимо от их социально-экономического уровня", — рассказал диетолог и эксперт по бразильскому джиу-джитсу Сауль Санчес.

Согласно результатам, у людей, посещавших сауну от четырёх до семи раз в неделю, общий риск смертности снижался примерно на 40%. Даже более умеренный режим — два-три раза в неделю — был связан с заметной пользой и снижением риска смерти на 24%.

За счёт чего сауна может продлевать жизнь

Исследователи предполагают, что регулярное воздействие высокой температуры запускает ряд благоприятных процессов в организме. В первую очередь речь идёт о замедлении старения на клеточном уровне и поддержке сердечно-сосудистой системы.

Отмечается снижение риска целого ряда состояний. В их числе общая смертность, сердечные заболевания, сосудистая дисфункция, деменция и болезнь Альцгеймера. Также реже фиксировались случаи внезапной смерти, хронического воспаления и высокого уровня стресса.

Дополнительно исследования указывают на улучшение качества сна, более быстрое восстановление после физических тренировок и усиленную выработку эндорфинов, что напрямую связано с ощущением благополучия.

Сауна как дополнение, а не замена привычек

Эксперты подчёркивают, что сауна не является универсальным решением. Сауль Санчес отмечает, что она работает именно как дополнение к другим основам здорового образа жизни.

Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, качественный сон и полноценный отдых остаются ключевыми факторами. Сауна усиливает их эффект, но не заменяет ни движение, ни рацион, ни восстановление.

Сравнение: сауна дома и сауна в спортзале

В Финляндии наличие сауны в доме — норма, тогда как в других странах это редкость. Домашняя сауна удобна за счёт регулярности и отсутствия временных ограничений. Она позволяет встроить процедуру в повседневный ритм без лишних усилий.

Сауна в спортзале, напротив, чаще используется после тренировок и работает как элемент восстановления. Такой формат особенно популярен там, где домашние сауны встречаются редко, но при этом сохраняется доступ к оздоровительным услугам.

Плюсы и минусы регулярного посещения сауны

Сауна имеет ряд очевидных преимуществ, если использовать её разумно и регулярно.

К плюсам относятся:

снижение уровня стресса и напряжения;

поддержка сердечно-сосудистой системы;

улучшение сна и восстановления;

общее ощущение расслабления и благополучия.

К возможным минусам относят:

ограничения по состоянию здоровья;

необходимость умеренности и контроля времени;

риск обезвоживания без правильного питьевого режима.

Советы по использованию сауны шаг за шагом

Начинайте с коротких сеансов, постепенно увеличивая время пребывания. Следите за водным балансом до и после процедуры. Используйте сауну как часть восстановления, а не как замену тренировкам. Прислушивайтесь к самочувствию и избегайте перегрева.

Популярные вопросы о сауне и долголетии

Как часто нужно ходить в сауну для пользы?

Исследования показывают эффект уже при 2-3 посещениях в неделю, но максимальная польза отмечается при более регулярной практике.

Можно ли считать сауну заменой спорта?

Нет, сауна дополняет физическую активность, но не заменяет её.

Кому стоит быть осторожным с сауной?

Людям с хроническими заболеваниями и проблемами сердца рекомендуется предварительная консультация с врачом.