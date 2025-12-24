В Финляндии есть привычка, которую местные считают почти обязательной частью жизни, а не редким удовольствием. Речь идёт о сауне — практике, которая сопровождает финнов с детства и присутствует в большинстве домов.
Учёные всё чаще связывают эту традицию с высокой продолжительностью жизни и устойчивым здоровьем. Об этом сообщает специализированное издание Men's Health со ссылкой на научные исследования.
В отличие от многих стран, где сауна воспринимается как редкий спа-ритуал, в Финляндии она встроена в повседневный быт. Для финнов это не роскошь и не экзотика, а привычный способ отдыха и восстановления. Сауна используется регулярно, иногда почти ежедневно, и считается таким же важным элементом здорового образа жизни, как питание, сон и физическая активность.
Именно эта системность, а не разовые посещения, привлекла внимание исследователей. Практика рассматривается не изолированно, а как часть общего баланса между нагрузкой и восстановлением.
Диетолог и спортсмен Сауль Санчес подчёркивает, что положительный эффект сауны подтверждён научными данными. Он ссылается на крупное исследование, опубликованное в журнале BMC Medicine и процитированное Men's Health.
"В течение 20 лет финские исследователи наблюдали за более чем 2000 человек, чтобы понять, как сауна влияет на продолжительность жизни. Они обнаружили, что у тех, кто посещал сауну несколько раз в неделю, смертность в течение следующих 15 лет была значительно ниже, независимо от их социально-экономического уровня", — рассказал диетолог и эксперт по бразильскому джиу-джитсу Сауль Санчес.
Согласно результатам, у людей, посещавших сауну от четырёх до семи раз в неделю, общий риск смертности снижался примерно на 40%. Даже более умеренный режим — два-три раза в неделю — был связан с заметной пользой и снижением риска смерти на 24%.
Исследователи предполагают, что регулярное воздействие высокой температуры запускает ряд благоприятных процессов в организме. В первую очередь речь идёт о замедлении старения на клеточном уровне и поддержке сердечно-сосудистой системы.
Отмечается снижение риска целого ряда состояний. В их числе общая смертность, сердечные заболевания, сосудистая дисфункция, деменция и болезнь Альцгеймера. Также реже фиксировались случаи внезапной смерти, хронического воспаления и высокого уровня стресса.
Дополнительно исследования указывают на улучшение качества сна, более быстрое восстановление после физических тренировок и усиленную выработку эндорфинов, что напрямую связано с ощущением благополучия.
Эксперты подчёркивают, что сауна не является универсальным решением. Сауль Санчес отмечает, что она работает именно как дополнение к другим основам здорового образа жизни.
Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, качественный сон и полноценный отдых остаются ключевыми факторами. Сауна усиливает их эффект, но не заменяет ни движение, ни рацион, ни восстановление.
В Финляндии наличие сауны в доме — норма, тогда как в других странах это редкость. Домашняя сауна удобна за счёт регулярности и отсутствия временных ограничений. Она позволяет встроить процедуру в повседневный ритм без лишних усилий.
Сауна в спортзале, напротив, чаще используется после тренировок и работает как элемент восстановления. Такой формат особенно популярен там, где домашние сауны встречаются редко, но при этом сохраняется доступ к оздоровительным услугам.
Сауна имеет ряд очевидных преимуществ, если использовать её разумно и регулярно.
К плюсам относятся:
К возможным минусам относят:
Начинайте с коротких сеансов, постепенно увеличивая время пребывания.
Следите за водным балансом до и после процедуры.
Используйте сауну как часть восстановления, а не как замену тренировкам.
Прислушивайтесь к самочувствию и избегайте перегрева.
Исследования показывают эффект уже при 2-3 посещениях в неделю, но максимальная польза отмечается при более регулярной практике.
Нет, сауна дополняет физическую активность, но не заменяет её.
Людям с хроническими заболеваниями и проблемами сердца рекомендуется предварительная консультация с врачом.
